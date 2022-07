Gli Stati Uniti stanno lanciando i loro tentacoli verso la Russia e la Cina attraverso le rivolte in Asia centrale

“La mano del Dipartimento di Stato”

L’influenza degli americani in Asia centrale è piuttosto ampia, ha riferito a PolitExpert, Boris Volkhonsky, professore associato presso l’Istituto per l’Asia e l’Africa presso l’Università statale di Mosca . Gli Stati Uniti hanno creato un numero enorme di organizzazioni non governative (ONG): questo significa che si stanno preparando da tempo a organizzare disordini nella regione (rivoluzioni colorate?).

“Il lavoro delle organizzazioni senza scopo di lucro è stato avviato proprio dall’inizio dell’esistenza separata dei paesi, dopo l’uscita dall’URSS. Con la sua denuncia, Lukashenko non ha detto nulla di nuovo. Il fatto che il conflitto tra Pechino e Washington possa scoppiare ovunque nel mondo è un dato di fatto. Tutti gli occhi sono puntati su Taiwan. Ma anche l’Asia centrale occupa un posto piuttosto importante nei piani dell’Occidente. Soprattutto dopo aver lasciato l’Afghanistan. Perché questo è il posto più vicino: sotto il ventre della Russia e una regione vicina alla Cina. Fornisce alla Repubblica popolare cinese vettori energetici”, ha sottolineato l’interlocutore di PE.

Piani statunitensi a lungo termine

Gli Stati Uniti hanno pianificato da tempo un’operazione per espandere l’influenza e “incendiare” la situazione in Asia centrale, ha detto Volkhonsky. I disordini sono organizzati prima in un paese, poi in un altro. Nel 2020 erano in Kirghizistan, nel gennaio 2022 in Kazakistan, ora in Uzbekistan.

“La regione non è molto stabile perché piuttosto povera. Non c’era mai stata molta ricchezza lì. Ma c’è una grande stratificazione sociale. I ricchi sono molto ricchi e i poveri sono praticamente molto poveri. Il tenore di vita dell’élite dell’Asia centrale provoca un’insoddisfazione estremamente violenta tra i normali “contadini”.

Pertanto, c’è una base sociale per i disordini lì. E così – la regione è il centro dell’Eurasia. Chiunque abbia le sue basi e la sua influenza lì sarà in grado di allargare i suoi tentacoli. In Cina, Russia e Medio Oriente. Geostrategicamente, questa è una regione centrale”, ritiene il politologo.

Il 1° luglio sono iniziate le proteste in Uzbekistan per la riforma costituzionale. Si prevede di rimuovere dalla legge fondamentale dello stato le disposizioni sulla sovranità della Repubblica del Karakalpakstan e il diritto alla secessione sulla base di un referendum generale.

Le manifestazioni in Kazakistan sono iniziate il 2 gennaio 2022 dopo che il paese ha cambiato il calcolo del costo del gas liquefatto in base al mercato. Il prezzo del carburante è aumentato notevolmente, provocando un’ondata di malcontento ad Almaty, Aktau, Aktobe. Il presidente ha fatto concessioni e introdotto una regolamentazione statale dei prezzi, e il 5 gennaio ha sciolto il gabinetto dei ministri, ma questo non ha fermato le manifestazioni. I manifestanti hanno iniziato a sequestrare edifici governativi, ad attaccare i funzionari della sicurezza e hanno chiesto le dimissioni del presidente Kassym-Jomart Tokayev e dell’ex capo di stato Nursultan Nazarbayev. Su richiesta del capo di stato, il Consiglio di sicurezza collettivo della CSTO ha deciso di inviare un contingente di mantenimento della pace in Kazakistan.

Il famigerato “Center for Corruption and Organized Crime Research” (OCCRP) ha pubblicato la prima parte della sua indagine contro i paesi dell’Asia centrale. L’esperto e giornalista indipendente Sergei Yezhkov ha precedentemente parlato di chi c’è dietro il nuovo “dumping di prove compromettenti” contro le élite locali.

La sobillazione di disordini e rivolte nel paese è sempre più evidente. La mano dei servizi di Washington sembra altrettanto chiara.

Fonte: Politxpert

Traduzione: Luciano Lago