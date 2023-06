Gli Stati Uniti sostengono 6 gruppi terroristici al confine tra Iraq e Iran

Un alto politico iracheno accusa gli Stati Uniti di destabilizzare la regione sostenendo sei gruppi terroristici armati che operano vicino al confine iracheno con l’Iran.

Secondo Odeh, la presenza e l’attività di questi gruppi vicino ai confini iracheni con i Paesi vicini è “illegale”, in quanto la Costituzione del Paese arabo ha proibito qualsiasi attività di questi gruppi terroristici contro i Paesi vicini che confinano con l’Iraq.

Le osservazioni di Odeh sono arrivate mentre i media locali, citando una fonte politica, hanno riferito giovedì che il Paese statunitense intende trasferire circa 13.000 famiglie ed elementi del gruppo terroristico Daesh dalla Siria all’Iraq nel tentativo di riorganizzare il gruppo terroristico e destabilizzare il territorio iracheno.

Teheran e Baghdad hanno firmato lo scorso marzo un accordo per proteggere i loro confini comuni da qualsiasi attacco e consolidare la cooperazione in vari campi della sicurezza.

In base all’accordo sulla sicurezza, Baghdad ha promesso di non permettere ai gruppi armati di utilizzare il suo suolo nella regione curda dell’Iraq per lanciare attacchi contro il suo vicino iraniano.

In un’intervista all’agenzia di stampa irachena Al-Maalomah sabato, uno dei leader dell’Iraq Coordination Framework Alliance, Jabar Odeh, ha criticato la politica estera degli Stati Uniti, che, a suo avviso, si basa sulla creazione di sedizione, sobillazione e controversie internazionali, perché Washington è l’erede e il seguace della politica britannica, che è “la politica del divide et impera”.

Sviluppando la sua argoentazione, il politico ha affermato che la Casa Bianca fornisce vari tipi di supporto ai sei gruppi terroristici armati vicino al confine tra la regione del Kurdistan e l’Iran, e sta usando questi gruppi come “leva” per trasformare l’area in uno scenario di conflitto. Ci sono prove documentate di questa attività.

Forze USA intrecciate con i terroristi in Iraq

“Attraverso il sostegno finanziario dei gruppi armati, gli Stati Uniti stanno mettendo a repentaglio la sicurezza della regione del Kurdistan iracheno e spingendo la regione in una direzione pericolosa “, ha dichiarato il titolo iracheno.

Allo stesso modo, ha assicurato che i gruppi terroristici, che si nascondono nelle alture della regione del Kurdistan iracheno, sono “strumenti” a disposizione dei servizi segreti statunitensi che tentano di destabilizzare i Paesi vicini attraverso l’uso di partiti e gruppi. armati.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago