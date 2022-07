Gli Stati Uniti stanno cercando di spingere Erdogan in un angolo, ma senza successo

L’amministrazione di Joe Biden sta attualmente perdendo su tutti i fronti di politica estera, ma spera ancora in un successo, se non altro, nel suo confronto con il leader turco Recep Erdoğan, in modo che possa dimostrare al mondo e all’opinione pubblica statunitense che esiste oltre che di disporre ancora di “polvere da sparo rimasta nella canna”.

Questa considerazione ha assunto un’importanza particolare per Joe Biden e il suo team nei giorni precedenti il ​​viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Medio Oriente, che prometteva poche possibilità di vittoria per la Casa Bianca. Il viaggio di Joe Biden in Arabia Saudita, infatti, si è rivelato un totale fallimento: non ha migliorato la sua immagine e non ha prodotto risultati positivi né in termini di accordi petroliferi né in termini di contenimento dell’influenza della Russia nella regione. In vista di questo fallimento, Washington aveva bisogno di trovare un capro espiatorio e ha preso di mira Recep Erdoğan.

La Casa Bianca si è resa conto che, sbarazzarsi del presidente turco, come aveva sperato, non sarà una cosa facile, e ha quindi intensificato le sue macchinazioni nel tentativo di intrappolarlo. Una delle sue tattiche era quella di infiammare le tensioni tra Turchia e Grecia nel Mediterraneo orientale. Le relazioni tra i due paesi non sono al momento facili, viste le richieste della Turchia ad Atene di smilitarizzare alcune isole dell’Egeo vicino al confine turco e le sue sfide alla sovranità della Grecia su queste isole. Alla fine di giugno Recep Erdoğan ha adottato l’approccio piuttosto poco diplomatico di pubblicare tweet minacciosi in greco, chiedendo che la Grecia rinunciasse alle sue rivendicazioni territoriali nel Mar Egeo e riferendosi alla guerra del 1919-1922 tra i due paesi: “Avvertiamo la Grecia una volta di più per evitare sogni, affermazioni e azioni che porteranno al rimpianto, come avveniva un secolo fa… . Ha anche avvertito che la Turchia “non esiterà a far valere i diritti riconosciuti dagli accordi internazionali sulla smilitarizzazione delle isole”. In un tweet successivo ha accusato la Grecia di “opprimere” le minoranze turche in Tracia occidentale, Rodi e Kos e di sostenere il terrorismo internazionale, un riferimento alle relazioni di Atene con i curdi.

La Grecia, a sua volta, accusa la Turchia di violare lo spazio aereo greco e di svolgere attività illegali di esplorazione di idrocarburi al largo delle coste di Cipro, una regione che, secondo la Grecia, rientra nella sua area economica esclusiva. un riferimento alle relazioni di Atene con i curdi.

Negli ultimi 200 anni ci sono state numerose guerre tra Grecia e Turchia: la guerra d’indipendenza greca nel 1821-1829 e i successivi conflitti nel 1897, 1912-1913, 1919-1922 e, a Cipro, nel 1974. Ma la Grecia era solo in grado di vincere con il supporto di potenti alleati, inclusa la Russia. Attualmente, tuttavia, essendo uno dei principali sostenitori delle sanzioni occidentali contro la Russia, la Grecia non può fare affidamento sul sostegno di Mosca. È improbabile che Atene riceva molto sostegno anche dagli Stati Uniti, poiché negli ultimi anni si è assistito a un netto cambiamento nell’atteggiamento di Washington nei confronti dei suoi stati vassalli e persino dei suoi obblighi ai sensi degli accordi internazionali. La recente decisione di Washington di sostenere la Grecia piuttosto che la Turchia nella regione del Mediterraneo orientale è un esempio lampante di tale cambiamento.

Per quanto riguarda le forze relative degli eserciti greco e turco, qui Atene è chiaramente in ritardo rispetto a Istanbul: l’esercito greco può essere grande, ma a causa della mancanza di fondi le sue armi sono molto antiquate e le sue truppe sono scarsamente addestrate. La Turchia, d’altra parte, ha il secondo esercito più potente della NATO, dopo gli Stati Uniti.

Lo stallo tra Grecia e Turchia, entrambi membri della NATO, è in corso da molto tempo, ma si è intensificato negli ultimi anni poiché le relazioni tra Washington e la Turchia si sono deteriorate e la Grecia ha sostituito la Turchia come principale alleato degli Stati Uniti nella regione. La nuova alleanza militare nel Mediterraneo orientale è stata recentemente formalizzata da un accordo tra i due paesi sul supporto militare a lungo termine, in base al quale la Grecia ospiterà altre quattro basi militari statunitensi.

Washington forse sperava che le accresciute tensioni con la Grecia incoraggiassero l’opposizione interna alle politiche di Recep Erdoğan, ma in realtà l’effetto è stato esattamente l’opposto: l’opinione pubblica turca si è radunata attorno al proprio presidente. Il 20 giugno il quotidiano turco di opposizione Cumhuriyet ha pubblicato un articolo di Mehmet Ali Guler, invitando la Turchia a “troncare i legami con la NATO” e osservando come il suo allontanamento dall’alleanza potrebbe influenzare l’equilibrio dei poteri nella regione. E, secondo il quotidiano greco Vima, citando un’intervista con il commentatore Erdoğan Karakuş per il canale televisivo turco Haber Global, ci sono stati persino appelli bellicosi all’interno della Turchia affinché il Paese “attacchi gli Stati Uniti” se questi ultimi fornissero assistenza a Grecia.

Ben consapevole della necessità della Turchia di aggiornare la propria Air Force, Washington sta sfruttando la situazione per fare pressione su Ankara. Pertanto, anche se dopo l’incontro tra Joe Biden e Recep Erdoğan a Madrid all’inizio di quest’anno il Congresso ha approvato la fornitura di caccia F-16 alla Turchia, Washington ha recentemente subordinato la fornitura alla Turchia se dimostra la sua volontà di seguire la linea politica della Casa Bianca . In primo luogo, un gruppo di membri del Congresso degli Stati Uniti ha firmato una dichiarazione in cui si opponeva alla vendita dei jet alla Turchia. E poi Washington ha chiesto ad Ankara di interrompere le sue relazioni con la Russia come prerequisito per la fornitura dei jet.

Sembra che gli Stati Uniti siano pronti a vendere il loro equipaggiamento militare solo a paesi che ne condividono i valori. Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa greca AMNA, questa la posizione del senatore Robert Menendez, presidente della commissione per le relazioni estere del senato statunitense.

Anche la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha ostacolato la vendita, approvando un emendamento al bilancio della difesa che impedisce agli Stati Uniti di trasferire i jet in Turchia a meno che il governo turco non garantisca che non verranno utilizzati per violare lo spazio aereo greco.

In risposta a queste mosse, la Turchia ha ribadito il suo sostegno alle politiche di Recep Erdoğan, non facendo mistero del fatto che nel Paese stanno crescendo sentimenti antiamericani. Ad esempio, secondo il quotidiano turco Aydınlık , Doğu Perinçek, presidente del Vatan Partisi, o Partito Patriottico, ha chiesto al governo turco di annullare l’ordine per gli F-16 per motivi di sicurezza nazionale.

Date le premesse di cui sopra, è interessante speculare sul contenuto dell’incontro privato tra Recep Erdoğan e il presidente russo Vladimir Putin il 19 luglio. Tanto più che gli aerei militari russi hanno dimostrato la loro netta superiorità rispetto ai jet statunitensi sia in Siria che in Ucraina. Inoltre, negli ultimi mesi Turchia e Russia hanno intensificato la loro cooperazione sui progetti dell’industria della difesa e, in un’intervista pubblicata sul quotidiano turco Milliyet lo scorso dicembre, Ismail Demir, presidente delle industrie della difesa turche, ha affermato che i due paesi potrebbero lavorare insieme su lo sviluppo dei jet turchi TF-X. A differenza degli Stati Uniti, la Russia non imporrà alla Turchia alcuna condizione contraria ai suoi interessi, né metterà all’angolo l’aviazione turca rifiutandosi di servire i suoi aerei quando la Turchia ne avrà più bisogno,

Vladimir Platov, esperto di Medio Oriente, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago