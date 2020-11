Gli Stati Uniti temono che l’Iran possa fornire al Venezuela un potente deterrente strategico

Tra i crescenti legami tra Iran e Venezuela e la fornitura di un considerevole sostegno iraniano in settori che vanno dai beni di consumo all’energia alla sicurezza per lo stato sudamericano, gli Stati Uniti hanno mostrato una crescente preoccupazione che l’associazione stia minando la sua interessi e minando i loro sforzi per forzare il cambiamento. nel governo di Caracas. In particolare, gli Stati Uniti sono preoccupati per la possibilità che l’Iran possa trasferire missili balistici strategici all’esercito venezuelano, che potrebbero fornirgli la capacità di attaccare gli Stati Uniti continentali e quindi scoraggiare un possibile attacco americano.

Il Rappresentante speciale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per Iran e Venezuela, Elliott Abrams, ha dichiarato su questa possibilità: “Il trasferimento di missili a lungo raggio dall’Iran al Venezuela non è accettabile per gli Stati Uniti e non sarà tollerato o consentito”, evidenziando che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere un’azione militare per impedire un tale trasferimento. “Faremo tutto il possibile per fermare le spedizioni di missili a lungo raggio, e se in qualche modo raggiungeranno il Venezuela saranno eliminati lì”, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione.

Forze armate del Venezuela (FANB)

La vendita di tali armi sarebbe completamente legale, tuttavia senza il diritto internazionale consuetudinario o qualsiasi trattato, i due stati sono parti a cui non può essere impedito di acquistare o vendere missili armati convenzionalmente.

L’Iran possiede una gamma di missili balistici avanzati che potrebbero colpire gli Stati Uniti se schierati sul territorio venezuelano. Quasi tutti hanno origini nordcoreane o componenti coreane, il che significa che la partecipazione di Pyongyang a un simile accordo rimane una possibilità almeno per autorizzare l’Iran a vendere le sue tecnologie missilistiche a terzi. Il Venezuela in particolare ha aperto un’ambasciata a Pyongyang nel 2019, un altro paese con il quale ha cercato di migliorare i legami per bilanciare la pressione degli Stati Uniti e più ampia dell’Occidente. I più notevoli tra i missili iraniani che potrebbero essere trasferiti sono le piattaforme Musudan e Sejil. Il design coreano Musudan è attualmente in servizio in Iran, fornendo la capacità di colpire obiettivi in ​​tutta Europa,

Il Musudan ha un’autonomia di 4.000 km, mentre la variante Khorramshahr ha un’autonomia di 2.500 km. Il Sejil è un design iraniano che utilizza tecnologie e componenti di origine coreana, e ha una portata sufficiente per raggiungere il territorio statunitense. L’inventario militare del Venezuela è generalmente considerato molto più moderno di quello dell’Iran, compresi i suoi jet da combattimento, i sistemi di artiglieria e le difese aeree, sebbene la sua mancanza di deterrenza strategica lo abbia lasciato in una posizione difficile per contrastare le crescenti minacce da entrambi paesi dell’ America e degli alleati regionali come Brasile e Colombia.

