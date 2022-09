Gli Stati Uniti sono “preoccupati” per un riavvicinamento tra Russia e Iran





di Vladimir Odintsov

Nonostante i passi compiuti da Washington negli ultimi anni per isolare l’Iran dal mondo esterno e nonostante l’imposizione di sanzioni paralizzanti, l’Iran continua a condurre una politica estera attiva. E quelle politiche non si limitano ad opporsi ai tentativi degli USA di isolarlo. Teheran è anche preoccupata di contrastare le politiche di alcuni altri paesi le cui attività considera preoccupanti.

Queste aree di preoccupazione includono la crescente influenza del Pakistan sul confine orientale e la Turchia sul confine occidentale. Soprattutto in considerazione del fatto che la Turchia e l’Iran sono in competizione per il predominio regionale da diversi secoli, e la Turchia e il suo satellite di fatto, l’Azerbaigian, stanno ora crescendo in forza, una tendenza che è di notevole preoccupazione per l’Iran, sia in termini di politica estera , e anche internamente, data la significativa etica della popolazione azerbaigiana nel nord del paese. Tenendo presente quest’ultimo fattore, nel gennaio di quest’anno Ali Akbar Velayati, consigliere per la politica estera della Guida suprema iraniana, ha sottolineato che l’Iran è “molto sensibile” alla regione del Caucaso.

La preoccupazione dell’Iran per gli eventi nella regione è stata particolarmente evidente nell’autunno 2021, quando le tensioni tra Iran e Turchia/Azerbaigian sono quasi degenerate in un conflitto aperto . Un’altra area di preoccupazione per l’Iran sono le politiche “pan-turche” di Ankara in Asia centrale.

Nella situazione attuale, i più stretti alleati dell’Iran nel sempre fragile Medio Oriente sono Iraq, Libano e Siria. Fino a poco tempo, le relazioni dell’Iran con l’Arabia Saudita erano piuttosto tese, non solo a causa della divisione tra sciiti e sunniti, ma anche perché i due paesi sostengono ciascuno schieramenti diversi nella guerra civile in Yemen. Tuttavia, le relazioni tra Iran e Arabia Saudita stanno ora migliorando. E il 29 agosto, Ebrahim Raisi ha elogiato gli sforzi dell’Iraq di mediare tra Iran e Arabia Saudita, a seguito dei quali avevano tenuto cinque round di colloqui, giustificando così non solo gli sforzi dell’Iraq, ma anche dimostrando i benefici per la sicurezza regionale di una rinnovata e rafforzata relazioni tra i due paesi.

Ministri Esteri Iran Cina

Non solo l’Arabia Saudita, ma numerosi altri paesi del Medio Oriente hanno deciso di ristabilire le proprie relazioni con l’Iran. Ad esempio, Abu Dhabi, che ha richiamato il suo ambasciatore in Iran nel gennaio 2016, ha annunciato che il suo ambasciatore, Saif Mohammed Al Zaabi, sarebbe presto tornato a Teheran.

I commentatori politici hanno notato che in questo caso i fattori geografici ed economici hanno prevalso sulle preoccupazioni politiche e i due paesi sono stati in grado di superare le sfide nelle loro relazioni dando la priorità agli interessi economici. Dopotutto, gli Emirati Arabi Uniti sono il partner commerciale regionale più importante dell’Iran: le sue esportazioni negli Emirati Arabi Uniti da marzo di quest’anno ammontano a 2,3 miliardi di dollari, mentre le sue importazioni dagli Emirati Arabi Uniti ammontano a 4,9 miliardi di dollari.

Altri Stati arabi del Golfo, compreso il Kuwait, hanno annunciato un simile cambio di politica. Così, all’inizio di agosto, l’Iran ha annunciato che il Kuwait avrebbe inviato un ambasciatore a Teheran per la prima volta dal 2016.

Più lontano, l’Iran sostiene anche relazioni strategiche con Russia e Venezuela. La cooperazione tra Teheran e Mosca è recentemente aumentata in modo significativo. Negli ultimi sei mesi il commercio tra Russia e Iran è cresciuto del 40% e ci sono promettenti opportunità per lo sviluppo di progetti bilaterali in un’ampia gamma di aree. Nella sua recente visita a Teheran, il presidente russo Vladimir Putin ha discusso con il suo omologo iraniano le opportunità di cooperazione bilaterale e la formazione di un “asse di mantenimento della pace” a Teheran, che porterebbe la tanto necessaria stabilità al Medio Oriente, frenando significativamente l’influenza degli USA nella regione.

