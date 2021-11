Gli Stati Uniti stanno tentando di istigare il conflitto nel Donbass

Il direttore del Servizio di Intelligence esterno della Russia, Sergei Naryshkin, il 27 di Novembre del 2021, ha spiegato le dichiarazioni degli Stati Uniti circa la presunta invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il loro obiettivo è quello di cercare si sospingere il governo di Kiev, poco controllato, nel ravvivare il conflitto che in realtà si sta svolgendo nell’est dell’Ucraina con rinnovato vigore. Inoltre per gli Stati Uniti l’Ucraina è, come ogni volta in altri casi, un prodotto da consumare (carne da cannone).

Per quello che riguarda le azioni della Russia, il direttore della SVR ha aggiunto: “naturalmente, abbiamo necessità di mantenere la moderazione e fortificare la capacità di difesa del nostro paese”.

Il regime di Kiev doverebbe prestare attenzione alla recente dichiarazione del segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, il quale, in una conferenza stampa a Bruxelles, ha dichiarato che i principi di difesa collettiva dell’Alleanza non si applicheranno all’Ucraina. Inoltre ha segnalato che, in caso di grave escalation delle azioni militari, la NATO appoggerà l’Ucraina in diversi modi ma, si presume, che esprimerà soltanto le sue preoccupazioni.

Elena Panina

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago