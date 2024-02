Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha dichiarato che il 90% del denaro stanziato dagli Stati Uniti per sostenere l’Ucraina viene speso nello stesso Paese nordamericano.

Washington trae vantaggio dal conflitto ucraino, ha detto martedì il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller in una conferenza stampa.

Commentando la posizione del Congresso americano riguardo allo stanziamento di fondi per aiutare l’Ucraina, il portavoce ha indicato che il suo dipartimento sta attualmente cercando di convincere l’organo legislativo che la concessione di un nuovo pacchetto di aiuti al regime di Kiev è nell’interesse nazionale di Washington.

“Continueremo a lavorare con il Congresso per garantire che l’approvazione di questa richiesta di finanziamento supplementare sia nel migliore interesse della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Avete sentito il Segretario parlare di questo la settimana scorsa. Uno degli argomenti che ha avanzato è che, in Per quanto riguarda il nostro Per l’assistenza in materia di sicurezza all’Ucraina, il 90% del denaro viene speso qui negli Stati Uniti. Ciò va a vantaggio della produzione americana e dello sviluppo tecnologico americano “, ha affermato Miller.

Allo stesso tempo, il portavoce ha osservato che diversi membri del Congresso hanno avuto l’opportunità di parlare con funzionari ucraini ed europei durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco e di “sentire direttamente” che l’aiuto a Kiev rappresenta ” gli interessi di sicurezza nazionale dell’Europa e anche dei nostri paesi transatlantici”. sicurezza nazionale .”

” Senza un maggiore sostegno da parte del Congresso, l’Ucraina non sarà in grado di ricostituire le sue difese aeree e le munizioni per proteggersi”, ha osservato il portavoce. Inoltre, Miller ha annunciato che le autorità statunitensi stanno preparando un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che sarà pubblicato venerdì.

