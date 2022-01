Gli Stati Uniti stanno lavorando alacremente per creare un nuovo “asse del male”





Mentre eravamo distratti dagli avvenimenti nel vicino Kazakistan, gli eventi si stavano svolgendo nel mondo, forse non così evidentemente sorprendenti e attraenti, ma comunque significativi

Il grande scandalo avvenuto pochi giorni fa nel continente americano ci dice che la squadra del Partito Democratico USA salito al potere alla Casa Bianca un anno fa ha iniziato a ridisegnare la mappa delle alleanze geopolitiche e sta lavorando alacremente per creare un nuovo “asse del male”.

Ma prima esaminaiamo le cose principali

L’8 gennaio 2022 un aereo è decollato da Teheran con a bordo uno dei principali generali iraniani, Mohsen Rezaei. Rezaei è entrato nella storia moderna dell’Iran come il comandante più giovane e “più a lungo” dell’IRGC, una sorta di mentore e padrino di un’intera generazione di generali dell’IRGC leggermente più giovani che costituiscono oggi l’élite politica della repubblica islamica.

Generale IRGC Mohsen Rezaei

L’attuale presidente iraniano, Ibrahim Raisi, ha nominato Rezaei come suo vicepresidente per gli affari economici, cosa che ha sorpreso molti, perché dov’è Rezaei e dov’è l’economia? È come se dimenticassero che l’IRGC e la sua influenza sull’economia del Paese sono concetti quasi identici.

Così l’8 gennaio Rezaei ha preso il suo aereo per Nouakchott, la capitale della Mauritania.

Lunedì 10 gennaio, il generale Mohsen Rezaei è apparso a Managua, capitale del Nicaragua, all’inaugurazione del presidente Daniel Ortega. Ortega ha vinto per la prima volta le elezioni presidenziali nel 1985, si è dimesso dal timone di comando dopo un mandato, poi è tornato nel 2006, solo per apparentemente non mollare mai più il timone: questa sembra essere la sua quarta rielezione consecutiva.

Se vuoi vedere nei volti e nei paesi il futuro “asse del male” che la squadra del presidente Biden sta forgiando, puoi dare un’occhiata alla festa di inaugurazione del presidente del Nicaragua.

Secondo i media, il presidente del Nicaragua Daniel Ortega ha celebrato l’inaugurazione in una “piccola cerchia di amici”. L’ospite più importante della “piccola cerchia” sarebbe stato, a quanto pare, il vicepresidente del Congresso nazionale del popolo cinese, Cao Jianmin. Anche i presidenti di Cuba, di Honduras e Venezuela hanno reso omaggio alla cerimonia. E, naturalmente, il vicepresidente iraniano, il generale iraniano Rezaei.

Allora, i “cattivi” della politica mondiale si sono riuniti per brindare alla vittoria dei loro colleghi, qual è lo scandalo? È noto da tempo che gli Stati Uniti hanno diviso il mondo in paesi “giusti” e “sbagliati”. Quindi, come si suol dire, i “cattivi” non dovrebbero vivere e visitarsi adesso?

Ma la parte difficile è che, anche se a Mohsen Rezaei è stato concesso lo status diplomatico “intoccabile” per viaggiare all’estero in qualità di vicepresidente, ciò non lo esonera dal fatto che è nella lista dei ricercati internazionali dell’Interpol ed è il titolare del suo “cartellino rosso” onorario, che garantisce al suo titolare l’arresto immediato quando varca i confini dei paesi appartenenti alla più grande organizzazione di polizia internazionale del mondo (194 paesi).

Perché Mohsen Rezaei è stato così onorato? Le sue gesta sono tante, ma sono le insegne che ha ricevuto in quanto accusato dell’attentato di Buenos Aires, quando 85 persone furono uccise nel bombardamento del 1994 del Centro Culturale Ebraico (AMIA). Accuse mai provate peraltro.

L’apparizione di Rezaei all’inaugurazione in Nicaragua è stata inaspettata e scioccante per molti, compreso il ministero degli Esteri argentino, il cui alto funzionario si è ritrovato in piedi accanto a Rezaei all’inaugurazione del presidente Ortega. Quindi capisci la situazione, giusto?

