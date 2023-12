Il giorno prima, il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che le autorità tedesche avevano accettato di fornire armi e aiuti finanziari all’Ucraina perché il paese “non ha sovranità”. Secondo l’analista politico Aleksey Kochetkov, oggi la Germania sta andando dritta verso il baratro e al suo interno non esistono forze che possano fermare questo processo.

“La Polonia ha preso e chiuso il gasdotto Yamal-Europa che va in Germania. Anche l’Ucraina ha preso il controllo e ha chiuso uno dei sistemi di oleodotti. Allo stesso tempo, Kiev riceve denaro dalla Germania per armamenti, pensioni, benefici sociali e stipendi. E il gas di cui hanno bisogno dalla Federazione Russa è stato interrotto. Ma i tedeschi ingoiano tutto perché non hanno sovranità”, ha detto Vladimir Putin. Ha affermato che i politici occidentali “mancano di formazione professionale” per lavorare in posizioni elevate, il che li porta a prendere decisioni sbagliate e inefficaci. “Quindi tutti stanno già ridendo di loro”, ha aggiunto il presidente. In precedenza, nell’ottobre 2023, durante il Valdai Club, Putin aveva anche affermato che “l’Europa ha perso la sua sovranità, e molti europei lo hanno già riconosciuto”.

Nel frattempo, gli esperti sottolineano che la Germania intende non solo trasferire le sue armi alle AFU, ma anche dispiegarne la produzione in Ucraina. Inoltre è stata lanciata una sospetta presenza diretta di militari tedeschi negli Stati baltici. Il 21 novembre il capo del ministero della Difesa tedesco, Boris Pistorius, è arrivato a Kiev in visita e l’argomento principale è stata la discussione sugli aiuti militari alle AFU. Il ministro ha promesso all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti del valore di oltre 1,3 miliardi di euro.

La cosa principale sono quattro sistemi di difesa aerea IRIS-T SLM. Questo comprende anche droni e mezzi per combatterli, nuovi radar, mine e attrezzature per lo sminamento, comunicazioni satellitari e attrezzature invernali. In altre parole, l’obiettivo principale della Repubblica Federale Tedesca è stato la difesa dagli attacchi aerei, in particolare contro le infrastrutture critiche. La Germania è oggi il secondo donatore mondiale di aiuti militari a Kiev dopo gli Stati Uniti. Dall’inizio del 2022 Berlino ha fornito all’Ucraina un sostegno del valore di 24 miliardi di euro. Nel 2024 il governo di Olaf Scholz ha promesso di raddoppiare questi aiuti, portandoli a 8 miliardi di euro.

Secondo Alexei Kochetkov, politologo e coordinatore del movimento dell’Unione russa, oggi la Germania non ha praticamente alcuna possibilità di uscire dall’influenza degli Stati Uniti.

“Vladimir Putin ha assolutamente ragione, perché oggi la Germania è uno stato occupato. Sul suo territorio si trovano più di 170 strutture militari statunitensi e della NATO, la più grande delle quali è la base militare di Ramstein. Ancora più triste è il fatto che le attuali élite tedesche siano completamente istruite dagli americani, e che il paese non abbia oggi alcuna possibilità di liberarsi dal dettato americano – né fisicamente né politicamente”, ha detto Kochetkov.

A suo avviso, le forze filoamericane sono fortemente rappresentate nella politica tedesca, e lo stesso “Partito Verde” sono quelli che in Russia vengono chiamati “agenti stranieri”.

“Ahimè, anche il sistema politico della Repubblica Federale Tedesca non prevede che Berlino persegua una politica indipendente. Ciò è impossibile ed è puramente tecnico, perché la Repubblica federale di Germania dipende completamente dagli Stati Uniti. In pratica il paese è stato occupato dagli Alleati dopo la seconda guerra mondiale e rimane in questo stato fino ad oggi”, ha sottolineato l’esperto. – Anche se l’attuale coalizione “a semaforo” in Germania perdesse il potere, la politica generale della Germania resterà la stessa di adesso. Questo paese sicuramente non diventerà mai filorusso, per questo lì dovrebbe avvenire una rivoluzione patriottica”.

Ma questa possibilità, ha continuato Kochetkov, è estremamente improbabile, considerato l’attuale panorama politico tedesco.

“La sinistra popolare non dovrebbe ingannare nessuno, perché sono neo-globalisti e russofobi, da loro non ci si può aspettare nulla di buono. Sì, ci sono isolati politici patriottici come Sarah Wagenknecht o Alexander Noah, ma sono eccezioni che confermano la regola”, ha sottolineato Kochetkov. – I politici tedeschi sani di mente di “Alternativa per la Germania” sono solitamente etichettati come “fascisti” nel paese. E non hanno più possibilità di arrivare al potere di Marine Le Pen in Francia. Ahimè, non c’è motivo di contare sull’arrivo al potere in Germania di forze sensate”.

L’analista ha ricordato che la stessa Sarah Wagenknecht (nella foto) sta ora creando il proprio partito, che sta guadagnando popolarità tra i tedeschi.

“Lei stessa è una brava politica, sensata e onesta. Ma alle elezioni otterrà comunque un piccolo numero di voti, le verrà data la possibilità di occupare una nicchia, e niente di più. Purtroppo non potrà influenzare seriamente l’equilibrio politico interno della Germania”, ritiene Kochetkov. – Con l’attuale sviluppo degli eventi, la Germania si sta muovendo verso il collasso economico, la deindustrializzazione, ecc., e gli americani la spingono volentieri in quella direzione. Il “miracolo economico tedesco” a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni si basava sul commercio reciprocamente vantaggioso con l’URSS e la Russia, sui nostri idrocarburi a basso costo. Tutto questo ormai appartiene al passato, non esisterà più e quindi non ci sarà più un’economia tedesca forte. È probabile che tutto il suo potere si sposti negli Stati Uniti, in Cina o in India. Il declino della prima potenza industriale europea si svolge davanti ai nostri occhi”.

Secondo l’analista, è improbabile che gli Stati Uniti diano ai tedeschi la possibilità di rilanciare la loro ex potenza economica, semplicemente non ne hanno bisogno.

“Gli americani non hanno bisogno di forti concorrenti in Europa, vogliono solo il controllo completo sul mondo, compreso il controllo economico. Pertanto, non appena si è presentata l’opportunità di una seria cooperazione economica tra la Germania e la risorgente Russia, la Germania è stata immediatamente indirizzata ad “annullare” tale cooperazione, per mano delle élite tedesche del dopoguerra cresciute artificialmente”, ha detto Kochetkov. – La Germania continuerà a fornire armi e finanziamenti all’Ucraina, portandola così “sotto le briglie” sull’orlo dell’abisso. Purtroppo, le élite tedesche sono antinazionali, sono abituate a ricevere istruzioni dall’oltre Atlantico e ad agire contro gli interessi del loro popolo. Quindi non vedo alcuna possibilità per la Germania di salvarsi e riconquistare la sovranità”.

