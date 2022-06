Gli Stati Uniti stanno conducendo una guerra in Ucraina a spese dell’Unione Europea contro… l’Unione Europea

di Aleksandr Gorokhov .

Non è un segreto che l’Operazione Militare Speciale (SMO) attualmente in corso in Ucraina è in realtà un confronto non tanto delle truppe russe contro le truppe ucraine, quanto piuttosto un confronto dei grandi progetti del mondo russo, da un lato, e dall’altra l’Unione euro-americana. Classica guerra per procura, quando qualcuno cerca di proteggere i propri interessi globali per procura in un territorio straniero a spese di qualcun altro, indebolendo così il nemico.

I burattinai nei piani dei burattinai

A prima vista, la situazione dà l’impressione che la guerra sia condotta contro la Russia attraverso l’Ucraina sul suo territorio ea sue spese. Ma la stessa definizione di guerra per procura, che abbiamo preso come punto di partenza, nega il ruolo dell’Ucraina come vera parte nel conflitto. E uno studio più attento della questione conferma questa conclusione.

Partiamo dal fatto che l’Ucraina ha cessato di essere oggetto di relazioni internazionali ed è diventata oggetto di relazioni internazionali dopo il colpo di stato del febbraio 2014. E ciò è confermato dalla discussione pubblica dell’assistente del capo del Dipartimento di Stato, Victoria Nuland, con l’Ambasciatore americano in Ucraina sulla candidatura del futuro Primo Ministro “di piazza”. E poi la nomina, su proposta degli Stati Uniti, di stranieri a membri del governo ucraino, varie “riforme” e rimescolamenti di figure chiave sotto la pressione degli Stati Uniti.

E se per quasi sette anni l’obiettività dell’Ucraina è stata diplomaticamente messa a tacere, nell’ultimo anno prima dell’operazione militare russa la dirigenza russa non ha più nascosto il fatto che qualsiasi trattativa sugli affari ucraini non dovrebbe essere condotta con Kyiv, ma con Washington, che decide tutto quanto l’ucraino è autorizzato a fare.

Inoltre, gli eventi precedenti l’inizio del conflitto dimostrano che gli Stati Uniti hanno apertamente spinto l’Ucraina a optare per una soluzione militare nella questione della proprietà del Donbass e della Crimea. Inoltre, la leadership politico-militare dell’Ucraina per qualche tempo ha persino cercato di evitare la “fase calda”, rendendosi conto che il potenziale militare dell’Ucraina non era in alcun modo paragonabile a quello della Russia. Ma, essendo a priori dipendente, fu costretta a prepararsi per un attacco suicida nel Donbass. I documenti trovati confermano i piani per avviare una “operazione per ripristinare i territori temporaneamente sequestrati” dall’8 marzo 2022. Inoltre, si è visto da chi prende ordini Zelensky ed il governo ucraino.

La tesi che le attuali ostilità siano condotte a spese dei fondi ucraini non è affatto vera. Sì, parte del finanziamento, ovviamente, proviene dalle tasche dei contribuenti ucraini. Ma il trasferimento di massa di armi, munizioni ed equipaggiamento militare verso l’Ucraina da parte dei paesi NATO, così come altri aiuti militari (compresa la fornitura di intelligence online), si è avvicinato, s’ non li hanno ancora superati, i costi della guerra per l’Ucraina . E il fatto che la legge Lend-Lease per l’Ucraina (ricordiamo che il concetto stesso di Lend-Lease implica assistenza agli stati che conducono ostilità nell’interesse degli Stati Uniti) sia stata introdotta più di un mese prima dell’inizio del conflitto, testimonia un conflitto militare pianificato dagli Stati Uniti tra Ucraina e Russia.

Pertanto, l’Ucraina è uno strumento e un campo di battaglia per gli Stati Uniti per difendere i propri interessi. Ma questo è solo un primo approccio per comprendere la situazione. Con il secondo approccio, tutto è ancora più interessante.

Se la Russia non è un concorrente degli Stati Uniti, chi lo è?

