Gli Stati Uniti sostengono Al-Qaeda nello Yemen mentre definiscono “terroristi” gli houthi, nemici di Al-Qaeda

da Redazione





Di Ben Norton

Il Dipartimento di Stato americano ha designato il movimento Houthi dello Yemen -quella che è di fatto la forza più efficace nella lotta ad al-Qaeda – come organizzazione “terrorista”. Nel frattempo Washington e l’Arabia Saudita hanno sostenuto al-Qaeda.

Il governo degli Stati Uniti ha designato come organizzazione terroristica il principale nemico di al-Qaeda nello Yemen, il movimento Houthi, dopo aver trascorso anni a sostenere al-Qaeda nel paese.

Come le guerre guidate dagli Stati Uniti in Siria , Libia , ex Jugoslavia e Afghanistan degli anni ’80 , lo Yemen rappresenta un esempio di conflitto armato in cui Washington ha sostenuto al-Qaeda e simili estremisti salafiti-jihadisti al fine di fomentare il cambio di regime ed estendere la sua egemonia.

Da marzo 2015, gli Stati Uniti hanno contribuito a sospingere una guerra catastrofica allo Yemen, il paese più povero del Medio Oriente, aiutando l’Arabia Saudita mentre lanciava decine di migliaia di attacchi aerei sul suo vicino meridionale, bombardando la nazione impoverita in macerie e scatenando la più grande crisi umanitaria sulla Terra .

Centinaia di migliaia di yemeniti sono morti in questa guerra appoggiata dagli Stati Uniti. Decine di milioni di civili sono stati spinti sull’orlo della carestia, a seguito di intenzionali attacchi sauditi alla produzione alimentare sostenuti dagli Stati Uniti . Le infrastrutture sanitarie dello Yemen (ospedali e cliniche) sono state devastate dai bombardamenti sponsorizzati dall’Occidente, che hanno provocato la peggiore epidemia di colera nella storia .

Durante la guerra, al-Qaeda e altri gruppi salafiti-jihadisti si sono metastatizzati nel sud dello Yemen. La diffusione di questi pericolosi estremisti non è una semplice coincidenza; è il risultato delle scelte politiche del governo statunitense.

Per anni, le forze nello Yemen sostenute da Stati Uniti, Gran Bretagna, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno combattuto in alleanza con al-Qaeda. (E non è l’unico conflitto in corso in Medio Oriente in cui il gruppo terroristico si è alleato con Washington. L’ex consigliere di Hillary Clinton Jake Sullivan, ora consigliere per la sicurezza nazionale di Joe Biden, ha cinguettato in un’e-mail del 2012, ” AQ è dalla nostra parte in Siria . “)

Ci sono prove schiaccianti che rivelano questa alleanza de facto tra Washington e al-Qaeda. È stato documentato anche dai principali media aziendali, dall’Associated Press al Wall Street Journal .

I governi occidentali e le monarchie del Golfo sono alleati con al-Qaeda nello Yemen perché condividono un nemico comune: gli Houthi, un movimento sciita indigeno e politicamente orientato emerso dalle lotte locali per resistere all’influenza estremista wahhabita dell’Arabia Saudita nella zona di confine settentrionale dello Yemen .

Why US troops may fight alongside al-Qaeda in Yemen against Houthi/Saleh forces, as Trump escalates https://t.co/yV6Pyi05vY — Ben Norton (@BenjaminNorton) April 5, 2017

Gli Houthi, che ufficialmente si chiamano Ansar Allah, governano le regioni settentrionali dello Yemen, dove vive la maggior parte della popolazione. Hanno preso il controllo del paese dopo aver rovesciato un regime autoritario non eletto e profondamente corrotto sostenuto dagli Stati Uniti il ​​21 settembre 2014, in quella che hanno soprannominato la rivoluzione del 21 settembre.

Dal marzo 2015, gli Stati Uniti e i loro alleati Gran Bretagna, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti si sono dimostrati incapaci di sloggiare Ansar Allah dal potere. In preda alla disperazione, la coalizione ha punito collettivamente l’intera popolazione civile yemenita, distruggendo gran parte del loro paese nel processo di aggressione.

Il 10 gennaio 2021, il Dipartimento di Stato americano ha portato la sua guerra ibrida contro i civili yemeniti al livello successivo designando ufficialmente il movimento Houthi come organizzazione terroristica.

L’etichetta del terrore ha rappresentato un duro colpo per le organizzazioni umanitarie internazionali che lavorano per prevenire una carestia e salvare vite civili nello Yemen. Poiché gli Houthi gestiscono il governo nella maggior parte dello Yemen, la designazione ha effettivamente criminalizzato il lavoro di aiuto nella maggior parte del paese non sotto il controllo di fatto di Washington.

La parte meridionale dello Yemen non governata da Ansar Allah è gestita da un governo fantoccio degli Stati Uniti, apparentemente guidato dal presidente non eletto Abed Rabbuh Mansour Hadi , che ha trascorso quasi tutta la guerra vivendo in Arabia Saudita .

