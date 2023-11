Gli Stati Uniti stanno alimentando, non evitando, una guerra regionale

Di Hasan Illaik

Quando Washington iniziò a orchestrare l’assalto israeliano a Gaza, questo è divenuto la calamita che ha unito una costellazione di eserciti, milizie, marine e sistemi d’arma regionali e occidentali che rischiano di trascinare l’Asia occidentale in una guerra.

Sono iniziate le operazioni di terra israeliane nella Striscia di Gaza. Il Financial Times afferma che Israele non rivelerà molto su queste operazioni militari per evitare che Hezbollah e l’Iran entrino in guerra.

Gli americani stanno ora orchestrando la campagna militare israeliana contro la Striscia di Gaza. Washington ritiene che questa massimizzerà il potenziale di raggiungimento degli obiettivi sia statunitensi che israeliani, senza che il conflitto porti a una grande conflagrazione regionale, ma non può garantirlo. La guerra israeliana a Gaza – gestita, finanziata e armata dagli Stati Uniti – ha un’alta probabilità di trasformarsi in una guerra regionale.

Obiettivi impossibili

Dal 7 ottobre, dopo che Israele si è risvegliato da un incubo chiamato “tempesta di Al-Aqsa”, Tel Aviv si è posta obiettivi così ambiziosi che sono impossibili da realizzare:

Il primo obiettivo dichiarato di Israele è l’eliminazione totale del movimento di resistenza palestinese Hamas, come annunciato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, dal suo ministro della Difesa Yoav Gallant e da altri funzionari militari e civili a Tel Aviv.

Sanno che raggiungere questo obiettivo è quasi impossibile. L’ex primo ministro Ehud Barak – anche lui ex ministro della Difesa e capo di stato maggiore dell’esercito – ha affermato che eliminare Hamas è impossibile perché essa (la resistenza) è un’ideologia che esiste nella mente e nel cuore delle persone.

L’unico modo in cui questo obiettivo può essere raggiunto praticamente è sbarazzarsi dell’intera popolazione della Striscia di Gaza. La questione è stata messa sul tavolo a Tel Aviv – ed è arrivata alla nostra attenzione per la prima volta quando il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha annunciato che avrebbe rifiutato la proposta israeliana di consentire ai residenti di Gaza di riversarsi nella penisola del Sinai.

Anche il Regno di Giordania – adiacente alla Cisgiordania occupata, che non ha alcun collegamento fisico con Gaza – ha respinto una proposta israeliana simile per consentire ai palestinesi di riversarsi in Giordania, tramite il suo ministro degli Esteri Ayman Al-Safadi.

Queste proposte israeliane di sradicare e sfollare milioni di palestinesi non erano solo un’idea svolazzata casualmente. Il media ebraico Mekovit ha fatto trapelare un documento ufficiale del Ministero dell’Intelligence israeliano che proponeva lo sfollamento di oltre 2,4 milioni di palestinesi da Gaza all’Egitto.( Una chiara operazione di pulizia etnica, (N.d.R.).

Proprio questi due obiettivi israeliani – oltre ad essere quasi impossibili da raggiungere – potrebbero infiammare tutta l’Asia occidentale e oltre. L’Asse di Resistenza della regione (Hezbollah, Siria, Forze sciite irachene, Yemen) ha inviato diversi messaggi chiari esprimendo la sua disponibilità a entrare in guerra se Israele e i suoi alleati dovessero minacciare l’esistenza e le capacità della resistenza palestinese e/o attuare il progetto di sfollamento dei palestinesi.

Le fazioni della resistenza in Libano – tra cui Hezbollah e alleati come le forze Al-Fajr, Hamas e la Jihad islamica palestinese (PIJ) – hanno condotto quotidianamente operazioni contro posizioni dell’esercito israeliano lungo il confine libanese-palestinese, dall’8 ottobre. .

Le basi militari di occupazione statunitensi in Iraq e Siria sono state finora sottoposte a più di 20 attacchi con missili e droni. Dalla Siria vengono lanciati di tanto in tanto missili verso le posizioni dell’esercito israeliano sulle alture di Golan occupate.

La Casa Bianca e il Pentagono dirigono la guerra genocida dell’IDF a Gaza

Dallo Yemen, il movimento di resistenza Ansarallah ha lanciato tre gruppi di missili e droni, che secondo quanto riferito sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea statunitensi e israeliani.

Milizie sciite in Iraq

Sul confine iracheno-giordano si sono radunati migliaia di sostenitori della resistenza, che alludevano alla possibilità di attraversare il confine per dirigersi verso i territori palestinesi occupati in Cisgiordania. In generale, l’Asse ha proclamato a gran voce che non avrà paura di entrare in guerra se le forze della resistenza palestinese avranno bisogno di aiuto.

Washington, alla guida della guerra israeliana a Gaza

Dall’altro lato di questo conflitto, Washington è intervenuta per offrire pieno sostegno all’esercito di occupazione nella sua campagna militare contro i palestinesi. Ad oggi, gli Stati Uniti hanno schierato due portaerei e dozzine di navi militari nel Mar Mediterraneo. Le sue difese aeree (sistemi Patriot e THAAD) sono state rafforzate negli stati arabi del Golfo Persico, in Giordania e nei territori palestinesi occupati. Inoltre, gli americani hanno schierato 2.000 soldati delle forze speciali in Palestina, hanno rafforzato le loro forze e aumentato il numero di aerei da combattimento in tutte le loro basi militari nell’Asia occidentale, e hanno aggiunto consiglieri militari per “assistere” l’esercito israeliano nella sua guerra a Gaza.

Sia nella pratica che pubblicamente, il governo e l’esercito americano stanno conducendo questa guerra israeliana.

Washington ha convinto Israele a ridimensionare i suoi obiettivi, in primo luogo, invertendo i piani per un’invasione terrestre su larga scala della Striscia di Gaza e sostituendoli con operazioni più piccole e mirate con obiettivi specifici.

Questi obiettivi includono in particolare: il controllo delle aree disabitate ai margini settentrionali e centrali della Striscia di Gaza; effettuare incursioni per uccidere il maggior numero possibile di combattenti della resistenza e distruggere quanto più possibile le infrastrutture della resistenza; e lanciare operazioni per trovare o salvare i prigionieri israeliani tenuti dalla resistenza.

Inoltre, Washington sta lavorando duramente per mascherare l’assalto genocida a Gaza da parte del suo alleato di destra israeliano, introducendo aiuti umanitari in piccole quantità. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti cercano di liberarsi, anche se solo parzialmente, del peso dei prigionieri israeliani, attraverso negoziati mediati dal Qatar per liberare un certo numero di prigionieri israeliani e stranieri detenuti dalla resistenza palestinese dal 7 ottobre.

Sebbene Tel Aviv preferisca chiudere in un colpo solo il dossier dei prigionieri, la resistenza si rifiuta di farlo: cerca di mantenere questa carta di potere, sia allo scopo di negoziare il rilascio di oltre 7.000 prigionieri palestinesi detenuti nei centri di detenzione israeliani, negoziare la ricostruzione di Gaza dopo la guerra – o revocare l’assedio di Israele sul territorio assediato.

Cosa può ottenere la guerra di terra?

Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, l’esercito israeliano ha iniziato a occupare i terreni agricoli nel nord di Gaza ed è penetrato – dai confini orientali – in un’area scarsamente edificata al centro della Striscia.

Forze israeliane a Gaza

L’obiettivo di Tel Aviv era quello di isolare la parte settentrionale di Gaza – che comprende la densamente popolata Gaza City – dal sud, e di continuare a esercitare una feroce pressione sulla città e sui suoi dintorni in una lunga battaglia per logorare i suoi abitanti. Questa operazione è stata affiancata da bombardamenti aerei e terrestri, di cui la Palestina non aveva mai e poi mai assistito prima.

