Il noto giornalista e analista Julian Röpke ha notato i problemi affrontati dalle forze armate ucraine (AFU) durante il tentativo di accerchiare Bakhmut. Sulla base dell’analisi delle riprese del villaggio di Kleshcheevka, che si trova a sud di Bakhmut sotto il controllo delle truppe russe, il giornalista ha evidenziato diversi punti chiave.

Secondo lui, le forze armate ucraine sono davvero avanzate nell’area di questo insediamento, ma dopo una serie di scaramucce sono state costrette a lasciare le loro posizioni.

“L’offensiva infruttuosa di cinque settimane delle truppe ucraine su Kleshcheevka si è conclusa con la loro ritirata, nonostante il coinvolgimento di forze e mezzi significativi “, commenta Repke.

Secondo lui, anche la direzione settentrionale di Bakhmut non ha portato il successo alle truppe ucraine, dove l’operazione si è interrotta poche settimane fa.

Riassumendo, Ryopke ha dichiarato:

“L’operazione per accerchiare Bakhmut sembra essere giunta a un punto morto. La questione ora è se l’Ucraina abbia risorse sufficienti, equipaggiamento militare e, cosa più importante, la determinazione politica per riprendere le operazioni attive nella regione” .