Il nostro eroe è ricercato dall’Interpol su richiesta dell’Argentina, dove l’Iran, attraverso gli Hezbollah libanesi, avrebbe organizzato uno degli attacchi terroristici più sanguinosi della storia (secondo Israele). Ed eccolo qui nel 2022, in piedi accanto a un rappresentante di quella stessa Argentina, che sorride e saluta.

Inaugurazione presidenza Ortega

Questo non andava bene per l’Argentina, per Israele, per milioni di ebrei americani e per i rappresentanti umani dell’umanità in generale.

Il giorno successivo il ministero degli Esteri argentino ha emesso una nota di protesta, affermando che l’apparizione di Rezaei alla cerimonia in Nicaragua lunedì è stata “un insulto alla giustizia argentina e alle vittime di un brutale attacco terroristico nella capitale argentina.

E ora per la parte migliore. I siti web che tracciano le tracce aeree dei vip scrivono che Mohsen Rezaei ha attraversato lo spazio aereo di diversi paesi – Turchia, Grecia, Italia, Tunisia, Algeria, Mauritania – durante la sua partenza.

Su come Rezaei ha attraversato l’Oceano Mondiale nel suo Falcon (buon gusto, signor Rezaei, approvo) e poi si è ritrovato sotto il naso degli Stati Uniti, ha incontrato lì i suoi amici latinoamericani, ha tenuto una serie di incontri VIP e ha ottenuto in sicurezza il rietro a casa, Twitter e i suoi esperti preferiscono tacere modestamente.

E per una buona ragione. Dopotutto, questa è la parte più interessante. Credi che gli americani non fossero a conoscenza delle rotte e dei voli del signor Rezaei? O non puoi farci niente? Non farmi ridere: lasceremo quei racconti agli spettatori dell’IRIB (Televisione di Stato iraniana).

Meng Wanzhou, figlia del fondatore di Huawei e figura di spicco della RPC Zhen Zhengfei, che era il CFO dell’azienda, è stata prelevata all’aeroporto di Vancouver dall’Interpol statunitense senza alcun cartellino rosso o coinvolgimento nel terrorismo. (Questo era sotto Trump, e anche l’Iran era coinvolto: il gigante cinese avrebbe condiviso la tecnologia con l’Iran.)

In Nicaragua, Rezaei, come uno dei principali attori iraniani di Xi’ra dietro la Repubblica islamica, la nascita dell’IRGC e la repressione delle rivolte anti-khomeiniste nell’esercito alla fine della guerra Iran-Iraq, ha incontrato il leader venezuelano Maduro e con Miguel Diaz-Canel, presidente della Cuba molto antiamericana che ha prestato agli Usa una delle più famose prigioni dell’umanità, Guantanamo.

L’agenzia di stampa iraniana Fars scrive che le due parti hanno discusso di rafforzare la cooperazione reciproca per contrastare le sanzioni statunitensi.

Sapendo cosa avrebbero fatto: il 10 gennaio 2022, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha annunciato che sarebbero state imposte sanzioni a 116 persone “a causa dell’indebolimento della democrazia in Nicaragua”.

Non c’è dubbio che gli amici di Mohsen saranno sicuramente in quella lista. Potresti altrettanto facilmente realizzare una serie politica chiamata “Mohsen and His Friends” – con riprese in Libano, Cuba, Bolivia, Venezuela, Honduras, Nicaragua e altri bei posti del pianeta. Perché i modi di sopravvivere alle sanzioni di tutti i nostri amici sopra citati garantiranno il successo della serie thriller.

Coloro le cui orecchie sono graffiate dalla connessione “Iran e Nicaragua” (che esiste, e per una buona ragione hai reagito di riflesso) o la cui memoria inciampa nelle parole “Nicaragua” e “contras” possono tranquillamente tuffarsi in Google, che è noto aiutare. Oppure prova a leggere qualcosa come i nostri classici del giornalismo nazionale internazionale.