Negli ultimi due giorni, le forze della resistenza palestinese sono riuscite ad affrontare il nemico con missili anti-blindati, hanno effettuato un’operazione dietro le linee nemiche vicino al valico di Erez, hanno continuato a lanciare missili verso città e siti militari israeliani e hanno affrontato un’infiltrazione di forze israeliane. veicoli blindati nel Wadi Gaza, un’area al centro della Striscia.

Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno facendo gli straordinari per garantire che i nemici di Israele non interferiscano nella guerra minacciandoli con messaggi diplomatici, flotte, aerei e soldati – il che ha di fatto trasformato questo conflitto armato da un’operazione ampia e rapida in un’operazione guerra a bassa ebollizione e a lungo termine.

Washington ha gettato tutto tranne il lavello della cucina per sostenere Israele: copertura militare, armi, gestione delle operazioni e persino l’ingegneria del teatro delle operazioni per rafforzare il ripristino dell’immagine di deterrenza di Israele. Gli Stati Uniti scommettono che la pressione militare su Hamas, oltre al peso umanitario che le è stato imposto, porterà alla fine a concessioni politiche da parte della resistenza palestinese. Finora, Israele ha ucciso quasi 10.000 civili a Gaza e ha danneggiato, parzialmente o completamente distrutto la maggior parte degli edifici civili nella Striscia di Gaza.

“Israele ha perso la guerra”

Nonostante l’enorme assistenza statunitense, la posizione militare di Israele è più fragile di quanto lo sia stata da decenni. Come l’ex vice capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, generale Yair Golan, ha twittato in modo sorprendente il 27 ottobre:

“Abbiamo perso la guerra. Nessun passo, non importa quanto forte o di successo, è in grado di cancellare la sconfitta del 7 ottobre. Tuttavia, da questo fallimento deve derivare una vittoria politica che alla fine porterà al disarmo della Striscia di Gaza”.

Questo è anche l’obiettivo politico finale di Washington. Ma per raggiungere questo obiettivo, gli Stati Uniti devono destreggiarsi tra un numero infinito di variabili, ognuna delle quali potrebbe incendiare la regione. Senza nemmeno offrire una luce alla fine del tunnel – cioè una soluzione politica alla difficile situazione palestinese – gli Stati Uniti, e il loro sostegno incondizionato e iniziale a Israele, hanno attratto un numero improbabile di eserciti e milizie regionali nel conflitto di Gaza. : l’esercito israeliano, le flotte statunitensi, i marines e le forze speciali nel Mediterraneo orientale e nell’Asia occidentale, 50.000 combattenti della resistenza a Gaza, decine di migliaia di combattenti della resistenza in Libano, decine di migliaia di combattenti della resistenza in Iraq, centinaia di migliaia di combattenti nello Yemen, navi militari della Gran Bretagna e di altre nazioni occidentali si sono schierate per garantire la sicurezza di Israele.

Questo, senza nemmeno considerare l’arrivo in guerra delle forze armate e delle batterie missilistiche iraniane, che avrebbero cambiato le regole del gioco.

In mezzo a questo enorme numero di truppe che si scontrano, qualsiasi errore potrebbe portare allo scoppio di una guerra regionale che sarebbe, in realtà, una guerra globale, poiché gli Stati Uniti sono l’attore principale del conflitto. Sarebbe come portare un branco di elefanti in un negozio di porcellane e rimanere convinti che esista una forza capace di mantenerli calmi.

La linea di fondo? Gli Stati Uniti si presentano come garanti che l’assalto israeliano a Gaza rimarrà territorialmente limitato, ma in realtà stanno aggiungendo a questo conflitto ogni possibile ingrediente che potrebbe trasformarlo in una guerra regionale.