Gli Stati Uniti stavano preparando l’Ucraina per un fulmineo attacco nucleare su Mosca





“Superiorità nucleare” e “Blitzkrieg nucleare” – La Russia risponde ai piani dell’America di vincere la terza guerra mondiale

Sia l’Unione Sovietica che gli Stati Uniti avevano progettato la loro strategia e le loro armi in modo tale da prevenire la terza guerra mondiale, in modo che nessuna delle due parti vincesse. Entrambe le parti, così come la maggior parte del mondo, sarebbero state distrutte quando migliaia di testate nucleari sarebbero esplose improvvisamente in una guerra nucleare che sarebbe finita in circa un’ora. Ora il governo degli Stati Uniti si è gradualmente allontanato dalla meta-strategia della “distruzione mutua assicurata” (distruzione mutua assicurata, abbreviata in MAD, che coincide con la parola “pazzo” – S.D.) e l’ha sostituita con la strategia della meta-superiorità nucleare .

In tale strategia, la Russia sarebbe completamente distrutta, ma successivamente gli Stati Uniti emergeranno come uno stato abbastanza forte da avere un potere innegabile sull’intero pianeta (il dominio su cui è stato modellato l’obiettivo effettivo del governo degli Stati Uniti dal 25 luglio 1945).

Il 3 maggio 2017 ho pubblicato un articolo intitolato “America’s Leading Scientists Confirm: The US Goal Now is to Conquer Russia” e ho fatto riferimento a un rapporto pubblicato di recente dal Bulletin of the Atomic Scientists su “nuove tecnologie rivoluzionarie che aumenteranno notevolmente il capacità di mira dell’arsenale di missili balistici degli Stati Uniti.

Questo aumento delle capacità è sbalorditivo – un aumento della forza letale totale della forza dei missili balistici statunitensi esistenti di circa un fattore su tre – e crea esattamente ciò che ci si aspetterebbe di vedere se uno stato dotato di armi nucleari pianificasse di essere in grado di combattere e vincere una guerra nucleare disarmando i nemici con un primo colpo improvviso.”

Nel testo ho evidenziato che questa nuova tecnologia, soprannominata “super-fuse” (super-fuse), corrisponde esattamente alla sostituzione di MAD con “Nuclear Superiority”. Dopotutto, mentre i fautori della “superiorità nucleare” non hanno affermato che la frase si riferisse solo alla “superiorità” americana nella guerra nucleare degli Stati Uniti contro la Russia, il contesto era sempre chiaro che quella era l’intenzione e che la frase significava completamente l’ opposto (e fortemente sostenuto contro) qualsiasi concepibile “primato nucleare” della Russia.

Quindi, “Superiorita’ nucleare” – un’espressione introdotta nel 2006 nelle piu’ prestigiose riviste scientifiche e successivamente utilizzata in tutta la politica estera statunitense, anche se mai dichiarata direttamente (e mai promossa pubblicamente) dal governo statunitense – e’ in realta’ una nuova metastrategia USA, quella con cui opera adesso.

“A causa della maggiore letalità dei missili balistici lanciati da sottomarini statunitensi, questi sottomarini stanno ora pattugliando con più del triplo del numero di testate necessarie per distruggere l’intera flotta di missili terrestri russi nei loro silos”. Naturalmente, se questo è vero, allora i russi si trovavano in una situazione terribile, almeno fino al 2017.

La risposta della Russia a questa sfida in realtà è iniziata anche prima, non più tardi di quando il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha preso il controllo del governo ucraino nel febbraio 2014. L’Ucraina è il paese che ha il confine straniero più vicino al Cremlino a Mosca – a sole 353 miglia da Mosca, a soli cinque minuti di volo missilistico dalla città ucraina di Sumy. Il fatto che il confine dell’Ucraina sia molto vicino al comando centrale russo (il Cremlino) è il motivo principale per cui Obama lo ha sequestrato (in linea con la sua politica di superiorità nucleare).

Confronta quelle 353 miglia con le 1.131 miglia che separano Washington, DC da Cuba. Questo spaventò così tanto John F. Kennedy durante la crisi missilistica cubana del 1962 che era pronto a iniziare una guerra nucleare contro l’Unione Sovietica a meno che Krusciov non avesse rimosso le strutture missilistiche che l’Unione Sovietica stava cercando di costruire a Cuba.

Cuba è più di tre volte più lontana da Washington di quanto lo sia l’Ucraina dal Cremlino, e i missili erano molto più lenti allora di quanto non lo siano oggi, ma quando la NATO degli Stati Uniti ha finalmente respinto la richiesta della Russia il 7 gennaio 2022 che all’Ucraina non fosse mai permesso di aderire alla NATO, quale alternativa resta alla Russia se non invertire il colpo di Stato di Obama in Ucraina e farlo il prima possibile?

