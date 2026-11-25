di Brian Berletic

Mentre molti analisti e organi di stampa considerano le varie guerre che imperversano nel mondo come conflitti isolati, o addirittura interni, in realtà esse fanno parte di un conflitto globale più ampio, guidato dagli Stati Uniti e dalla loro rete di alleati contro il nascente mondo multipolare guidato da paesi come Cina, Russia e Iran.

In questo contesto, gli attacchi con droni contro una nave mercantile russa nel Golfo di Finlandia e l’affondamento della corvetta missilistica russa Merkury nel porto di Bengasi, in Libia, non sono “ripercussioni” della guerra in Ucraina, ma fanno parte di una guerra globale ben più ampia che gli Stati Uniti stanno conducendo contro la Russia e i suoi alleati in tutto il mondo.

Gli attacchi con i droni sono “ucraini” solo di nome.

Mentre i media occidentali attribuiscono questi attacchi con i droni all'”Ucraina”, gli stessi media occidentali ammettono da anni che, dal 2014, l’Ucraina non è altro che una semplice estensione delle capacità militari e di intelligence degli Stati Uniti.

Un articolo del New York Times intitolato “La guerra delle spie: come la CIA sta segretamente aiutando l’Ucraina a combattere Putin”, pubblicato all’inizio del 2024, ammetteva:

«Mentre la guerra, che ha già causato centinaia di migliaia di vittime, entra nel suo terzo anno, la collaborazione tra Washington e Kiev in materia di intelligence rappresenta un pilastro fondamentale per la capacità dell’Ucraina di difendersi. La CIA e altre agenzie di intelligence statunitensi forniscono informazioni per attacchi missilistici mirati, monitorano i movimenti delle truppe russe e contribuiscono a sostenere le reti di spionaggio.»

Ma questa partnership non è nata in tempo di guerra e l’Ucraina non è l’unica beneficiaria.

Ha preso piede una decina di anni fa, sviluppandosi a singhiozzo sotto tre presidenti americani molto diversi tra loro, guidata da figure chiave che spesso si sono assunte rischi audaci. Ha trasformato l’Ucraina, i cui servizi segreti erano a lungo considerati completamente infiltrati dalla Russia, in uno dei più importanti partner di intelligence di Washington nella lotta contro il Cremlino.

Pertanto, nulla di ciò che fa “l’Ucraina” è opera della sola “Ucraina”, ma è piuttosto il risultato della somma vettoriale dell’acquisizione, del controllo e dello sfruttamento da parte degli Stati Uniti delle capacità militari e di intelligence che essi stessi hanno messo in atto in Ucraina a partire dal 2014.

Riguardo agli attacchi con droni e missili orchestrati dagli Stati Uniti contro obiettivi situati in profondità nel territorio russo, il Wall Street Journal , nel suo articolo del 2025 intitolato “Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina informazioni di intelligence per gli attacchi missilistici in profondità nel territorio russo “, ha ammesso:

“Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina informazioni di intelligence per attacchi missilistici a lungo raggio contro le infrastrutture energetiche russe”, hanno affermato funzionari statunitensi, mentre l’amministrazione Trump sta valutando la possibilità di inviare a Kiev armi potenti che potrebbero portare a tiro un maggior numero di obiettivi in ​​Russia.

Il presidente Trump ha recentemente dato il via libera alle agenzie di intelligence e al Pentagono per assistere Kiev in questi attacchi. Funzionari statunitensi stanno chiedendo agli alleati della NATO di fornire un supporto simile, secondo quanto riferito dalle fonti. L’ampliamento della condivisione di informazioni di intelligence con Kiev è l’ultimo segnale del rafforzamento del sostegno di Trump all’Ucraina, nonostante i suoi sforzi per far progredire i colloqui di pace rimangano in una fase di stallo.

Secondo quanto affermato da alcuni funzionari, questa è la prima volta che l’amministrazione Trump aiuterà l’Ucraina a condurre attacchi missilistici a lungo raggio contro obiettivi energetici situati in profondità nel territorio russo .

Anche i media occidentali hanno ammesso che gli attacchi contro le navi che trasportavano esportazioni energetiche russe sono stati resi possibili anche dagli Stati Uniti.

Navi da guerra russe

In un articolo del New York Times del dicembre 2025 intitolato “La separazione: all’interno del partenariato tra Stati Uniti e Ucraina che si sta sgretolando “, si riconosce che:

… in segreto, la CIA e l’esercito statunitense, con la benedizione [del presidente degli Stati Uniti Donald Trump], hanno dato impulso a una campagna di attacchi con droni ucraini contro impianti petroliferi e petroliere russe al fine di paralizzare la macchina da guerra del signor Putin.

Considerato che tali operazioni militari richiedono capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) di cui dispongono solo gli Stati Uniti, nonché strutture per operazioni speciali distribuite a livello globale da cui lanciare attacchi con droni, queste operazioni “ucraine” avrebbero potuto essere condotte solo con l’esplicito coinvolgimento e il supporto degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda gli attacchi con droni marittimi contro la corvetta missilistica russa Merkury a Bengasi, le prove del coinvolgimento americano sono ancora più schiaccianti.

Un rapporto dei media statali francesi, pubblicato all’inizio del 2026 e incentrato specificamente sul dispiegamento militare ucraino in Libia, spiegherebbe:

Secondo due fonti libiche molto ben informate, che ci hanno parlato a condizione di anonimato, più di 200 ufficiali ed esperti dell’esercito ucraino sono schierati in Libia, in accordo con il governo di Tripoli guidato da Abdelhamid Dbeibah. Questo personale militare ucraino è presente in tre siti.

Innanzitutto, secondo le nostre fonti, la loro base si trova presso l’accademia aeronautica dell’esercito a Misurata. In questo vasto sito coesistono forze turche e italiane, insieme al Comando Africa degli Stati Uniti (AFRICOM). È presente anche un centro di intelligence britannico.

Secondo le nostre fonti, gli ucraini dispongono di una seconda base completamente attrezzata per il lancio di droni aerei e navali, nella città di Zawiya, a circa 50 chilometri a nord della capitale, vicino al complesso petrolifero di Mellitah, uno dei più importanti della Libia.

Esperti ucraini occupano un terreno concesso loro dal governo di Tripoli, che ha accesso diretto al mare. Tra ottobre e novembre dello scorso anno sono stati effettuati lavori per fortificare il sito e installare le piste e le antenne necessarie. Una terza base, secondo le nostre fonti, viene utilizzata per gli incontri di coordinamento tra le forze ucraine e l’esercito libico. Si trova presso il quartier generale della 111ª Brigata dell’esercito, sulla strada che porta all’aeroporto di Tripoli.

In altre parole, truppe “ucraine” erano di stanza accanto a truppe statunitensi e ad altre forze NATO nelle basi da cui è stato molto probabilmente lanciato l’attacco con droni marittimi. Proprio come per gli attacchi con droni e missili condotti sia in Ucraina che in Russia, così come per gli attacchi contro le navi mercantili che trasportavano esportazioni energetiche russe, le capacità ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) statunitensi sono state necessarie per tracciare, individuare e avvicinare la nave da guerra russa Merkury a Bengasi, in Libia.

Gli Stati Uniti e la NATO volevano porre fine al “Libyan Express”.

Un documento del NATO Defense College pubblicato nel febbraio 2025, intitolato “Playing the Long Game: Russia in the Mediterranean” (Giocare sul lungo termine: la Russia nel Mediterraneo), non solo ha individuato gli interessi della Russia in tutta l’Africa e in particolare in Libia, ma ha anche menzionato specificamente la corvetta lanciamissili russa Merkury come parte della scorta militare incaricata di proteggere la logistica in quella che è nota come “Libyan Express”.

Il documento afferma esplicitamente:

“La Russia ha riaffermato con fermezza la sua presenza nel Mediterraneo.”

Le immagini satellitari e le analisi geospaziali rivelano che la Russia è attualmente più attiva in Nord Africa e Medio Oriente, in particolare gestendo una flotta fantasma di petroliere che sostiene economicamente il regime di Putin e i suoi sforzi bellici in Ucraina.

Date le sue dimensioni e capacità, l’attuale squadriglia russa non è destinata a impegnarsi in una battaglia navale su larga scala contro una flotta NATO. Al contrario, viene deliberatamente mantenuta a un livello di potenza insufficiente per non essere percepita come una minaccia militare significativa.