Tuttavia, l’attuale corso di politica estera dell’Iran chiaramente non si adatta ai piani di Washington, che sono incentrati sulla limitazione della libertà dell’Iran. In particolare, gli Stati Uniti riescono a malapena a nascondere la loro rabbia per il riavvicinamento tra Teheran e Mosca. È solo necessario guardare una serie di articoli recenti sul Wall Street Journal, sul Washington Post e su altri importanti giornali occidentali che si precipitano a sostenere l’agenda statunitense a livello internazionale, rafforzandola con la disinformazione fornita dai servizi di sicurezza statunitensi. Ad esempio, un recente editoriale pubblicato sul Washington Post ha trasmesso ai lettori un avvertimento della Casa Bianca sull’alleanza tra Russia e Iran, che, secondo loro, “aggiunge un nuovo ostacolo al rinnovo dell’accordo nucleare del 2015”. Ignora deliberatamente il fatto che è stata Washington ad abbandonare volontariamente il precedente accordo nucleare con l’Iran (il Joint Comprehensive Plan of Action, o JCPOA), e ora sta ostacolando il suo rinnovo. L’articolo non dice nulla anche sul fatto che gli Stati Uniti non si siano impegnati a ratificare il PACG. Questa è la colpa del Congresso degli Stati Uniti: John Bolton, che ha servito come consigliere per la sicurezza nazionale dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha affermato in una recente intervista per il canale televisivo Al Arabiya che la maggior parte dei deputati del Congresso non è favorevole al rilancio del JCPOA.

Invece il Washington Post e il New York Times hanno lanciato una campagna di disinformazione trasparente con articoli destinati a seminare paura. Questi includono affermazioni secondo cui l’Iran “ha iniziato a consegnare alla Russia ‘centinaia’ di droni suicidi … Questi droni farebbero probabilmente parte della serie ‘Shahed’…, che l’Iran ha utilizzato con successo in Iraq e Siria”. Pubblicando disinformazione di questo tipo, i giornali statunitensi dimostrano di seguire solo le istruzioni della Casa Bianca di effettuare attacchi informativi su Russia e Iran, e di non prestare attenzione alle recenti dichiarazioni delle autorità iraniane o di Dmitry Peskov, addetto stampa per il presidente russo, che denuncia come infondate le pretese degli USA.

“Purtroppo negli ultimi mesi il Washington Post ha pubblicato molte notizie false. Per quanto riguarda le nostre relazioni con l’Iran, si sono sviluppate, si stanno sviluppando ora e continueranno a svilupparsi”, ha sottolineato tra le altre cose Dmitry Peskov.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri russo prima dell’ultimo incontro tra i rappresentanti dei ministeri degli esteri russo e iraniano, le relazioni tra i due paesi si stanno sviluppando con discreto successo. Il valore totale del commercio tra Russia e Iran nella prima metà del 2022 è stato di 2,7 miliardi di dollari, con un aumento del 42,5% rispetto al periodo equivalente dello scorso anno. Sono stati inoltre registrati progressi nei colloqui sulla conclusione di un accordo di libero scambio in pieno formato tra l’Iran e l’EAEU. La Russia è fiduciosa che queste discussioni daranno un “ulteriore stimolo” alla cooperazione con l’Iran sul commercio.

Ma la cooperazione in via di sviluppo tra Mosca e Teheran ha provocato la rabbia e l’odio di Washington, come un recente articolo del Wall Street Journal rende abbondantemente chiaro. “Iran e Russia stanno stringendo legami più stretti che mai, poiché il loro isolamento internazionale spinge i due fedeli nemici americani verso una maggiore cooperazione commerciale e militare, allarmando Washington”, ammette il WSJ. In questo ultimo articolo fasullo pubblicato su un giornale americano, una cosa non è chiara: cosa intende lo scrittore per “isolamento”? Dopotutto, né la Cina né l’India hanno interrotto le loro relazioni con la Russia, anzi, le stanno rafforzando. Inoltre, la condanna degli Stati Uniti delle azioni della Russia in Ucraina è stata firmata da 54 dei 193 membri delle Nazioni Unite, con Asia, Africa e America Latina che hanno scelto di ignorare il “ditto di Washington”.

Significativamente, la Russia non è l’unico rivale degli Stati Uniti con cui l’Iran sta rafforzando i suoi legami economici e politici. Secondo le statistiche doganali ufficiali rilasciate dalla Cina, l’anno scorso il commercio cinese con l’Iran è stato valutato a 14,8 miliardi di dollari ei due paesi hanno firmato un accordo di cooperazione globale di 25 anni, in base al quale Pechino investirà 400 miliardi di dollari nell’economia iraniana.

Per quanto riguarda il riavvicinamento tra Russia e Iran, è vero che entrambi i paesi esitavano sull’idea di una cooperazione più stretta tra loro a causa dei timori che ciò potesse interrompere i legami economici della Russia con gli Stati Uniti e l’UE. Ma ora che le politiche di USA e UE sono dominate dall’aperta russofobia e dai tentativi di intensificare le sanzioni contro la Russia, Teheran e Mosca sono in una buona posizione per sviluppare le loro relazioni strategiche e ignorare le “preoccupazioni” degli USA riguardo a questo sviluppo.

Vladimir Odintsov, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago