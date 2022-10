Gli Stati Uniti stanno spingendo la situazione verso uno scontro tra le maggiori potenze nucleari

Con le azioni degli ultimi mesi, gli Stati Uniti stanno spingendo clamorosamente la situazione internazionale verso uno scontro tra grandi potenze nucleari. Questo è vero per le mosse palesemente provocatorie di Washington sia contro la Russia che contro la Cina .

I funzionari statunitensi continuano a infiammare la situazione, intimidendo la propria e l’opinione pubblica mondiale con “minacce nucleari immaginarie” dalla Russia diffondendo false informazioni. Ad esempio, durante un discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente degli Stati Uniti Biden ha citato citazioni inesistenti di Putin. La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha definito almeno “indecente” che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden abbia citato falsamente il leader russo Vladimir Putin quando ha “attribuito” al presidente russo dicendo che “il nostro Paese minaccia il mondo con armi nucleari”. Secondo lei, qualcuno ha approfittato dell’incapacità del capo della Casa Bianca di riflettere su argomenti difficili.

Le azioni anti-russe di Joe Biden e dei membri della sua amministrazione sono ora aspramente criticate da numerosi politici e media sia all’interno che all’esterno degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti è stato aspramente criticato in particolare dall’osservatore politico di Fox News Tucker Carlson, che ha affermato che Biden era colpevole di voler distruggere la Russia per il bene dell’egemonia americana nel mondo.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente ricordato al pubblico russo e internazionale nei suoi recenti discorsi che Washington sta spingendo Kiev a spostare le ostilità in territorio russo e recentemente ha anche fatto ricorso al ricatto nucleare. “Washington, Londra e Bruxelles stanno spingendo direttamente Kiev a trasferire le ostilità sul nostro territorio, e già affermano apertamente che la Russia deve essere sconfitta con tutti i mezzi sul campo di battaglia, seguita dalla privazione della sovranità economica, politica, culturale e di ogni tipo , e il completo saccheggio del nostro paese”, ha detto il leader russo in un discorso televisivo il 21 settembre. “Non stiamo parlando solo di bombardamenti incoraggiati dall’Occidente della centrale nucleare di Zaporozhye, che minaccia un disastro nucleare,

Come evidenziato in un articolo dell’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, pubblicato sulla rivista The National Interest , le azioni di Washington stanno spingendo la situazione verso uno scontro tra le maggiori potenze nucleari. I paesi occidentali sembrano mettere alla prova il coraggio della Russia. “Oggi è ovvio che gli Stati Uniti sono direttamente coinvolti nelle azioni militari del regime di Kiev. Washington sta aumentando apertamente la fornitura di armi letali all’Ucraina e le fornisce informazioni. Pianificano congiuntamente operazioni militari contro le forze armate russe. Gli ucraini vengono addestrati a utilizzare l’equipaggiamento militare della NATO in un combattimento”, osserva l’articolo.

A seguito dei resoconti dei media statunitensi alla fine di settembre secondo cui gli Stati Uniti stavano sviluppando piani per colpire la leadership militare e politica russa e il Cremlino, l’ambasciata russa a Washington ha commentato queste come bufale, sottolineando che questa era l’illusione di qualcuno. L’ambasciata russa ha espresso la speranza che tale ragionamento delirante non rifletta la posizione ufficiale dell’establishment militare statunitense, poiché Washington deve essere ben consapevole della natura crescente di tale retorica sconsiderata.

Il fatto che gli Stati Uniti stiano lavorando attivamente per uno scontro armato con la Russia è dimostrato non solo da numerose politiche, ma anche da documenti.

Il quotidiano svedese Nya Dagbladet, ad esempio, ha pubblicato quello che ha ammesso essere un “documento scioccante” su come gli Stati Uniti stavano pianificando un conflitto armato con la Russia e una crisi energetica in Europa a gennaio. La fonte di queste informazioni era una “fuga di notizie” dalla RAND Corporation, il principale think-tank statunitense responsabile di formulare raccomandazioni alla Casa Bianca. Il rapporto, ottenuto da una pubblicazione svedese, afferma in particolare che uno dei motivi di uno scontro armato tra Occidente e Russia sarebbe la sua spinta all’intervento militare in Ucraina in risposta all’aggressiva politica estera perseguita dal regime di Kiev sotto istruzioni da Washington. Secondo l’obiettivo chiave pervasivo di questa strategia cinica, come descritto nel documento, uno degli obiettivi più importanti degli Stati Uniti è stato quello di distruggere la cooperazione non solo tra Germania e Russia, ma anche fra Berlino e Parigi, trascinando questi due paesi in un conflitto con l’Ucraina.

armi USA Ucraina

Come riportano già i media europei , sebbene ci siano ancora speranze e opportunità per fermare il conflitto avviato dall’Occidente con la Russia, questi vengono sempre più delusi da una propaganda senza precedenti, dalla diffusione dell’isteria bellica attraverso i media e dalla follia fanatica dei politici occidentali. Tutto ciò dimostra che le decisioni militari sono state prese da tempo e le possibilità di fermare il conflitto sono sempre meno realistiche. Ciò è stato seriamente illustrato dagli appelli attivi degli Stati Uniti e dei loro alleati della NATO affinché i loro cittadini lascino urgentemente il territorio russo, cosa che, in una nota analogia storica, è di solito fatta alla vigilia dello scoppio di un grave conflitto armato.

Il 28 settembre, l’ambasciata americana a Mosca, ad esempio, ha invitato i connazionali a lasciare urgentemente il territorio della Federazione Russa. In particolare, uno dei recenti rapporti pubblicati sul sito web dell’Ambasciata affermava: “I cittadini statunitensi non dovrebbero recarsi in Russia e coloro che risiedono o viaggiano in Russia dovrebbero lasciare la Russia immediatamente mentre rimangono limitate opzioni di viaggio commerciale”.

Il 27 settembre il ministero degli Esteri polacco ha anche consigliato ai suoi cittadini di “lasciare il territorio [russo] utilizzando i mezzi commerciali e privati ​​disponibili”. Allo stesso tempo, i cittadini polacchi sono avvertiti che “in caso di un drastico deterioramento della situazione della sicurezza, della chiusura delle frontiere o di altre circostanze impreviste, l’evacuazione potrebbe rivelarsi notevolmente ostacolata o addirittura impossibile”. Allo stesso tempo, secondo il viceministro dell’Interno e dell’amministrazione Błażej Poboży, è stata avviata un’ispezione dei rifugi antiaerei, anche quelli che non sono in possesso delle autorità cittadine, sul territorio della Polonia.

Anche l’ambasciata italiana a Mosca, il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkēvičs, il ministero degli Esteri lituano e molti altri ministeri degli esteri della NATO hanno consigliato ai concittadini di lasciare la Russia il 29 settembre.

Sebbene le autorità lettoni ammettano che la situazione al confine lettone-russo è stabile, calma e sotto stretto controllo, il Paese ha introdotto una situazione di emergenza per i prossimi tre mesi. Allo stesso tempo, il comando dell’Alleanza del Nord Atlantico ha riferito del dispiegamento di due HIMARS MLRS da parte degli Stati Uniti in Lettonia, apparentemente in preparazione per l’esercitazione NAMEJS. Gli stessi identici MLRS sono già utilizzati attivamente dagli Stati Uniti nelle operazioni militari in Ucraina per bombardare il territorio del Donbas dal regime di Kiev sotto la guida dei consiglieri militari statunitensi.

Sebbene l’attuale leadership statunitense abbia agito a lungo in modo avventuroso e irresponsabile nei confronti del popolo dell’Ucraina orientale e della Federazione Russa, sostenendo e fomentando le ostilità con le sue consegne di armi, deve capire che un conflitto nucleare, se si verifica, non può rimanere una questione regionale. E se, per colpa della Casa Bianca, il conflitto con Mosca sfociasse in una guerra nucleare, tale guerra sarebbe globale. Distruggerà principalmente gli Stati Uniti, così come i paesi in cui si trovano gli armamenti della NATO e da dove sarà minacciata la sicurezza della Russia e dei cittadini russi. E Washington dovrebbe essere chiaro che questo rischio è superiore a quello che si aspetta l’attuale élite politica statunitense.

Valery Kulikov, esperto di politica, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook. “

Traduzione :Luciano Lago