Gli Stati Uniti temono un’alleanza russo-iraniana

Russia e Iran hanno rafforzato i loro legami. Questo fatto ha spinto alcuni funzionari statunitensi a esprimere esplicitamente preoccupazione per la cooperazione russo-iraniana. Nell’aprile 2016, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Mark Toner ha stimato che l’espansione della cooperazione russo-iraniana rappresenterebbe una minaccia per gli Stati Uniti.

“Gli Stati Uniti dovrebbero essere preoccupati per il lavoro di Iran e Russia nello Yemen e in Medio Oriente. In questo momento, non capiamo la loro strategia e i loro rispettivi ruoli in quella che sembra essere una divisione del lavoro “, ha affermato l’ex sottosegretario americano alla Difesa per gli affari di sicurezza internazionale Mary Beth Long.

Ha detto che Russia e Iran condividono una strategia nella loro cooperazione regionale in Iraq, Siria e Yemen che metterà a repentaglio gli interessi americani.

Un’altra preoccupazione degli Stati Uniti è lo sviluppo della capacità della Resistenza. Ad esempio, il missile russo Toshka è stato indirettamente fornito dalla Russia a Hezbollah in Libano e Ansarullah in Yemen. Il missile richiede addestramento per uso militare, un’area in cui i russi giocano un ruolo importante.

Secondo Mary Beth Long, l’allargamento delle relazioni russo-iraniane potrebbe cambiare l’ordine del Medio Oriente a scapito degli Stati Uniti.

Il sottosegretario alla Difesa americano Christine Wormuth ha affermato che la cooperazione tra Russia e Iran ha portato al fallimento della politica statunitense in Medio Oriente e in Siria.

L’ex senatore repubblicano John McCain ha anche affermato che la Russia ha cercato di sfidare l’ordine americano forgiando un’alleanza con il blocco sciita guidato dall’Iran in Medio Oriente.

Nel 2015 il think tank statunitense Brookings ha pubblicato un articolo scritto da Sergei Aleksashenko, secondo il quale l’asse sciita Iran-Iraq-Siria potrebbe garantire gli interessi russi tra i musulmani del Caucaso settentrionale.

Ministri Difesa Russo e Iraniano

Dato il contesto politico-sociale in Medio Oriente e la mancanza di molti governi stabili e affidabili, la Russia vede l’Iran come un alleato desiderabile per perseguire i propri obiettivi in ​​paesi come Siria, Iraq e Libano. Iran e Russia hanno definito il concetto di sfera di influenza nella loro politica estera.

La Russia ha definito la sua sfera di influenza come globale e l’Iran l’ha contrassegnata come regionale, e l’intersezione dei due ha portato all’espansione della cooperazione tra Iran e Russia. L’accesso dell’Iran al Mediterraneo ne farà una grande potenza; un elemento che potrebbe cambiare il panorama strategico del Medio Oriente.

In effetti, la cooperazione russo-iraniana può esercitare una forte pressione sugli Stati Uniti e questa alleanza può persino cambiare le relazioni internazionali.

Fonte: Press TV

Traduzione: Luciano Lago