Gli Stati Uniti spingono il Mar Rosso in zona di guerra per proteggere il genocidio israeliano a Gaza

Il colosso francese delle spedizioni e della logistica CMA CGM diventa una delle ultime società ad annunciare il reindirizzamento delle navi lontano dal Mar Ross

Il gigante francese delle spedizioni e della logistica CMA CGM ha annunciato lunedì che dirotterà alcune delle sue navi attraverso il Capo di Buona Speranza nell’Africa meridionale a causa dell’aumento delle operazioni yemenite nel Mar Rosso.

“Il gruppo CMA CGM rimane profondamente preoccupato per gli attacchi alle navi commerciali in corso nella regione del Mar Rosso… Di conseguenza, CMA CGM ha deciso, in conformità con la clausola 10 della sua polizza di carico, di reindirizzare alcune delle sue navi attualmente in navigazione verso e dagli Stati Uniti, da e per il Nord Europa e da e per l’Asia o il subcontinente indiano attraverso il Capo di Buona Speranza, all’estremità meridionale dell’Africa,” ha affermato la società in un comunicato stampa.

Anche la norvegese Wallenius Wilhelmsen ha annunciato oggi che bloccherà i transiti nel Mar Rosso fino a nuovo avviso. La decisione di reindirizzare le navi attraverso il Capo di Buona Speranza aggiungerebbe da una a due settimane alla durata del viaggio.

La CMA CGM ha inoltre sottolineato che tutte le rimanenti navi portacontainer di proprietà della compagnia originariamente previste per attraversare il Mar Rosso avevano già ricevuto direttive per raggiungere zone sicure e interrompere i loro viaggi fino a quando non verranno fornite ulteriori istruzioni.

La nave israeliana catturata, la Galaxi issa bandiera Yemenita e palestinese

In risposta al genocidio israeliano a Gaza

Lunedì, il Ministero della Sanità palestinese a Gaza ha riferito che il numero dei palestinesi martirizzati a causa dell’aggressione israeliana nella Striscia di Gaza è aumentato sono saliti a 19.453, oltre a 52.286 feriti dal 7 ottobre. L’Ufficio stampa di Gaza ha inoltre riferito che 7.000 sono ancora dispersi, sotto le macerie o il loro destino è sconosciuto, e il 70% di loro sono bambini e donne.

A novembre, lo Yemen ha imposto un’equazione che prevede di prendere di mira tutte le navi israeliane e affiliate a Israele nel Mar Rosso a sostegno di Gaza e in risposta al genocidio israeliano in corso contro il suo popolo, avvertendo che le operazioni non si fermeranno finché non finirà la guerra e non saranno ammessi cibo e medicinali sufficienti nella Striscia assediata.

La minaccia yemenita rappresenta una seria minaccia strategica per “Israele”: scrivono i media.

Le forze armate yemenite hanno successivamente ampliato la portata delle operazioni al Mar Arabico e ad includere qualsiasi nave mercantile diretta verso l’entità di occupazione indipendentemente della sua nazionalità. Di conseguenza, diverse importanti compagnie di navigazione hanno annunciato di reindirizzare le loro navi lontano dalle aree vietate.

Tuttavia, Sanaa ha ribadito più volte il suo impegno per la sicurezza del traffico marittimo globale e che l’esercito yemenita prenderà di mira solo le navi dirette ai porti israeliani. L’esercito ha inoltre assicurato che tutte le navi che fanno i pendolari verso qualsiasi porto del mondo – che non rientrano nella categoria dichiarata dallo Yemen – non saranno danneggiate e le ha invitate a mantenere aperti i loro transponder.

L’economia israeliana subisce colpi crescenti

Recentemente, le più grandi compagnie mondiali di trasporto merci e petrolio hanno preso una decisione simile, tra cui British Petroleum BP, Norwegian Oil e l’azienda di gas Equinor, l’azienda belga di petroliere Euronav, la compagnia di navigazione containerizzata taiwanese Evergreen, il gruppo di petroliere norvegese Frontline, la compagnia di navigazione containerizzata tedesca Hapag Lloyd, lo spedizioniere containerizzato sudcoreano HMM, la danese A.P. Moller-Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC) e Yang Ming Marine Transport di Taiwan.

La campagna di sterminio lanciata da Israele contro la popolazione inerme di Gaza sta producendo una serie di reazioni inaspettate che possono infiammare tutta l’area e creare un conflitto di ampia portata.

Fonte: Al Mayadeen inglese

Traduzione: Luciano Lago