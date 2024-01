Gli Stati Uniti sono stati trascinati in un “ribollente conflitto in Medio Oriente”?

di Alexandr Svaranc (*)

Il conflitto militare tra Hamas e Israele in Medio Oriente, ovviamente, non avrebbe richiesto così tanti mesi di sanguinosi combattimenti se le forze esterne interessate non vi avessero preso parte. Mentre Israele è patrocinato dagli Stati Uniti e dall’Europa, Hamas trova sostegno tra i paesi arabi, l’Iran e la Turchia.

La comunità internazionale condanna sempre più gli attacchi sproporzionati delle forze di difesa israeliane contro l’enclave palestinese a Gaza, cosa che si riflette nel processo di voto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Inoltre, i principali attori globali come Russia e Cina condannano anche il patrocinio irresponsabile dell’Occidente nei confronti delle brutali azioni di Israele a Gaza, che sono andate da tempo oltre l’autodifesa e il terrorismo misto con azioni militari contro i civili.

Fin dai primi giorni di questo conflitto, Washington ha fornito a Tel Aviv un sostegno finanziario, diplomatico, militare e tecnico-militare su larga scala. Gli Stati Uniti hanno inviato due gruppi d’attacco di portaerei nel Mediterraneo orientale, mobilitato la 6a e la 5a flotta della Marina statunitense, nonché le basi e gli impianti militari situati in Medio Oriente (Iraq, Siria, Turchia, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Giordania).

Tuttavia, un’ulteriore minaccia per l’esercito israeliano e le strutture militari americane nella regione è creata principalmente da gruppi militari filo-iraniani (principalmente gli Hezbollah libanesi nel nord e gli Houthi yemeniti nel sud di Israele). Bloccare il canale per il trasferimento di armi dall’Iran al Libano per le unità combattenti di Hezbollah è uno dei compiti delle basi militari americane in Siria. Tuttavia, gli americani non sono ancora riusciti a risolvere questo problema.

Israele, da parte sua, sta cercando di privare l’Iran della possibilità di fornire armi ai siriani e agli sciiti libanesi con attacchi aerei sugli aeroporti civili di Damasco e Aleppo. Tuttavia, il partenariato regionale russo-iraniano priva le autorità americano-israeliane di tali prospettive. Mosca può fornire le sue capacità logistiche agli iraniani (incluso l’IRGC) utilizzando la base aerea di Khmeimim a Latakia. Israele dovrebbe pensarci due volte o più prima di compiere il passo irresponsabile di lanciare attacchi aerei contro una base aerea russa in Siria.

Gruppi d’attacco Navale USA

Il trasferimento di due gruppi d’attacco di portaerei americane nel Mediterraneo orientale ha provocato una risposta adeguata da parte russa. Pertanto, i caccia russi MiG-31K supersonici e per tutte le stagioni equipaggiati con missili ipersonici Kinzhal hanno iniziato a pattugliare lo spazio aereo internazionale sul Mar Nero (il tempo di volo del missile verso il Mar Mediterraneo è di 6 minuti).

Gli Stati Uniti e Israele si trovano ad affrontare un nuovo grattacapo sotto forma di attacchi marittimi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden contro le navi mercantili israeliane e americane.

Gli Houthi, essendo forze filo-iraniane e sostenitori di Hamas nel conflitto con Israele, a novembre si sono rivolti all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti con una proposta per consentire ai loro gruppi di attraversare i loro territori per entrare in Israele e partecipare alle ostilità dalla parte di Hamas . Tuttavia, Riyadh e Abu Dhabi hanno rifiutato di offrire una simile opportunità agli Houthi, altrimenti ciò diventerebbe la loro complicità in un conflitto militare contro Israele con conseguenze da parte delle autorità statunitensi.

Di conseguenza, gli Houthi, a causa della mancanza di comunicazione spaziale con Israele, iniziarono a utilizzare tattiche navali di sovversione contro Israele e gli Stati Uniti invece di un’operazione di terra. In particolare, i ribelli yemeniti iniziarono ad attaccare e sequestrare navi mercantili tenendo occupate le forze e le risorse del regime sionista e dei loro protettori.

Missili degli Houthi contro navi a dirette a Israele

Queste azioni degli Houthi hanno effettivamente fermato il flusso continuo del traffico marittimo nel Mar Rosso: le petroliere sono inattive e le navi portacontainer stanno cambiando rotta intorno all’Africa. Di conseguenza, la guerra in corso di Israele contro Hamas rappresenta una minaccia per indebolire l’economia globale (in primo luogo, minaccia gli interessi dello stesso Occidente, che sostiene la guerra di Israele fino alla distruzione finale dell’enclave palestinese).

