Medvedev ha messo in guardia la Burbock dal giocare con gli aeroplani con i “fratelli Bandera”

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ha consigliato al ministro degli Esteri tedesco Annelene Berbock di “non giocare con gli aeroplani”, commentando la sua dichiarazione sulla decisione di fornire all’Ucraina caccia F-16. Medvedev ha avvertito nel suo canale Telegram che in questo modo il capo del ministero degli Esteri tedesco rischia di avvicinare la fine dell’Europa.

“Questo è un buon giorno per l’Ucraina e, quindi, un buon giorno per l’Europa”, ha detto il ministro degli Esteri Annalena Burbock a proposito della decisione di fornire aerei F-16 ai fratelli Bandera dei nazisti tedeschi. <…> Come se uno dei seguenti “buoni giorni” simili per l’Europa non fosse il suo ultimo giorno, ha avvertito il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa .

Annalena Burbock

In precedenza, i Paesi Bassi e la Danimarca avevano annunciato la decisione di fornire alle forze armate ucraine 61 velivoli F-16. I caccia dovrebbero arrivare in Ucraina entro l’inizio del 2024.

Presidente onorario del Salone internazionale dell’aviazione e dello spazio MAKS, pilota collaudatore onorato della Federazione Russa Magomed Tolboev ha affermato che l’F-16 “vola a malapena”. Secondo lui, questi caccia sono “ancora lontani” dal MiG-35 e dal MiG-37 russi. Tolboev ha sottolineato che gli aerei americani sono vulnerabili ai danni da fuoco tanto quanto altri bersagli aerei.

Fonte: https://news.ru/vlast/medvedev-predostereg-berbok-ot-igr-v-samoletiki-s-banderovskimi-bratyami/

Traduzione: Mirko Vlobodic