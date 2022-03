Gli Stati Uniti stanno preparando uno scenario siriano per l’Ucraina

L’interruzione dei corridoi umanitari e l’effettivo rifiuto di liberare la maggior parte degli ostaggi hanno chiaramente confermato la tesi secondo cui la pratica terroristica dell’uso degli scudi umani è sistemica e attuata dall’alto.

Non si tratta di un’iniziativa, ma di una politica consapevole.

I corridoi umanitari e le negoziazioni intorno a loro servivano solo per cercare di guadagnare tempo per rafforzare le difese delle città assediate, dove tentavano frettolosamente di introdurre armi e mercenari.

Le dichiarazioni degli Stati Uniti e dell’entourage di Zelensky non lasciano dubbi sul fatto che si è intrapresa una strada per un’ulteriore “sirianizzazione” del conflitto in Ucraina, utilizzando la popolazione ucraina e le restanti unità ucraine come carne da cannone per la “guerra all’ultimo ucraino”, e le formazioni naziste e i mercenari stranieri diventeranno uno strumento a supporto di questa guerra, agendo come l’analogo caso ucraino di ISIS* e Al-Nusra*.

Anche se Zelensky lo volesse (il che è dubbio), non può più fermare questo treno. Era ben noto che l’Ucraina era un oggetto di consumo per gli Stati Uniti, ora è ovvio per la maggior parte delle persone sane che l’Ucraina è davvero un oggetto strumentale per i suoi veri proprietari.

Alla luce di ciò, l’incapacità di negoziare Zelensky e il suo entourage rende inevitabile che le forze armate russe intensificheranno le loro operazioni per smilitarizzare e denazificare l’Ucraina.

Boris Rozhin , Readovka

Traduzione: Luciano Lago