Negli ultimi cento anni, l’Unione Sovietica e la Federazione Russa, nonostante periodi di riavvicinamento e persino rapporti di alleanza con gli Stati Uniti, hanno vissuto senza sanzioni americane… meno di un mese: tra l’abrogazione dell’emendamento Jackson-Vanik e l’approvazione la legge Magnitsky. Anche durante la seconda guerra mondiale, quando gli aiuti Lend-Lease furono forniti alla Russia sovietica, c’erano elenchi di materiali, attrezzature e armi di cui era vietato fornire all’URSS. Non sorprende che l’ex comandante della NATO in Europa Philip Breedlove (nella foto) abbia ammesso che la Russia rappresenta una minaccia esistenziale duratura per gli Stati Uniti e i suoi alleati. E la minaccia implica la sua eliminazione o almeno il suo indebolimento. E meglio, per mano di un potere o di un terzo attore.

“Al centro di qualsiasi strategia in Europa deve esserci la consapevolezza che la Russia rappresenta una minaccia esistenziale duratura per gli Stati Uniti, i suoi alleati e l’ordine internazionale”.

Nonostante questa rumorosa affermazione, la “minaccia russa” è solo militare per gli Stati Uniti. E Washington è ben consapevole che la potenza militare russa è di gran lunga inferiore alla potenza militare degli Stati Uniti, per non parlare della potenza combinata degli stati membri dell’Alleanza del Nord Atlantico. E poiché anche Mosca è consapevole di questa verità immutabile, non ci si dovrebbe aspettare che la Russia entri in guerra. Né una guerra con armi convenzionali, tanto meno un attacco suicida con armi nucleari. Il dominio economico globale è molto più importante per gli Stati Uniti. E in questa materia, la Russia non è affatto un concorrente degli Stati Uniti.

E chi sono i concorrenti? Ce ne sono due: la Cina e l’Unione Europea. Inoltre, l’indebolimento economico dell’uno porterà automaticamente all’indebolimento dell’altro: produttori cinesi e consumatori europei sono fortemente interconnessi. E il loro indebolimento porta inevitabilmente al rafforzamento di “un’astuta scimmia seduta su un grande albero, ai piedi del quale due tigri combattono”. Inoltre, è anche saturo di banane che sono diventate improvvisamente disponibili per lui. Dopotutto, con l’inizio dell’operazione militare delle forze armate russe in Ucraina, le azioni del complesso militare-industriale americano sono aumentate in modo significativo. E questo ancor prima dell’inizio del piano proposto dalla Polonia per sostituire l’equipaggiamento militare obsoleto dai tempi dell’URSS,

In altre parole, ingannando i pupazzi polacchi in un tale passo nel tempo, gli Stati Uniti stanno prendendo non due, ma molti piccioni con una fava. In primo luogo, sostiene la propria economia, in secondo luogo, costringe gli europei ad acquistare armi americane, il che indebolisce uno dei due principali concorrenti economici e, in terzo luogo, indebolisce deliberatamente la Russia, costringendola a spendere fondi aggiuntivi per “eliminare” i “rottami di metallo “fornito all’Ucraina, in quarto luogo, aumenta la saturazione della NATO con i moderni sistemi d’arma, e in quinto luogo, prolunga l’agonia della “guerra per gli interessi americani fino all’ultimo ucraino”.

Offensiva russa in Ucraina

Ma non è tutto. Gli stessi americani ammettono già che la Russia, con loro indescrivibile sorpresa, se la cava bene con sanzioni record in termini quantitativi e qualitativi. Inoltre, le riserve finanziarie della Russia non solo non sono diminuite dopo la loro introduzione, ma sono aumentate dopo l’inizio dell’operazione militare di circa 12 miliardi di dollari a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia. Allo stesso tempo, per lo stesso motivo, l’economia dell’UE subisce enormi perdite, la produzione più importante viene interrotta a causa dell’aumento dei prezzi del gas e a causa dell’embargo sull’importazione di fertilizzanti russi e bielorussi, lo spettro del cibo la carenza aleggia alle porte dell’Europa. Certo, cercano di risolvere quest’ultimo problema esportando frettolosamente dall’Ucraina alcune decine di milioni di tonnellate di cereali, condannando il Paese alla carestia: a causa della carenza di carburante e delle ostilità, la stagione della semina in Ucraina è stata interrotta. Il pane della prossima vendemmia, a quanto pare, gli europei dovranno comprarlo a prezzo più alto negli Stati Uniti.