Il governo del sud dello Yemen, sostenuto da Stati Uniti e Arabia Saudita, è strettamente legato ad al-Qaeda . E con la piena conoscenza dei funzionari di Washington, ha usato al-Qaeda come punta di lancia nella sua guerra contro gli Houthi.

Le forze della coalizione sostenute da Stati Uniti e Arabia Saudita nello Yemen hanno reclutato attivamente gli estremisti di al-Qaeda nella loro lotta contro Ansar Allah, e le forze armate statunitensi hanno fermato gli attacchi dei droni contro i jihadisti salafiti.

Gli estremisti yemeniti di al-Qaeda che sono nominati individualmente nella lista del terrorismo degli Stati Uniti sono stati supportati e finanziati dalle monarchie del Golfo sostenute dagli Stati Uniti e si sono ritagliati posizioni di vertice nel governo fantoccio del sud dello Yemen.

I militanti salafiti-jihadisti nello Yemen fanno parte di al-Qaeda nella penisola arabica, o AQAP, uno degli affiliati internazionali più estremi e brutali del gruppo terroristico, che ha usato una bandiera in stile ISIS per anni prima che emergesse l’autodichiarato Stato islamico nel contesto dalle guerre appoggiate dagli Stati Uniti in Iraq e Siria.

Il segretario di Stato Mike Pompeo ha affermato che la designazione terroristica faceva parte della spinta di Washington a indebolire l’influenza iraniana nella regione, come parte della spinta propagandistica guidata dagli Stati Uniti per dipingere il gruppo come un semplice “delegato iraniano”.

Ma sebbene gli Houthi abbiano ricevuto sostegno politico e mediatico dall’Iran, sono un gruppo indigeno indipendente la cui lotta di resistenza è profondamente radicata nella storia dello Yemen.

Come il gruppo nazionalista libanese Hezbollah, spesso paragonato ad Ansar Allah, gli Houthi sono alleati dell’Iran, ma sono indipendenti. Entrambi sono nati da lotte indigene contro il tentativo di dominazione straniera dei loro paesi: la guerra israeliana al Libano nel caso del primo e l’aggressione saudita nel caso del secondo.

Ansar Allah, che ha adottato lo slogan “Morte all’America, Morte a Israele”, ha anche dimostrato una coerente ideologia antimperialista e il sostegno ai movimenti di resistenza globale.

Il governo Houthi rifiuta di riconoscere Israele e promuove a gran voce la lotta di liberazione palestinese. Ha anche appoggiato il governo siriano ei suoi alleati contro i militanti salafiti-jihadisti sponsorizzati dall’Occidente.

Coerentemente con la loro ideologia, gli Houthi hanno espresso pubblicamente solidarietà al Venezuela contro il tentativo di colpo di stato guidato dagli Stati Uniti di insediare Juan Guaidó nel 2019. Nel 2015, un anziano leader di Ansar Allah ha detto al giornalista Safa al-Ahmad: ” Aiuteremo le persone oppresse in tutto il mondo. il mondo… Sosteniamo Chávez in Venezuela . Perché questa insistenza che riceviamo sostegno dall’Iran, oltre a voler trasformare la lotta in questo paese e nella regione in una lotta settaria, basata sull’agenda americana e sionista? “

La designazione terroristica degli Stati Uniti è chiaramente intesa a criminalizzare il movimento Houthi, e la maggior parte dello Yemen nel suo insieme, per la sua resistenza agli interessi geopolitici di Washington.

Questa etichettatura è ironica, perché gli stessi yemeniti hanno tenuto numerose proteste sotto lo striscione “No al terrorismo americano sullo Yemen”.

La guerra guidata dagli Stati Uniti contro lo Yemen

Durante una protesta in occasione dell’anniversario del bombardamento della coalizione USA-Arabia Saudita di una sala funeraria che ha ucciso più di 140 persone e ne ha ferite altre 600, gli yemeniti hanno eretto una statua della libertà macchiata di sangue e demoniaca con bombe americane e israeliane, insieme a un cartello che leggeva, “Gli USA uccidono il popolo yemenita”.

La designazione terroristica statunitense di Ansar Allah richiama etichette simili applicate ad altri movimenti di liberazione nazionale nel Sud del mondo.

1 year ago, the US-Saudi coalition bombed a funeral hall in Sanaa, Yemen, killing 150 and wounding 500.

This is the rally Yemenis held today pic.twitter.com/QsHdBX64IX — Ben Norton (@BenjaminNorton) October 8, 2017

Il leader sudafricano anti-apartheid Nelson Mandela era nella lista del terrorismo del governo degli Stati Uniti fino al 2008 (dopo che la CIA ha aiutato il regime dell’apartheid a imprigionarlo per 27 anni).

L’African National Congress, o ANC, di Mandela è stato designato da Washington come organizzazione terroristica per il suo sostegno alla lotta armata contro il regime di apartheid del Sudafrica sostenuto dagli Stati Uniti. L’ANC è rimasta nella lista dei terroristi statunitensi anche dopo essere diventata il governo eletto della democrazia post-apartheid del paese.