Per quanto riguarda il “Libyan Express”, il documento evidenzia:

“La Russia sta rafforzando la sua presenza in Libia.”

Secondo un rapporto di All Eyes on Wagner, ci sono prove di un recente dispiegamento di 1.800 soldati russi in Libia, che si aggiungono agli 800 già presenti. Una nave da sbarco anfibia di classe Ropucha è stata dispiegata nel porto di Tobruk già l’8 aprile 2024.

Si ritiene che il Gruppo Wagner, ora ribattezzato “Corpo Africa” ​​dal Ministero della Difesa russo, stia anche trasportando armi dalla Repubblica Centrafricana alla Libia.

Il Libya Observer ha inoltre segnalato la presenza dell’incrociatore Varyag e della fregata Admiral Shaposhnikov. Queste due navi sono state trasferite dalla Flotta del Pacifico al teatro del Mediterraneo nel marzo 2024, una tattica organizzativa nota fin dai tempi sovietici. Le segnalazioni indicano anche la presenza del “Libyan Express”, una rotta per il ridispiegamento di armi da Tartus. Un numero significativo di container è stato trasportato per rafforzare la presenza russa in Libia.

Inoltre, diverse fonti sembrano indicare che i russi stiano concludendo accordi con il generale Khalifa Belqasim Haftar. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov è stato inviato direttamente a incontrare Haftar il 28 febbraio 2024.

Il documento del NATO Defense College menziona specificamente anche la corvetta missilistica russa Merkury:

La corvetta lanciamissili Merkury, una corvetta di classe Steregushchiy (Progetto 20380) appartenente alla Flotta del Mar Nero ma di stanza a Tartus, funge da scorta per il “Libyan Express” ed è probabilmente destinata al famoso “Africa Corps”. Nell’aprile del 2024, ad esempio, la Merkury ha scortato la LST Ivan Gren (Progetto 11711) e la LST Aleksandr Otrakovsky (Progetto 775) alla base SMP di Al Khadim, in Libia.

Gli stessi media occidentali che confermano attacchi “ucraini” all’interno della Russia o contro una o più di queste navi mercantili che trasportano esportazioni energetiche russe, o per implicazione, navi da guerra russe, sono possibili solo grazie alle vaste capacità ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) degli Stati Uniti e alla presenza congiunta di forze militari statunitensi e della NATO a fianco di contingenti ucraini, e il documento del NATO Defense College dello scorso anno che identifica specificamente la “Libyan Express” e la corvetta lanciamissili russa Merkury come facilitatori: è chiaro che gli Stati Uniti avevano/hanno una politica determinata di estendere la loro guerra per procura contro la Russia ben oltre la sola Ucraina.

Navi USA stretto di Hormuz

Una componente della più ampia guerra condotta da Washington contro la multipolarità

Il fatto che gli Stati Uniti mettano in atto blocchi e operazioni di intercettazione contro le navi mercantili iraniane e abbiano affondato da tempo la maggior parte delle navi da guerra convenzionali iraniane – molte delle quali navi mercantili che fanno la spola tra Iran e Cina – testimonia la natura ben più ampia e globale dell’aggressione americana via terra e via mare, sia direttamente che attraverso una vasta e crescente rete di alleati.

Questa politica americana di utilizzo di quella che viene specificamente definita la “rete di condivisione del carico” statunitense è stata delineata in dettaglio nella Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti pubblicata alla fine del 2025.

Si legge:

“…gli Stati Uniti organizzeranno una rete di condivisione degli oneri, coordinata e supportata dal nostro governo. Questo approccio garantisce che gli oneri siano condivisi e che tutti questi sforzi beneficino di una più ampia legittimità. Questo modello si baserà su partenariati mirati che utilizzeranno strumenti economici per armonizzare gli incentivi, condividere gli oneri con alleati che condividono gli stessi ideali e insistere su riforme che garantiscano la stabilità a lungo termine. Questa chiarezza strategica consentirà agli Stati Uniti di contrastare efficacemente le influenze ostili e sovversive, evitando al contempo l’eccessiva estensione e la dispersione degli sforzi che hanno compromesso le iniziative passate.”

Con “influenze ostili e sovversive”, il documento si riferisce al mondo multipolare e all’erosione dell’egemonia unipolare degli Stati Uniti su scala globale. Questo documento strategico non è altro che una continuazione riveduta delle politiche post-Guerra Fredda, come quelle descritte dal New York Times nel suo articolo del 1992 , “Il piano strategico statunitense prevede di garantire che non si sviluppino rivali ” .

Sebbene trascorrano più di trent’anni tra questi due documenti strategici, l’obiettivo fondamentale di mantenere il primato americano e impedire l’ascesa di rivali – amici o nemici che siano – rimane centrale nella politica estera statunitense. A causa della recente rinascita della Russia e della rapida ascesa della Cina, gli Stati Uniti hanno posto l’accento sulla “condivisione degli oneri”, proprio perché la loro sola potenza economica, militare e politica non è sufficiente a mantenere il primato globale.

La creazione di una rete globale di alleati – dall’Ucraina nell’Europa orientale a Israele e all’Arabia Saudita in Medio Oriente, passando per Giappone, Corea del Sud e Filippine nella regione Asia-Pacifico – garantisce agli Stati Uniti la capacità di condurre guerre contro i propri “rivali” evitando al contempo le accuse e le ritorsioni che ne deriverebbero.

Cosa succederà ora?

Man mano che gli Stati Uniti intensificano il confronto con Russia, Iran e Cina, questi tre paesi dovranno inevitabilmente adottare misure per scoraggiare o difendersi dall’aggressione americana, direttamente o tramite intermediari, o, in ultima analisi, reagire per prevenire un’ulteriore escalation.

È probabile che i governi russo, iraniano e cinese stiano tutti conducendo le proprie manovre diplomatiche per evitare un’escalation prematura direttamente con gli Stati Uniti o con i loro vari alleati dotati di armi nucleari.

Tuttavia, sia la Russia che, fino a poco tempo fa, l’Iran, fornivano alla Cina esportazioni di energia. In cambio, la Cina agevola già la produzione militare-industriale russa e iraniana (ad esempio, il numero elevato e crescente di varianti russe dei caccia Geran 4 e 5 utilizza motori a reazione cinesi) e aiuta questi due paesi a eludere le sanzioni economiche statunitensi.

La Cina agevola anche la produzione militare-industriale della RPDC. La RPDC, a sua volta, fornisce direttamente alla Russia armi e persino truppe ausiliarie.

Ciò che la Cina non ha ancora fatto, ma che tiene come opzione di fronte alla costante escalation degli Stati Uniti, è armare direttamente la Russia. La Cina è in grado di produrre più armi e munizioni di Stati Uniti ed Europa messi insieme e potrebbe rapidamente cambiare il corso della guerra in Ucraina se costretta a farlo.

Non resta che un gioco condotto da entrambe le parti, mentre questo conflitto globale si intensifica, volto a porre ciascuna parte nella migliore posizione possibile in caso di un grave scontro diretto.

Gli Stati Uniti stanno lavorando per destabilizzare e distruggere il mondo multipolare, per minare il potere economico e militare di paesi come Russia, Cina e Iran attraverso guerre per procura, per accerchiarli con alleati americani o stati falliti, mentre Russia, Cina e Iran cercano di rafforzare le proprie capacità militari ed economiche preservando o espandendo il mondo multipolare.

In definitiva, gli Stati Uniti non possono competere direttamente con la multipolarità e si sono quindi rassegnati a tentare semplicemente di minarla e distruggerla.

Solo il tempo dirà se la capacità degli Stati Uniti di dominare lo spazio informativo, impadronirsi di paesi, destabilizzarli e/o distruggerli attraverso guerre per procura e dirette sarà superiore alla capacità della multipolarità di unire, costruire e trionfare.

Per quanto cupi possano sembrare i recenti eventi per il futuro della multipolarità, esiste ancora un margine di manovra significativo sulla scala dell’escalation, che il mondo multipolare può sfruttare per difendersi e al contempo scoraggiare ulteriori aggressioni statunitensi, creando un paradigma socio-politico ed economico alternativo che soppianterà in modo permanente il controllo unipolare degli Stati Uniti sul mondo.

Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione: Luciano Lago