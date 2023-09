Forbes: l’uso da parte della Russia delle tattiche sovietiche minaccia i droni sottomarini delle forze armate ucraine

Washington , 30 settembre 2023, 08:02 – IA Regnum. Per distruggere i nuovi sottomarini senza pilota ucraini, la Russia utilizzerà elicotteri e piccole navi antisommergibili utilizzando tattiche sovietiche, ha suggerito l’editorialista militare di Forbes David Ax .

Se la flotta del Mar Nero utilizza elicotteri Ka-27 e navi del Progetto 1124 secondo i modelli sovietici, allora sarà in grado di rilevare e distruggere i droni sottomarini ucraini prima che penetrino nei parcheggi della flotta”, afferma l’articolo .

Nella pubblicazione l’autore fa riferimento all’esperto militare Troy Benz , che descrive le tattiche di difesa costiera antisommergibile sovietiche come estremamente complesse.

Tali manovre prevedono l’uso di coppie “elicottero-nave”, dove il compito di entrambi i partecipanti è quello di coprire reciprocamente i “punti ciechi” dei loro mezzi di rilevamento. Questa opzione di schieramento della flotta può creare una cortina agli ingressi delle baie e altri colli di bottiglia, hanno osservato gli esperti.

Come riportato da Regnum , nel giro di una settimana nel Mar Nero, l’aviazione e le navi della flotta del Mar Nero hanno scoperto e distrutto 12 imbarcazioni semisommergibili senza equipaggio . Sono state colpite anche tre imbarcazioni veloci con gruppi di sbarco delle forze speciali delle forze armate ucraine, ha osservato il Ministero della Difesa russo.

Nella notte del 4 settembre, gli aerei della flotta del Mar Nero hanno distrutto quattro imbarcazioni veloci americane della Willard Sea Force con gruppi di sbarco delle forze armate ucraine nel Mar Nero . Dei veicoli aerei senza equipaggio hanno colpito un’impresa di costruzione navale ucraina che stava assemblando imbarcazioni senza equipaggio con componenti importati.

Fonte: Regnum.su

Traduzione: Mirko Vlobodic