Ecco perché la rinascita di quell’“asse” Nicaragua-Iran semidimenticato suggerisce che sta succedendo qualcosa di globale. E i nostri partner occidentali hanno molto a che fare con questo.

Rezaei, ricercato dall’Interpol, non è la prima figura della Repubblica islamica a girare il mondo e attraversare senza paura i confini di una dozzina di Paesi. Prima di allora, un generale dell’IRGC voluto dall’Interpol, Ahmad Vahidi (predecessore di Soleimani, capo della Forza Quds), ha visitato la Bolivia nel 2011 come ministro della Difesa del governo di Ahmadinejad.

Una sfumatura importante: l’Iran si sta rivolgendo ai regimi latinoamericani e cinesi ora una seconda volta, prima che l’elevata attività dei generali della Forza Quds in America Latina fosse sotto il presidente Ahmadinejad e portasse a pesanti sanzioni occidentali contro l’Iran. Il che indica indirettamente il pessimismo sull’accordo nucleare di Vienna a favore dello sviluppo del programma nucleare iraniano.

E sì, non vale nemmeno la pena menzionarlo come ovvio: nel 2011, quando Vahidi volò in Bolivia senza ostacoli per rafforzare i legami, il democratico Barack Obama era presidente della Casa Bianca.

I media iraniani hanno dato piena copertura alla visita di Rezaei in Nicaragua. “La cooperazione Iran-Nicaragua è uno schiaffo in faccia agli Stati Uniti”. Sì, sì, signor Rezaei, lo crediamo certamente.

Secondo il Tehran Times, nella capitale del Nicaragua, il vicepresidente iraniano per gli affari economici ha incontrato i ministri dell’economia e delle finanze, il ministro delle miniere e i dirigenti del settore petrolifero, del gas e del commercio del Paese:

“L’Iran è pronto a scambiare esperienze in vari campi tecnici, tra cui petrolio, energia, petrolchimico, costruzione di raffinerie, costruzione e sviluppo di porti”, ha dichiarato.

Non conosco industrie complesse come quella petrolchimica, ma il commercio e lo sviluppo portuale sembrano i più realistici. Le petroliere corrono dal Venezuela e tornano in Iran non toccate dagli Stati Uniti. Anche l’Hezbollah libanese sotto Biden sta facendo una corsa silenziosa del petrolio dall’Iran al Libano.

Lo “stallo delle sanzioni statunitensi” crea interessanti alleanze geopolitiche con i cattivi ragazzi. Sopravvivendo alle sanzioni, gli stati vanno al fondo dell’economia sommersa e semi-criminale.

Un buon esempio in questo senso è quello che amo. Nel gennaio 2021, in risposta all'”espansione nucleare” di Xirov e alle minacce di lanciare un gran numero delle centrifughe nucleari più avanzate, Ali Akbar Salehi, capo dell’Agenzia iraniana per l’energia nucleare, si chiedeva: “Non devono sapere quanto costa e quanto le risorse finanziarie sono oggi.

E sei mesi dopo, ha smesso di essere a capo dell’agenzia, dimostrando quali reali risorse finanziarie ha il Paese.

Perché in tali “regimi sanzionatori” statali c’è una grande differenza tra il bilancio del Paese e i “fondi” privati.

E noi, per non farci ingannare, vediamo alcuni stati letteralmente scontrarsi in queste alleanze da “ragazzacci”. Forse perché, sotto forma di stati forti e potenti, minacciano l’egemonia consolidata dei giocatori di prima lega. O forse è perché sono più utili per loro in modalità grigia.

Quando vedo i club degli stati sanzionati diventare ogni giorno più grande (dimentichiamo che queste misure portano a un cambio di regime nei paesi, portano al loro rafforzamento, ma dura vita dei loro cittadini) e un nuovo “asse del male” viene disegnato a destra davanti ai nostri occhi, mi rallegro del fatto che stiamo ancora lottando disperatamente per rimanere fuori da questa alleanza, avere potere di veto alle Nazioni Unite e condividere le zone di influenza mondiali nel club di prima lega.

Julia Yuzik, RT

Traduzione: Luciano Lago