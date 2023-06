Gli Stati Uniti tentano la strategia del “divide et impera” contro i BRICS

di Pepe Escobar

Qualcosa di straordinario, almeno in apparenza, è accaduto a margine del Dialogo Shangri-La a Singapore all’inizio di questo mese – un affare un po’ pomposo autodefinito come “il primo vertice della difesa dell’Asia”.

I capi di stato maggiore di 24 nazioni si sono incontrati in gran segreto, poiché l’evento è stato opportunamente trapelato (i media occidentali lo hanno definito un incontro “informale”).

Tra questi 24 paesi, il vero affare includeva gli Stati Uniti e tutti gli altri paesi “Five Eyes”, nonché i rappresentanti di due membri BRICS, Cina e India. Tutti gli altri non sono stati identificati con certezza o hanno preferito rimanere anonimi, senza dubbio a causa del loro status di “free riders”.

È importante notare che la Russia, membro chiave dei BRICS, non era rappresentata.

Reuters ha giurato che le informazioni sull’incontro non così segreto provenissero da cinque diverse fonti anonime . Un diplomatico del sud-est asiatico ha confermato in modo indipendente la presenza dei Five Eyes , Cina, India e Singapore – e basta. Il Ministero della Difesa di Singapore è stato lo sponsor de facto dell’incontro.

Le cose diventano sempre più curiose quando dai un’occhiata più da vicino alla perdita. Tante fonti che si confermano a vicenda indicano che si tratta di una manipolazione concertata, praticamente a livello ufficiale. Se questa faccenda fosse stata veramente segreta, come in passato, lo sarebbe stata, e tutte le labbra coinvolte sarebbero state sigillate come dovrebbero essere. Allora perché una perdita?

La strategia di Washington: divide et impera

Storicamente, tali riunioni spia contro spia richiedono molto tempo per essere preparate, soprattutto quando coinvolgono 24 paesi e presentano le superpotenze rivali di Stati Uniti e Cina. Coinvolge innumerevoli sherpa esperti che redigono documenti, logistica altamente complicata, un ambiente ultra sicuro e una sceneggiatura estremamente dettagliata che copre ogni intervento.

Tutto questo deve essere stato discusso nei minimi dettagli per mesi, insieme allo sviluppo dell’agenda per il dialogo di Shangri-La: e in tutto quel tempo non ci sono state fughe di notizie.

E poi, quello che è trapelato, dopo l’incontro, è proprio quello che è successo. Solo pochi attori selezionati e perfettamente individuati. Non c’è assolutamente niente sul fondo.

È inconcepibile che i Five Eyes discutano apertamente i timori e/o le procedure di sicurezza occidentali con i cinesi, per non parlare di altri attori secondari. Dopotutto, la leadership di Pechino sa benissimo che gli Stati Uniti e il Regno Unito sono impegnati in una guerra ibrida a tutto campo contro la Cina, con i Five Eyes e meccanismi di contenimento come il Quad e l’AUKUS ai loro kit.

Membri BRICS

La ragione principale della fuga di notizie è un indizio ovvio quando si vede cosa dice l’americano Think Tankland: gli Stati Uniti stavano discutendo di sicurezza con Cina e India alle spalle della Russia. Traduzione: gli Stati Uniti stanno cercando di indebolire dall’interno i BRICS e l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO).

Questo è un pio desiderio, perché nessuno sa nulla del contenuto delle discussioni. Il merito della causa è stato volutamente negato.

La prova che la fuga di notizie avesse lo scopo di indebolire i BRICS – almeno nella sfera pubblica occidentale – dovrebbe venire dagli stessi soliti sospetti: i think tank statunitensi, inseriti in quello che l’indispensabile Ray McGovern, ex analista della CIA, ha battezzato il complesso MICIMATT (“complesso militare-industriale-congresso-intelligence-media-università-think tank”).

Il presidente dell’Eurasia Group ha spiegato tutto questo in dettaglio: la politica estera degli Stati Uniti deve essenzialmente dispiegare l’intero arsenale di tecniche di guerra ibrida per sedurre, costringere o soggiogare i sei “stati cardine” dell’arena geopolitica: Brasile, India, Indonesia, Arabia Arabia, Sudafrica e Turchia.

Non a caso tre di loro sono membri dei BRICS (Brasile, India, Sudafrica) e gli altri tre (Indonesia, Arabia Saudita, Turchia) sono i primi candidati all’inevitabile espansione BRICS+, di cui si sta già discutendo e impostando per dare il via al prossimo vertice BRICS ad agosto in Sud Africa.

Le tattiche americane restano prevedibili: il classico “divide et impera”; tentativi di indebolire i BRICS dall’interno attraverso operazioni di pubbliche relazioni e una vasta Quinta Brigata; e se tutto va storto, tentativi di rivoluzione colorata e cambio di regime.

Di recente, queste tattiche hanno fallito miseramente contro la Turchia e l’Arabia Saudita, e non sono nemmeno riuscite a suscitare disordini all’interno del trio chiave dei BRICS (Russia-India-Cina).

Segni crescenti della disperazione americana

La fuga è stata, ancora una volta, un gioco di ombre: un ulteriore strato di nebbia di guerra – e legato a una guerra in corso. È abbastanza intrigante che la manovra “segreta” sia avvenuta poco prima che i soliti sospetti dessero a Kiev il via libera per bombardare la diga di Kakhovka e l’inizio de facto della “controffensiva” ucraina, che possiamo dire che è condannata.

Che Avril Haines, capo del DNI, e Chen Wixin, il suo omologo di Pechino, ne stiano discutendo allo stesso tavolo è quanto mai inverosimile.

Premier indiano Modi con Xi Jinping

Uno scenario più realistico sarebbe che la Cina e l’India discutessero le loro intrattabili questioni di confine allo stesso tavolo. Ma non hanno bisogno di andare a Singapore per questo; lo fanno nell’ambito della SCO, di cui sono entrambi membri, con la Russia che svolge il ruolo di mediatore.

La rotazione statunitense Think Tankland/MICIMATT, che prevedibilmente si maschera da analisi politica, non va mai oltre il livello delle congetture: presuppongono che la Cina abbia discusso di sicurezza con la superpotenza che conta davvero – gli Stati Uniti – mentre abbandona la sua partnership strategica globale con la Russia .

L’assurdo colpisce ancora: le questioni di sicurezza più importanti che riguardano i due Paesi vengono discusse ai massimi livelli, ad esempio durante la recente visita a Mosca del ministro della Difesa cinese Li Shangfu, che ha incontrato personalmente Putin.

Anche senza conoscere il contenuto dell’incontro, è giusto tenere conto di tutto ciò che nella fuga di notizie punta all’Ucraina.

La narrativa dell’intelligence statunitense sarebbe qualcosa del genere: abbiamo bisogno di una strategia di uscita, assolutamente, ora. Quindi i servizi segreti cinesi devono convincere i russi a congelare il campo di battaglia così com’è, una sorta di cessate il fuoco. Poi potremo riarmare Kyiv e riprendere il combattimento più tardi.

Chiunque abbia seguito gli scambi ad alto livello tra Russia e Cina negli ultimi mesi sa che si tratta, ancora una volta, di sciocchezze. Pechino potrebbe avere il suo piano di pace in 12 punti, a cui Mosca si attiene. Ma i fatti sul campo, imposti dall’arroganza degli Stati Uniti e della NATO, hanno cambiato la situazione.

E poi c’è la domanda davvero fondamentale: quando e come la Russia deciderà di attraversare il Dnepr. Solo allora Mosca sarà disposta a discutere di una possibile “pace”, e solo alle sue condizioni.

Allo stesso tempo, Mosca e Pechino sono pienamente consapevoli che la guerra per procura USA-NATO in Ucraina contro la Russia è solo una prova incorporata nella cronaca di una guerra annunciata: quella vera, la prossima, contro la Cina, con Taiwan come pretesto .

Credere che i servizi segreti cinesi assecondino volentieri i capricci dei Cinque Occhi perché credono che la Cina sia in una posizione geopolitica precaria non è nemmeno ridicolo. Eppure, è parte integrante della propaganda Think Thankland negli Stati Uniti.

È ridicolo come la narrazione di 24/7 Beltway secondo cui “la Cina sta minacciando la guerra a Taiwan” quando è l’egemone che usa Taiwan come un’Ucraina remixata, costringendo Pechino a perdere la sua pazienza taoista.

Alla fine, cosa spicca davvero di questa saga spia contro spia? Non tanto. Se non un’altra esplosione di disperazione da parte dell’Egemone.

Pepe Escobar

Fonte: Notizie Sputnik

Traduzione: Luciano Lago