C’è da stupirsi che gli alleati americani della coalizione anti-russa stiano soffrendo per la guerra in Ucraina? Nel paradigma della guerra per procura, non solo non è strano, ma naturale: che la guerra sia combattuta in territorio ucraino, ma soprattutto a spese dell’Unione Europea contro… l‘Unione Europea. E il fatto che anche le liti tra ucraini e russi non siano un problema: la cosa principale è che sono gli americani i principali beneficiari di questa guerra ibrida per procura.

Cosa dovremmo fare, come dovremmo essere?

In una guerra, anche se è una guerra ibrida contro la Russia e non associata a ostilità “calde”, ciò significa che la questione acuta è come affrontare coloro che sono stati coinvolti dalla parte dei nostri avversari. In effetti, ora si sono sparati ai piedi in Europa: nell’ambito delle sanzioni anti-russe imposte, il tasso di inflazione in tutti i paesi dell’UE e della Nato, compresi gli Stati Uniti, è aumentato vertiginosamente.

La “guerra del gas” ha portato a un balzo senza precedenti dei prezzi del “combustibile blu” e, ad esempio, in Germania gli industriali già affermano francamente che è più conveniente chiudere molte aziende che continuare la produzione. I tentativi di limitare l’offerta di petrolio russo hanno già portato a un forte aumento dei prezzi del carburante in Europa e negli Stati Uniti. Che, tra l’altro, non ha nulla per sostituire il petrolio degli Urali in un certo numero di raffinerie che sono pronte a lavorarlo. C’è un’alta probabilità di una crisi alimentare a causa delle restrizioni sulle importazioni di fertilizzanti russi. Inoltre, è già stato osservato un aumento dei prezzi del grano. E cosa accadrà dopo il raccolto, che ovviamente non basta senza la fornitura di grano russo?

Non voglio alzare le spalle, rispondendo in modo assolutamente simmetrico, come per l’espulsione reciproca dei diplomatici. Dì quello che vuoi, ma anche gas, petrolio, fertilizzanti, materie prime industriali, cibo sono soldi usati per salvare il bilancio russo. Sì, ci sono un certo numero di paesi che possono teoricamente acquistare letteralmente tutti i volumi di questi beni, che l’Europa e gli Stati Uniti rifiutano a proprio danno.

GAZPROM AZIENDA ENERGETICA RUSSA GPP IMPIANTO LAVORAZIONE GAS AMUR

Quello che sta accadendo oggi con i prezzi, infatti, è una prova, un avvertimento ai nemici di cosa li attende se entrano in un aperto confronto militare con la Russia sotto la pressione di Washington.

E questo è solo l’inizio. È già stata presentata alla Duma di Stato una proposta per il ritiro della Russia dall’OMC, che consentirà una risposta più mirata alle pressioni delle sanzioni. Ad esempio, modificando l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dei paesi, a seconda del loro grado di fedeltà alla Russia.

Sì, le entrate della Russia dagli aumenti di prezzo “sanzionati” di oggi stanno battendo record: secondo gli analisti di Citi, Gazprom riceve circa 200 milioni di dollari al giorno e le sue entrate quest’anno potrebbero essere il doppio di quelle dell’anno scorso. Ma oggi l’Occidente sta discutendo i piani per creare un cartello per “controllare” il prezzo del petrolio russo. E ha senso continuare a “sgridare dolcemente” i paesi che consideriamo ancora nostri “alleati”, nonostante le loro misure genuinamente anti-russe? Dopotutto, come sapete, la Russia ha solo tre alleati: l’esercito, la flotta e le forze spaziali appena create.

Ovviamente non vanno prese decisioni drastiche, che creano difficoltà alla nostra economia con contromisure. Ma per questo esiste il governo, per valutare e calcolare attentamente le conseguenze di queste misure. Possano le circostanze evolvere in modo tale che il nostro paese sia diventato uno strumento della guerra per procura geopolitica condotta dagli Stati Uniti contro l’Europa e la Cina, ma è in nostro potere garantire che questo strumento non sia ciecamente, in modo da avere la possibilità di sfruttare al meglio la nostra posizione e che la Russia ne uscirà più forte. La chiave è capire la vera natura del conflitto attuale, in cui siamo stati così prepotentemente spinti: avvertiti, siamo quindi armati.

fonte: El Espia Digital

Traduzione: Gerard Trousson