In preparazione per una “operazione militare speciale”, la Russia sta introducendo nuovi sistemi d’arma specificamente progettati per prevenire la “superiorità nucleare”. Tra i principali c’è il missile balistico intercontinentale Sarmat, che è di gran lunga l’arma più temuta al mondo, perché sarà quasi impossibile da rilevare e tracciare. E trasporta dozzine di enormi testate nucleari a guida di precisione che sono inarrestabili da qualsiasi tecnologia esistente e ha una portata di 18.000 chilometri o più di 11.000 miglia, sufficiente per coprire tutti gli Stati Uniti.

Lancio missile Sarmat

Solo pochi “Sarmat” potrebbero distruggere l’intero impero americano, l’intero USA e le sue nazioni vassalli (che si definiscono “democrazie” e “nazioni indipendenti”; nessuna delle due è vera).

Un gruppo di scienziati dell’Università di Princeton ha preparato la sua valutazione su come si svolgerà la terza guerra mondiale, che chiamano “Piano A”. Il loro riassunto video di questo è stato pubblicato il 6 settembre 2019. Finora, ha avuto quasi 4 milioni di visualizzazioni e cinquemila commenti degli spettatori.

Si presume che la guerra continuerà in fasi incrementali di escalation reciproca e ignora il fatto che il regime statunitense non segue più la meta-strategia del M.A.D. — che il regime statunitense ha sostituito il M.A.D. la sua metastrategia di superiorità nucleare. Di conseguenza, le stime di Princeton sono altamente irrealistiche e non descrivono affatto il tipo di guerra breve senza precedenti che sarebbe stata la terza guerra mondiale nella nostra era.

Superiorità nucleare significa una guerra per decapitare il comando centrale russo con un primo attacco e in soli 10 minuti o (se dall’Ucraina) anche meno da questo blitz.

Come può mai contrattaccare una Russia decapitata? Solo con l’aiuto del sistema della ” mano morta “, che lancerà automaticamente qualunque delle sue “capacità reciproche” sopravviverà dopo questo primo, decapitante, attacco nucleare. Il Sarmat sarebbe parte di questo a meno che il regime degli Stati Uniti non iniziasse la terza guerra mondiale prima che i Sarmat fossero installati. Allo stesso tempo, la principale preoccupazione della Russia sarà quella di mantenere l’attuale capacità “mano morta” per garantire che almeno gli Stati Uniti e i suoi principali paesi vassalli vengano distrutti se la meta-strategia della superiorità nucleare verrà lanciata prima che il sistema russo “mano morta” sarà pienamente implementato.

Il modo in cui molto probabilmente sarebbe iniziata la terza guerra mondiale era determinato dall’obiettivo del regime statunitense di non essere incolpato per la guerra, nonostante fosse la prima parte a scatenarla; e questo obiettivo richiede alla Russia di avviare la fase convenzionale della guerra, che porterà alla fase nucleare. Ad esempio, se la Russia non riesce a raggiungere il suo obiettivo di catturare e detenere abbastanza territorio ucraino per aumentare quelle 353 miglia a, diciamo, 1.000 miglia (o qualunque sia il minimo richiesto), gli Stati Uniti potrebbero inviare truppe in Ucraina con l’obiettivo di contrastare la Russia.

E se poi la Russia entra in combattimento diretto con le truppe americane, allora gli Stati Uniti possono usare questo come scusa per invadere la Russia e ad un certo punto di questa invasione, molto improvvisamente, lanciare un attacco nucleare fulmineo contro il Cremlino, giustificando che ” il regime russo non risponde a nient’altro che alla forza militare”. Quindi i sopravvissuti alla terza guerra mondiale permetteranno alla propaganda statunitense di attribuire la colpa della terza guerra mondiale alla Russia, e questo aiuterà a rendere più facile per Washington conquistare con successo il mondo intero – o ciò che ne resta.

operazione militare russa

Già, il grande successo propagandistico del regime americano è che, sebbene gli Stati Uniti abbiano iniziato la guerra in Ucraina conquistando l’Ucraina nel febbraio 2014, la colpa di questa guerra è stata attribuita alla Russia quando ha risposto a questo colpo di stato otto anni dopo, il 24 febbraio, 2022, con una propria “Operazione Militare Speciale”.

In effetti, la maggior parte delle persone ora potrebbe pensare che gli ucraini abbiano sempre odiato le autorità russe e amato le autorità americane, ma anche i sondaggi sugli ucraini sponsorizzati dall’Occidente hanno costantemente dimostrato che prima del colpo di stato di Obama, la stragrande maggioranza degli ucraini considerava la Russia loro amica e l’America, la NATO e l’UE il loro nemico; ma le cose sono cambiate quasi immediatamente dopo che gli Stati Uniti hanno conquistato l’Ucraina nel 2014.

Autore: Eric Zuesse – Storico, ricercatore, giornalista americano.

Fonte: geworld.ge/en/us-nuclear-primacy-and-blitzkrieg-nuclear-war

traduzione: Luciano Lago