Ad aggravare ulteriormente l’ipocrisia, Washington ha annunciato la sua designazione terroristica contro gli Houthi poche settimane dopo aver rimosso la milizia estremista uigura, il Movimento Islamico del Turkistan Orientale (ETIM) dalla lista dei terroristi statunitensi. Questo gruppo salafita-jihadista, noto anche come Partito islamico del Turkistan (TIP), ha lanciato centinaia di attacchi terroristici contro il governo cinese e i civili e cerca di separare la regione cinese occidentale dello Xinjiang e stabilire uno stato islamico chiamato Est Turkestan.

TIP è strettamente legata ad al-Qaeda ed è attiva nella guerra in Siria, nella provincia di Idlib controllata da al-Qaeda , dove gli USA hanno dato il via libera alle spedizioni di missili e armi per i terroristi. TIP è ancora riconosciuta dalle Nazioni Unite, dalla nazione europea e da molti altri paesi come organizzazione terroristica, nonostante la cancellazione dalla lista di Washington.

Ma l’etichettatura terroristica degli Houthi da parte del governo degli Stati Uniti è doppiamente ipocrita, considerando che Washington gode di un rapporto molto intimo con al-Qaeda nello Yemen.

I principali media corporativi hanno documentato ampiamente l’alleanza degli Stati Uniti con al-Qaeda nello Yemen

L’esistenza di un’alleanza de facto tra gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e al-Qaeda non è solo una speculazione di giornalisti contro la guerra; è stata anche riconosciuta dai principali media aziendali negli USA e nel Regno Unito.

L’alleanza della monarchia occidentale e del Golfo con il famigerato gruppo terroristico salafita-jihadista è nota sin dall’inizio della guerra internazionale contro lo Yemen nel 2015.

Nel luglio 2015, il Wall Street Journal ha pubblicato un rapporto in cui riconosceva che “le milizie locali sostenute dall’Arabia Saudita, le forze speciali degli Emirati Arabi Uniti e i militanti di al Qaeda hanno combattuto dalla stessa parte questa settimana per riprendere il controllo della maggior parte della seconda città dello Yemen , Aden, dai ribelli houthi filo-iraniani “.

Il Journal ha continuato: “Le milizie sostenute dai sauditi stanno guidando gli sforzi per annullare le conquiste degli Houthi e ripristinare il governo che i ribelli hanno portato in esilio nella vicina Arabia Saudita. Ma si sono rivolti ad al Qaeda nello Yemen nella penisola arabica, o AQAP, per chiedere aiuto, secondo i residenti locali e un alto diplomatico occidentale. Questo mette il regno del Golfo, alleato degli Stati Uniti, dalla stessa parte di uno dei gruppi estremisti più famosi al mondo “.

Dopo che al-Qaeda ha aiutato le forze yemenite sostenute dagli Stati Uniti a espellere gli Houthi dalla principale città meridionale di Aden, “i militanti dell’AQAP hanno celebrato la vittoria insieme alle milizie, facendo sfilare cadaveri di Houthi in una delle principali strade commerciali della città a una folla acclamante”, Ha scritto il Wall Street Journal.

I residenti di Aden hanno detto al giornale di aver visto bandiere di al-Qaeda sventolare in tutta la città.

Il governo degli Stati Uniti era ben consapevole del fatto che stava rafforzando al-Qaeda nello Yemen. Tuttavia, ha continuato ad attribuire la responsabilità al movimento Ansar Allah dello Yemen. Il Journal riportava: “I funzionari americani riconoscono che l’AQAP è uno dei maggiori benefattori della guerra, ma dicono che in ultima analisi la colpa è dei ribelli Houthi”.

Nel febbraio 2016 sono emerse per la prima volta prove video dell’alleanza oscura. Il giornalista Safa al-Ahmad ha filmato le forze della coalizione sostenuta da Stati Uniti, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti che combattevano a fianco di al-Qaeda contro gli Houthi , combattendo per il controllo della principale città di Taiz. Ha pubblicato il filmato con la BBC.

Il notiziario ha citato un collega della Jamestown Foundation , un think tank neoconservatore dell’era della Guerra Fredda vicino alla CIA, che ha ammesso: “Gli elementi delle forze armate statunitensi sono chiaramente consapevoli che gran parte di ciò che gli Stati Uniti stanno facendo in Yemen sta aiutando l’AQAP e c’è molta angoscia al riguardo … Tuttavia, sostenere gli Emirati Arabi Uniti e il Regno dell’Arabia Saudita contro ciò che gli Stati Uniti vedono come espansionismo iraniano ha la priorità sulla lotta contro l’AQAP e persino sulla stabilizzazione dello Yemen “.

L’indagine dannosa dell’AP è stata seguita da un rapporto della CNN del 2019 che ha riconosciuto che le armi vendute dagli Stati Uniti all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti sono state poi trasferite ad al-Qaeda nello Yemen . (vedi sopra).

Contrassegnando il movimento Houthi come terroristi, gli Stati Uniti non solo hanno mostrato un livello sbalorditivo di ipocrisia; ha effettivamente fatto un regalo alla stessa organizzazione estremista che ha usato per giustificare la sua cosiddetta “guerra al terrorismo”.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago