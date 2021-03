Gli Stati Uniti stanno inviando i loro veicoli blindati al fronte nel Donbass

da Redazione

L’agenzia di informazione e stampa Avia.pro ha ottenuto informazioni che l’esercito americano sta ulteriormente rafforzando le forze armate ucraine inviando veicoli blindati nel Donbass. Così, poche ore fa, è stata pubblicata una fotografia che mostra i veicoli corazzati americani consegnati all’Ucraina – questi ultimi arrivato al porto di Odessa a bordo di una nave marittima.

Nella foto presentata è possibile vedere un numero significativo di veicoli blindati arrivati ​​dagli Stati Uniti in Ucraina, mentre, a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate in precedenza da Washington circa le sue intenzioni di sostenere l’operazione militare delle Forze armate ucraine nel Donbass, i veicoli blindati verranno infatti inviati alla zona di demarcazione.

Forze Ucraine

Oggi, le forze armate dell’Ucraina hanno continuato a sparare regolarmente contro le posizioni delle forze delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk con varie armi, ma finora non ci sono prove di un imminente inizio dell’operazione offensiva – secondo un Numero di rapporti, Kiev intende rafforzare ulteriormente le unità delle forze armate dell’Ucraina con equipaggiamento corazzato, poiché le forze attuali non sono sufficienti per l’invasione del Donbass.



Traduzione: Sergei Leonov