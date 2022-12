Gli Stati Uniti sono spinti a fare sempre più promesse all’Ucraina che sappiamo non cambieranno assolutamente nulla sul campo

di Valentin Vasiliscu.

Gli Stati Uniti prevedono di fornire all’Ucraina una batteria di difesa aerea Patriot composta da otto lanciatori, ciascuno dotato di quattro missili. Non sarà operativo fino alla prossima estate, quando l’esercito ucraino sarà addestrato in Germania per utilizzare il sistema.

Perché un sistema Patriot per l’Ucraina?

Perché l’Ucraina sta per esaurire le sue scorte di missili AA per i sistemi S-300 e Buk. E la NATO non può più trovare missili disponibili se non solo in Russia. I sistemi NASAMS e IRIS occidentali utilizzano i missili AIM-120 AMRAAM e AIM-9 Sidewinter dei caccia. Sono efficaci nei combattimenti aerei ad alta quota, ma non sono stati progettati per volare attraverso alti edifici urbani alla ricerca di missili da crociera e droni russi. La loro efficacia è quindi pressoché nulla e provocano anche danni collaterali.

Cosa vogliono gli Stati Uniti con il trasferimento di questi missili Patriot?

La Russia sta compiendo passi importanti per ottenere la libertà di movimento delle sue forze aeree sull’Ucraina e gli Stati Uniti vogliono impedire alla Russia di ottenere la supremazia aerea. Ciò consentirebbe al generale Sergei Surovikin di portare a termine l’operazione speciale entro i prossimi 4-6 mesi occupando l’intera Ucraina.

Quali vantaggi porterebbe la supremazia aerea?

Un missile da crociera Kalibr o Kh-101 ha un carico utile di 400-500 kg. La Russia ha lanciato fino a 80 missili da crociera con l’obiettivo di colpire infrastrutture critiche, il che significa 40 tonnellate di esplosivo contro obiettivi ucraini. Per confronto, un singolo bombardiere strategico supersonico Tu-160 può trasportare 45 tonnellate di armi. In un singolo volo, un aereo Tu-160 può sostituire 80 missili da crociera. L’esercito russo ha più di 100 bombardieri pesanti Tu-95, Tu-22m e Tu-160. A questo si aggiungono più di 100 cacciabombardieri, ciascuno con 12 tonnellate di bombe. In queste condizioni, l’esercito ucraino verrebbe polverizzato dai bombardamenti dell’aviazione russa, qualunque sia la quantità di armi che la NATO invia in Ucraina.

Bombardiere TU-160

Il sistema Patriot ha già dimostrato di poter combattere droni di tipo Geran e missili da crociera?

Il 14 settembre 2019, circa 25 droni e missili da crociera iraniani Shahed-123 (Geran-1), lanciati dallo Yemen, hanno percorso 800 km e hanno colpito impianti di lavorazione del petrolio a Kurais e Abqaiq in Arabia Saudita senza poter essere rilevati. A quel tempo, l’Arabia Saudita aveva il sistema di difesa AA (Peace Sheild) automatizzato più moderno al mondo, che costava 5,6 miliardi di dollari. Oltre al radar terrestre, all’artiglieria e alle batterie missilistiche, incorpora velivoli di avvertimento AWACS e cinque batterie missilistiche MIM-104 Patriot. Inoltre, il radar della batteria Patriot non “vede” il missile da crociera Kh-101, indipendentemente dalla sua altitudine di volo.

In conclusione, qualunque sia il numero di missili, carri armati, artiglieria che la NATO fornirà a Kiev, il risultato per l’Ucraina è noto. Ricorda la battuta della bionda che ha dato la sua pillola anticoncezionale ai pesci nell’acquario, sperando che non rimanesse incinta. L’unica cosa che prolungherebbe l’agonia dell’Ucraina sarebbero gli aerei multiruolo occidentali di quarta e quinta generazione. Ma questo porterà inevitabilmente a una guerra NATO-Russia.

Valentin Vasiliscu

Fonte: Reseau International

Traduzione: Luciano Lago



