Gli Stati Uniti sono stati costretti a fuggire dall’Afghanistan, dall’Iraq e ora dalla Siria

da Redazione





di Valery Kulikov

Molteplici attacchi missilistici effettuati nelle ultime settimane su strutture militari americane e basi d’oltremare in Afghanistan, Iraq e Siria indicano che un numero crescente di persone che vivono in paesi che hanno subito invasioni militari americane ne hanno avuto abbastanza dell’intervento americano e sono stufi della politica Washington.

Il livello di insoddisfazione tra il popolo afghano per la presenza militare statunitense in Afghanistan ha già ricevuto un’ampia copertura dai media, e il Segretario di Stato americano Mike Pompeo è stato persino costretto a dichiarare che gli Stati Uniti ritireranno tutte le loro truppe dall’Afghanistan entro Maggio 2021.

Al di fuori dell’Afghanistan, il sentimento anti-americano ha prevalso a lungo tra le persone che vivono in Siria e Iraq, il che non è stato espresso solo con mezzi pacifici, come tenere proteste anti-americane o fare appello all’ONU per chiedere il ritiro delle truppe americane.

Potenti esplosioni hanno scatenato un violento incendio nelle ultime ore del 28 luglio presso la base aerea di Majid al Tamimi in Iraq, dove sono di stanza sia soldati iracheni che americani. Questo è stato il secondo attacco effettuato nello spazio della stessa giornata. In un attacco quello stesso giorno, tre razzi sono stati lanciati sul territorio della base americana di Camp Taji, situata a nord di Baghdad.

Il 10 agosto, un’esplosione vicino al confine iracheno con il Kuwait ha colpito convogli che rifornivano le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti con attrezzature militari. Lo stesso giorno, un altro attacco missilistico ha colpito vicino all’ambasciata americana a Baghdad. L’attuale territorio dell’ambasciata americana è stato colpito dai missili il 5 luglio e, dopo un altro attacco all’ambasciata l’11 giugno, Washington è stata costretta a negoziare la riduzione della presenza militare statunitense in Iraq con Baghdad.

I media iracheni fanno notare che gli attacchi alle strutture militari americane vengono effettuati quasi una volta alla settimana in Iraq, e sebbene non ci siano ufficialmente vittime o persone rimaste ferite in molti di questi attacchi secondo i dati ufficiali, l’infrastruttura delle strutture militari ha subito danni materiali. Allo stesso tempo, la minaccia di attacchi molto più gravi in ​​corso nel prossimo futuro non è stata respinta dagli Stati Uniti.

Truppe USA in Siria

Secondo il canale televisivo al-Hadath con sede a Dubai, Iraq e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo il 22 agosto in risposta al significativo aumento del numero di proteste in corso in Iraq contro la presenza militare statunitense nel paese, accettando di trasferire le truppe e le attrezzature americane dal campo Taji a nord di Baghdad a Erbil, la capitale della regione del Kurdistan nel nord dell’Iraq. Si sa che quasi tutte le truppe sono state trasferite alla base militare di Erbil, in quello che è stato il più grande ritiro di truppe statunitensi da una base militare americana in Medio Oriente.

Ci sono anche sempre più segnalazioni provenienti dalla Siria su attacchi missilistici alle basi militari statunitensi, soprattutto nel nord-est del Paese nei governatorati di al-Hasakah e Deir ez-Zor. Il quotidiano siriano Al-Watan ha riferito che uno di questi attacchi ha preso di mira una base militare statunitense nella città di al-Shaddadah, il centro amministrativo del governatorato di al-Hasakah nel nord-est della Siria, colpita da razzi all’inizio di agosto. A maggio, la Syrian Arab News Agency (SANA) ha riferito che un altro attacco armato è stato effettuato contro l’esercito americano con mitragliatrici e granate, in cui sono rimaste ferite almeno otto persone.

In alcuni articoli, gli osservatori affermano che le strutture americane prese di mira in questi attacchi vengono utilizzate come infrastrutture per proteggere i giacimenti petroliferi e per la produzione illegale di petrolio siriano. Ad esempio, uno di questi attacchi effettuati a metà agosto ha preso di mira una base militare americana vicino al giacimento di gas Conoco (a nord del governatorato di Deir ez-Zor), controllata da gruppi armati statunitensi e curdi.

Mentre il sentimento anti-americano prende slancio e con attacchi periodici effettuati su obiettivi americani in Siria, gli Stati Uniti hanno già iniziato a redigere un’unità speciale di combattimento in Siria per proteggere i giacimenti petroliferi a est dell’Eufrate. Secondo fonti locali, questa unità speciale comprende arabi etnici arruolati dai ranghi dei combattenti della milizia nelle forze democratiche siriane (SDF) sostenute da Washington, che è militarmente guidata dalle Unità di protezione popolare (YPG), una milizia principalmente curda che costituisce la spina dorsale delle SDF.

Tuttavia, le tribù locali stanno prendendo sempre più posizione contro la presenza delle forze armate americane e dei loro scagnozzi delle SDF in Siria. Secondo Al-Masdar News, uno di questi scontri è avvenuto il 17 agosto, quando i combattenti della tribù di Al-Baggara avrebbero cacciato le forze delle SDF dal villaggio di Jadid Baggara in una parte rurale del governatorato di Deir ez-Zor nella Siria orientale. Sono infatti le regioni orientali della Siria dove si stanno svolgendo numerose proteste contro l’occupazione militare e le nuove sanzioni statunitensi, che stanno cercando di mettere il governo siriano in una posizione difficile per impedire a Damasco e ai suoi alleati di collaborare per ricostruire la loro visione della Siria.

Base USA in Iraq attaccata



Date queste circostanze, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetuto sempre più spesso la sua intenzione di ritirare le truppe dall’Afghanistan, dall’Iraq e dalla Siria. Donald Trump ha fatto un’altra osservazione sul ritiro delle truppe statunitensi dall’Iraq, in una conferenza stampa il 19 agosto che è stata trasmessa in streaming sull’account Twitter della Casa Bianca . Secondo Trump, l’esercito americano non avrebbe mai dovuto entrare in Medio Oriente, e ha ricordato che gli Stati Uniti continuano a ridurre il numero di truppe americane di stanza in Afghanistan.

Non va dimenticato che durante un discorso tenuto il 13 giugno Donald Trump, rivolto ai laureati dell’Accademia Militare degli Stati Uniti (USMA) a West Point, New York, ha affermato : “Stiamo ripristinando i principi fondamentali che il lavoro del soldato americano non deve ricostruire le nazioni straniere […]. ” Secondo le stesse parole di Trump, ora c’è “una rinnovata e chiara focalizzazione sulla difesa degli interessi vitali dell’America”.

Tuttavia, il 9 giugno, Donald Trump ha informato i membri del Congresso sia del Senato che della Camera dei Rappresentanti che Washington continuerà le operazioni contro DAESH, al-Qaeda, i talebani e altri gruppi correlati elencati come organizzazioni terroristiche e con sede in Afghanistan, Iraq, Siria, Yemen, Giordania, Libano, Turchia, Somalia, Kenya, Gibuti e Niger.

Tuttavia, considerando come le persone che vivono in Afghanistan, Iraq e Siria si sono scagliate contro la presenza di truppe statunitensi e basi militari nei loro paesi, ci si potrebbe aspettare di vedere simili atti di protesta nel prossimo futuro in altri paesi del mondo dove, in più di 600 paesi, vengono ospitate basi militari statunitensi.

Valery Kulikov, analista politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: L.Lago