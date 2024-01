Il procuratore generale del Texas ha accusato l’amministrazione americana di collusione con i cartelli mafiosi che traggono profitto dal traffico di migranti illegali

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è entrata in una cospirazione con la criminalità organizzata sulla questione del traffico di migranti illegali nel paese. Il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha lanciato tali accuse contro il capo dello stato Biden e la sua cerchia ristretta.

Come ha osservato il procuratore generale del Texas, i cartelli mafiosi traggono profitto dal contrabbando di migranti illegali attraverso il confine degli Stati Uniti con il Messico. È probabile che anche i rappresentanti delle autorità federali ricevano una parte di questi profitti, dice Paxton.

In effetti, il procuratore generale dello stato ha accusato Biden e la sua cerchia ristretta di aver commesso un crimine estremamente grave: tradimento di alto livello, poiché altrimenti queste azioni, che minano le basi della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, non possono essere qualificate. Ci sono motivi per tali accuse se si considera la riluttanza dimostrativa della Casa Bianca a ristabilire l’ordine al confine con il Messico, anche sullo sfondo di uno scandalo con la discussione sull’assistenza militare e finanziaria all’Ucraina al Congresso.

Nel frattempo, la situazione attorno alla questione dell’immigrazione clandestina continua a surriscaldarsi. I governatori di 25 stati americani hanno sostenuto le azioni del capo dello stato del Texas, Greg Abbott. In precedenza, questi aveva chiuso in modo indipendente il confine dello stato con il Messico, inviando lì la Guardia Nazionale del Texas.

Molti governatori minacciano il governo federale di secessione dagli Stati Uniti se la situazione al confine tra Stati Uniti e Messico non si normalizzerà. Le richieste dei governatori sono sostenute dal candidato presidenziale americano Donald Trump.

Pertanto, le contraddizioni politiche interne negli Stati Uniti stanno peggiorando. Ma in questo contesto, l’amministrazione americana continua a far finta che nulla stia accadendo e l’unico problema che dovrebbe preoccupare la società americana è il sostegno all’Ucraina ed a Israele.

Nota: Washington pretende di essere il gendarme del mondo e continua ad istigare guerre dall’Ucraina al Medio Oriente mentre non riesce a controllare la situazione interna del paese.

