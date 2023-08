Gli Stati Uniti stanno diventando la terra dei morti viventi

di Paolina Mille

È il fallimento morale dei partiti dell’establishment e del modello sociale ed economico che garantisce loro questo destino o peggio.

Strade di Holiwood e Los Angeles

Sì, la sofferenza umana è ovunque. Sofferenze umane inutili, va aggiunto. Le immagini parlano da sole, vero? Basta guardarsi intorno. Questo spettacolo è ora la norma in quasi tutte le principali città degli Stati Uniti. La domanda è ovvia: come può uno dei paesi più ricchi – forse il più ricco – di tutta la storia umana arrivare a questo? Chiedi ai giornalisti e corrispondenti esteri perché non vedi questo tipo di miseria in Nicaragua, Cuba, Venezuela o Cina, o in Russia o Iran, le nazioni che li ossessionano. O in Russia o in Iran, nazioni che denigrano ossessivamente. Qual è la malattia? Qual è il virus comune che infetta l’Occidente liberal e democratico e quei paesi che domina?

La risposta – la prova – ci sta guardando negli occhi.

Guarda di nuovo il video qui sopra. Questa è la California del democratico Gavin Newsom. La California è uno stato molto ricco. Quale è il processo che ha portato a tutto questo? Per dirla semplicemente: un colossale fallimento nella leadership. Ma aspetta. Newsom NON ha creato questo disastro. Lo perpetua solo. Sta semplicemente seguendo le orme di molte generazioni di politici capitalisti – ogni generazione ovviamente corrotta, opportunista e criminale come quella precedente. Questo perché il sistema capitalista liberal ha una sola direzione storica, una direzione irrevocabile. Intrisa di egoismo, appesantita dalla miopia e crivellata di individualismo, oltre alla mentalità calvinista, procede inesorabilmente verso l’implosione e il collasso sociale a causa delle sue stesse contraddizioni.

Vuoi che questo sia portato anche nel tuo quartiere? La situazione è chiara.

Non sostenere i Democratici. Né i repubblicani. Sono entrambi corrotti. Irrimediabilmente depravati, insomma. Si tratta di partiti che, in modo bipartisan, hanno pianificato non molto tempo fa l’annientamento nucleare di intere nazioni, centinaia di milioni di morti in pochi minuti e la contaminazione mortale di un intero pianeta.1 . Sono agenti spudorati di una malvagia plutocrazia. Non sono la cura. Sono la causa e la malattia. La malattia capitalista. Poche piaghe sono peggiori di questa.

La vraie pandémie avec des vrais corps qui jonchent les rues US

Miseria e disperazione per le strade delle città USA

Nota: Questo degli Stati Uniti dovrebbe essere il modello di sistema e di “democrazia” da imporre a tutto il mondo. Questo è il “paese eccezionale”, diceva lo slogan dell’ex pres. Obama. Il “sogno americano” che, tramite la cinematografia, i media e la propaganda di Hollywood veniva diffuso in tutto il mondo. Oggi le immagini sono impietose ma la pretesa di voler imporre questo modello è ancora quella ossessiva alimentata dalla propaganda.

Fonte: Greenville Post

Traduzione e note: Luciano Lago