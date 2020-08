Gli Stati Uniti sostengono di aver attaccato le petroliere iraniane in rotta verso il Venezuela

da Redazione

Gli Stati Uniti d’America hanno dato seguito alle minacce contro l’Iran e hanno attaccato le petroliere che trasportavano petrolio dall’Iran al Venezuela, catturandole e inviandole forzatamente in uno dei porti controllati. È noto che gli equipaggi delle navi marittime sono stati arrestati, ma le informazioni sulle eventuali vittime non hanno ancora ricevuto commenti ufficiali.

“Gli Stati Uniti hanno sequestrato circa 1.116 milioni di barili di carburante iraniano a bordo di 4 navi dirette in Venezuela, ha confermato il Dipartimento di Giustizia, accennando ad un“ aiuto ricevuto ”da“ partner stranieri ”e rifiutandosi di rivelare dove è avvenuto l’attacco. L’agenzia ha salutato quello che ha descritto come il più grande sequestro di carburante iraniano nella storia degli Stati Uniti in una dichiarazione venerdì, rivelando che Washington aveva arrestato un carico sanzionato in rotta verso il Venezuela con l’aiuto di “partner stranieri” non specificati.



La dichiarazione sembra corroborare un rapporto del Wall Street Journal che cita il governo anonimo e fonti di navigazione che affermavano che quattro petroliere iraniane avevano recentemente avuto il loro carico confiscato. Secondo quanto riferito, le navi sarebbero state dirottate a Houston, in Texas, dove sarebbero state sequestrate, – l’ edizione “RT” ha informato in proposito .

Si tratta infatti di un attacco alle petroliere iraniane, che non esclude la probabilità che misure simili contro gli Stati Uniti vengano prese dall’Iran per ritorsiuione, visto che è molto più facile sequestrare le petroliere americane nello Stretto di Hormuz, semplicemente bloccandole e costringendole a entrare nelle loro acque territoriali per il successivo trasporto verso porta.

Navi USA vicino coste Venezuela



Il sequestro di navi commerciali, in assenza di una dichiarazione di guerra, viene considerato un atto di pirateria internazonale, secondo le dichiarazioni rilasciate dalle autorità iraniane e si aspettano le reazioni da Teheran su questa azione americana,

Fonte:

Подробнее на: https://avia.pro/news/ssha-atakovali-iranskie-neftyanye-tankery-sledovavshie-v-venesuelu



Traduzione: Sergei Leonov

Iran sulla rivendicazione del sequestro di navi statunitensi: la propaganda a buon mercato cerca di deviare dal fallimento degli Stati Uniti alle Nazioni Unite

Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif si fa beffe delle affermazioni secondo cui gli Stati Uniti hanno sequestrato quattro petroliere iraniane dirette al Venezuela, chiarendo che, nonostante le voci, l’atto di pirateria americano non ha mai coinvolto nessuna nave iraniana.

“I ‘Pirati dei Caraibi’ ora hanno i loro giudici e tribunali”, ha twittato Zarif sabato, apparentemente deridendo il giudizio alla base delle voci e dei tentativi di rappresentare l’Iran come paese proprietario delle navi.

“Purtroppo per loro, il bottino rubato non era dell’Iran. Il carburante è stato venduto FOB Golfo Persico ”, ha aggiunto. FOB sta per merci a bordo, un’espressione di spedizione che, se utilizzata insieme al nome di un luogo effettivo, mostra quale parte ha effettivamente la responsabilità per un determinato carico marittimo.

“Nemmeno la nave e la bandiera erano nostre”,ha ricordato Zarif.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago