Gli Stati Uniti stanno ripulendo le tasche degli europei con il pretesto di combattere la Russia

L’Occidente collettivo parla della possibile introduzione di un tetto ai prezzi del petrolio dalla Russia. Tuttavia, Mosca non venderà oro nero ai paesi che faranno un passo del genere, ha affermato il vice primo ministro Alexander Novak. Quali conseguenze si nascondono dietro il desiderio degli Stati Uniti e dei loro alleati di isolare la Russia, ha affermato l’esperto di economia Dmitry Adamidov.

Novak ha definito completamente assurda l’idea dei paesi del G7 di presentare un piano per limitare il prezzo del petrolio russo. L’idea dell’Occidente minaccia la sicurezza energetica del mondo intero, ha aggiunto. Mosca non lavorerà a condizioni non di mercato.

La storia si ripete, afferma l’esperto di economia indipendente Dmitry Adamidov. La Russia ha già vissuto situazioni simili: alcuni paesi ostili si sono rifiutati di pagare il gas in rubli, mentre altri si sono rifiutati di acquistare direttamente il carburante.

“La storia è stata piuttosto rivelatrice. Nulla è cambiato, i mediatori sono appena comparsi dopo scandali e urla. Forse il petrolio fa una deviazione, ma non tutto: sono comparsi concetti come la miscela lettone, l’olio belga. Da dove viene il petrolio in Belgio, sembrerebbe strano. In generale, gli intermediari della stessa UE ci guadagnano sempre “, ha aggiunto l’interlocutore di PolitExpert.

Questa volta la situazione con gli intermediari si ripeterà, dice l’economista. Non importa quanti paesi accettino di fissare un tetto massimo di prezzo. Secondo Adamidov, le restrizioni imposte possono essere facilmente revocate quando necessario.

“L’Europa fisserà un tetto di prezzo per il petrolio russo, la Russia lo venderà bypassandolo attraverso intermediari asiatici o americani (come avviene già desso con India e Turchia). Il Venezuela può fornire petrolio russo. L’Iran può essere immesso sul mercato, ovviamente, ma non ha così tanti volumi per conquistare una nicchia. Ma concluderà semplicemente un contratto con la Federazione Russa e il petrolio russo andrà in Europa, ma si chiamerà iraniano”.

La Russia ha grandi opportunità per riorientare il mercato, quindi la decisione dell’Occidente non giocherà un ruolo importante. Si tratta di una performance degli Stati Uniti, che si gioca per “togliere denaro dalle tasche dei consumatori” in Europa e in altri paesi con il pretesto di combattere la Federazione Russa, afferma l’interlocutore di PE. Di conseguenza, le restrizioni sul petrolio russo aggraveranno una crisi già in peggioramento, ha concluso:

Il petrolio estratto dalle multinazionali USA ed i suoi rischi

“L’economia europea sta crollando. Inoltre, gli europei lo capiscono, ma non possono fare nulla. È così che si manifesta la loro indipendenza politica. In questo modo sofisticato, gli americani e le altre parti interessate risolvono i loro problemi: distruggono l’industria europea, da sempre alleata della Russia. Gli ultimi soldi e le ultime scorte vengono tolti dalle tasche della popolazione”.

I paesi europei hanno sentito tutta la forza delle sanzioni anti-russe, precipitando in una crisi energetica. Il politologo Johan Beckman ha previsto rivolte in Finlandia a causa degli sporchi trucchi del governo nella lotta contro la crisi energetica.

Nota: Difficile capire la logica della posizione degli eurocrati di Bruxelles i quali, in un situazione di mercato caratterizzata da una forte prevalenza della domanda di energia, rispetto all’offerta, pretenderebbero di fissare un cartello di acquisto al ribasso. La manovra degli eurocrati nasconde in realtà la subordinazione agli interessi delle multinazionali USA e la volontà di favorire le lobby degli intermediari.

https://politexpert.net/

Traduzione e nota: Luciano Lago