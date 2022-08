Gli Stati Uniti stanno perdendo di vista le conseguenze delle pressioni sulla Russia





Il patriarca della politica americana, Henry Kissinger, ha lanciato un nuovo avvertimento a Biden e alla sua squadra. Kissinger crede che l’America abbia portato le relazioni internazionali al punto che una guerra calda tra Stati Uniti, Cina e Russia è possibile in qualsiasi momento. I media cinesi stanno già spiegando la causa principale di ciò che sta accadendo.

“Siamo sull’orlo della guerra con Russia e Cina a causa dei processi che noi stessi abbiamo contribuito a creare, senza un’idea chiara di cosa avrebbero dovuto portare questi processi o a cosa porteranno effettivamente. “

Lo ha affermato uno dei luminari della diplomazia americana, l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger. E, a quanto pare, è pronta ad aderirvi una parte significativa della comunità accademica americana, che guarda con apprensione all’andamento dell’amministrazione Biden nei confronti di Russia e Cina. Il corso in cui gli Stati Uniti hanno organizzato una vera “guerra alla periferia” per Mosca – sul territorio dell’Ucraina, e con Pechino, ha quasi provocato una guerra a Taiwan.

Secondo Kissinger, di tutto è colpa dell’amministrazione Biden, che “persegue una politica nella direzione sbagliata” e non può separare i rapporti personali con il rivale dall’oggettiva necessità di sostenere il processo negoziale. E, naturalmente, porta troppe emozioni nelle relazioni internazionali, distruggendo l’equilibrio esistente in esse.

“Un politico di 99 anni insegna a un 79enne” , scherzano gli esperti cinesi , alludendo all’età di Kissinger e Biden. Tuttavia, in sostanza, siamo d’accordo con Kissinger. “L’attuale leadership statunitense non ha nemmeno un’idea di cosa sia l’equilibrio. Per prima cosa devi riconoscere la legittimità dell’avversario. Se questa legittimità viene contestata contestando la sua sovranità, l’equilibrio non sarà raggiunto”, scrive The Global Times.

E non si tratta solo di Taiwan, dove la sovranità cinese sull’isola è stata sfidata con aria tracotante dalla visita del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti (cioè la terza parte dello Stato) Nancy Pelosi. Gli Stati Uniti si rifiutarono con aria di sfida di riconoscere la legittimità dell’attuale governo russo e ne contestarono i diritti sovrani nello spazio post-sovietico. I diritti che ogni grande potere (per non parlare dei superpoteri) ha alla sua periferia.

Inoltre. In una forma rozza, l’ultimo avvertimento russo è stato respinto, l’elenco stesso delle garanzie di sicurezza che Mosca ha proposto per la discussione alla fine del 2021. Di conseguenza, la Russia ha dovuto lanciare un’operazione speciale in Ucraina e gli Stati Uniti sono intervenuti, creando una situazione di guerra alla periferia.

E se questa guerra si svolgesse allo stesso modo delle guerre storiche alla periferia tra URSS e USA (Vietnam, Afghanistan, Angola, Nicaragua, ecc.), allora forse il rischio di una guerra diretta tra le due potenze sarebbe minimo. Tuttavia, a differenza della Guerra Fredda, non ci sono Kissinger al potere a Washington, che conoscevano chiaramente le regole di queste guerre e misuravano le loro azioni con le possibili conseguenze. Non hanno ampliato e approfondito la partecipazione alle guerre al livello di attraversare le linee rosse, che potrebbero essere seguite da ostilità dirette tra i paesi.

Ma gli Stati Uniti, che stanno fornendo all’Ucraina sistemi d’arma all’avanguardia, coprendo (o addirittura incoraggiando) il terrorismo nucleare di Kiev e spingendo Taiwan verso il riconoscimento dell’indipendenza, queste linee rosse sono già state superate. E non tanto per ignoranza (sanno dove sono tracciati i limiti), ma per negligenza e proprio per quella “sovranità contestatrice”.

Di conseguenza, Washington è sull’orlo della guerra con la Russia. Sfortunatamente, questo non dipende dalla direzione in cui si evolve la situazione in Ucraina. Questo è ciò di cui Kissinger mette in guardia l’amministrazione Biden.

“Gli Stati Uniti hanno paura di essere coinvolti in una guerra e in una situazione in cui scommettono sull’Ucraina e l’Ucraina perderà, ma anche se l’Ucraina vincerà. Praticamente qualsiasi scenario di vittoria richiederà l’intervento della NATO per assicurarsi il risultato finale, tracciando una linea rossa per impedire a Putin disperato di intraprendere qualsiasi azione .

In altre parole, gli Stati Uniti sono già sull’orlo di un vero scontro con la Russia. Inoltre, stanno portando i loro alleati europei della NATO su questo baratro. Proprio quelli che di recente hanno proposto a Mosca di risolvere il problema del bombardamento ucraino della centrale nucleare di Zaporozhye non attraverso la punizione dei terroristi nucleari a Kiev, ma attraverso il trasferimento della centrale nucleare sotto il controllo di questi terroristi. Bene, per rendere più conveniente per loro organizzare attacchi terroristici.

Inoltre, anche l’aperta inosservanza delle regole del gioco da parte degli europei può diventare un casus belli. “Ogni volta Putin deve preoccuparsi di quando un primo ministro occidentale o una delegazione parlamentare finirà sulle strade dell’Ucraina”, continua il Wall Street Journal. Naturalmente, la visita condizionale di Boris Johnson in Ucraina non è un peccato, tuttavia, la sua morte per un attacco missilistico (o come risultato di un attacco terroristico orchestrato da Kiev, che può essere presentato come un attacco russo) potrebbe diventare un motivo di guerra .

L’unica via d’uscita, infatti, potrebbe essere l’avvio urgente del processo negoziale tra Russia e Stati Uniti. Alcuni politici europei ritengono che potrebbe iniziare nei prossimi mesi. Tuttavia, sono scettici sui suoi possibili risultati.

“So cosa ci aspetta. Non appena Vladimir Putin finirà a Seversk, Bakhmut e Soledar, dopo essere entrato in seconda linea Slavyansk-Kramatorsk-Avdeevka, farà una proposta. E se loro (paesi occidentali – circa VIEW) non accettano questa proposta – e non lo fanno – allora si aprirà l’inferno “, ha affermato il presidente serbo Alexander Vučić.

E non lo accetteranno non solo perché non saranno pronti a riconoscere la sovranità russa sui territori appena liberati. E anche perché non sono pronti a riconoscere il nuovo status della Russia, uguale nei diritti ed equivalente all’Occidente, la sua “individualità”.

“Per me la democrazia è il sistema preferito. Ma quando questa preferenza diventa l’obiettivo principale delle relazioni internazionali nel mondo moderno, porta a uno slancio missionario. Cosa potrebbe portare a un nuovo conflitto militare come la Guerra dei Trent’anni”, ha detto Kissinger .

E ha di nuovo ragione. Quindi forse un 79enne dovrebbe ancora imparare da un 99enne.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago