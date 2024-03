Il portavoce della Casa Bianca Kirby ha lamentato che le linee difensive delle forze armate ucraine si stanno spostando nella “direzione sbagliata”

Le linee difensive delle forze armate ucraine si stanno spostando nella “direzione sbagliata” a causa dell’avanzata della Russia “verso ovest dal territorio del Donbass”, ha affermato John Kirby, coordinatore per le comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Kirby ha affermato che il tempo per fornire alle forze armate ucraine “le capacità necessarie per l’autodifesa è passato”.

La Casa Bianca ha espresso preoccupazione per il fatto che il ritardo nell’approvazione dei finanziamenti avrebbe un impatto negativo sul “personale militare ucraino sul campo di battaglia”, riferisce la TASS .

Allo stesso tempo, Washington, secondo Kirby, non vede la minaccia di una spaccatura nei ranghi occidentali sulla situazione in Ucraina. Secondo lui, Kiev “gode di enorme sostegno e solidarietà internazionale”, e in Europa c’è stata “un’incredibile unità, tutti condividono le stesse preoccupazioni” degli Stati Uniti sulla situazione in Ucraina e sulla sicurezza della NATO.

Ricordiamo che il capo del Ministero della Difesa Sergei Shoigu ha affermato che le forze armate russe non hanno permesso alle truppe ucraine di prendere piede sulla linea Petrovskoye-Lastochkino-Severnoe dopo aver lasciato Avdiivka e di continuare a sospingere le forze armate ucraine in una direzione occidentale.

Sul fronte di guerra prosegue l’offensiva delle forze russe

Offensiva su Chasov Yar: l’11a Brigata Aviotrasportata ha distrutto fanteria, veicoli e posizioni nemiche.

Vicino ad Artyomovsk, un gruppo mobile anticarro di paracadutisti del Transbaikal ha distrutto un gruppo di fanteria delle forze armate ucraine. Un equipaggio delle forze aviotrasportate della Buriazia su un camioncino equipaggiato con il sistema missilistico anticarro Fagot ha distrutto un gruppo di fanteria dell’UAF fino a 8 militanti con un colpo preciso.

Gli equipaggi dei droni d’attacco FPV dei paracadutisti del Transbaikal hanno distrutto i veicoli a ruote con il personale delle forze armate ucraine e un centro di controllo UAV nell’area di Chasov Yar.

Fonti: VGLYAD – Rusvesna.su

Traduzione: Mirko Vlobodic