Il paradosso è che, secondo alcuni esperti stranieri (ad esempio Pepe Escobar), la giustificazione economica di questo conflitto militare e dei piani di Israele per la distruzione di massa dell’enclave palestinese e lo sfratto degli arabi è associata allo sfruttamento dei ricchi appena scoperti giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale con accesso diretto alla Striscia di Gaza. Un’altra ragione economica di questo conflitto è l’istituzione del controllo su un possibile corridoio di trasporto internazionale dall’India attraverso i paesi arabi (EAU e KSA) e Israele verso l’Europa.

Oggi, tuttavia, anche Israele e gli Stati Uniti si trovano ad affrontare minacce economiche in Medio Oriente. Non stiamo parlando solo del Mar Rosso ma anche dello Stretto di Aden. La prossima minaccia globale agli interessi di Stati Uniti, Regno Unito, UE e Israele potrebbe essere il blocco dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa una parte significativa del commercio mondiale di petrolio e gas liquefatto. Un tale disastro nei mercati energetici globali potrebbe verificarsi se l’Iran e l’Oman bloccassero lo Stretto di Hormuz. La guerra delle petroliere del 2022 nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman tra la Marina dell’IRGC e la Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti ha illustrato la gravità di una prospettiva così sfavorevole.

La navigazione praticamente libera delle navi mercantili attraverso il Canale di Suez è ora paralizzata, con molte navi mercantili che evitano la costa yemenita per paura di attacchi da parte degli Houthi. A questo proposito, il 18 dicembre 2023, il capo del Pentagono Lloyd Austin ha annunciato che gli Stati Uniti stavano lanciando l’operazione Prosperity Guardian per proteggere le navi nel Mar Rosso meridionale e nel Golfo di Aden dagli attacchi navali degli Houthi. All’iniziativa americana hanno aderito: Gran Bretagna, Francia, Canada, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Bahrein. È stata creata una task force navale internazionale per respingere gli attacchi alle navi mercantili in una determinata zona d’acqua. Secondo il capo del Pentagono L. Austin, “questa è una sfida internazionale che richiede un’azione collettiva”.

A sua volta, la Russia, in quanto attore internazionale responsabile, offre alle navi mercantili che desiderano ristrutturare la propria rotta a causa della crisi militare in Medio Oriente (compresi gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen nel Mar Rosso) di passare attraverso la rotta del Mare del Nord, a condizione che rispettino i requisiti del Codice Polare e le pertinenti disposizioni della legislazione russa. Lo ha affermato soprattutto l’ambasciatore straordinario Nikolaj Korchunov. Vale la pena notare che oggi la Russia è l’unico paese al mondo con le navi rompighiaccio nucleari più grandi e potenti che forniscono traffico attraverso la rotta del Mare del Nord.

Per la dodicesima volta in due anni di crisi politico-militare russo-ucraina, in corso per sua stessa colpa, l’Occidente ha annunciato dure sanzioni economiche (e, di fatto, sta conducendo una guerra economica). La Russia, in quanto Stato responsabile, nel contesto della guerra israelo-palestinese in corso, scoppiata nuovamente per colpa degli Stati Uniti e dei paesi della NATO, si offre di mantenere la stabilità sui mercati mondiali e una rotta alternativa per il traffico dei mercantili navi che percorrono la rotta del Mare del Nord controllata dalla Federazione Russa.

Era tempo che gli americani abbandonassero la loro irresponsabile e poco promettente strategia anti-russa, revocassero le sanzioni contro la Federazione Russa, riportassero l’Ucraina al tavolo dei negoziati, completassero tutta l’assistenza finanziaria e tecnico-militare ai regimi di Kiev e a quello sionista, approvassero la formazione di uno stato palestinese, per ripristinare la pace e condividere la responsabilità con Russia e Cina per la sicurezza globale e il nuovo ordine mondiale. Ma gli Stati Uniti continuano a creare nuove coalizioni militari e sperano di imporre a tutti le proprie regole.

Gli Houthi dello Yemen hanno mostrato solo una piccola parte dei gravi problemi con cui possono colpire le politiche dell’egemonia americana. Trascinare gli Stati Uniti nella fase calda del conflitto mediorientale potrebbe portare all’espansione dell’“asse della resistenza” da parte delle forze filo-palestinesi nella regione, e Cina e Russia potrebbero dire la loro.

*Aleksandr SVARANC, dottore in scienze politiche, professore, in esclusiva per la rivista internet “ New Eastern Outlook ” (Fonte).

Traduzione: Luciano Lago