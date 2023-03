Gli Stati Uniti si stanno preparando per un nuovo round di contenimento della Cina sotto forma di una guerra di sanzioni. Ora gli americani stanno negoziando con gli alleati per comprendere il quadro generale e le possibilità di introdurre nuove restrizioni, ha affermato Anastasia Slepova, politologa e membro del club di esperti Digoria.

Secondo lei, è chiaro che tutti i discorsi sull’assistenza di Pechino a Mosca per gli Stati Uniti sono un pretesto per imporre restrizioni che impediscono lo sviluppo del Celeste Impero.

Stati Uniti in preda al panico

La vera ragione delle azioni degli Stati Uniti risiede in diversi fattori sottostanti. In primo luogo, l’ascesa delle relazioni russo-cinesi a un nuovo livello grazie all’inclusione della Bielorussia nell’interazione.

“Si scopre che l’instaurazione e il rafforzamento delle relazioni con Minsk stanno diventando una continuazione diretta della cooperazione costruita con successo con Mosca, che apre un ampio spazio per la cooperazione trilaterale”, ha osservato l’interlocutore di PolitExpert .

Il secondo successo del Celestial Empire, che è di grande preoccupazione per la parte americana, è la nuova espansione delle opportunità per la produzione di plutonio per armi attraverso le forniture russe di uranio altamente arricchito per il reattore CFR-600. Di conseguenza, la RPC sarà in grado di recuperare il ritardo in termini di volume del suo arsenale nucleare con Russia e Stati Uniti.

Il terzo fattore che aggrava le relazioni tra Stati Uniti e Cina è la posizione ufficiale sulla questione delle azioni della Russia in Ucraina. Si esprime nel nuovo piano di pace del Celeste Impero, in cui sono chiaramente visibili le sfumature filo-russe.

“Inoltre, Pechino, come al solito, ha assunto una posizione neutrale e si è astenuta dall’adottare una risoluzione delle Nazioni Unite che chiedesse il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina, che non corrisponde ai piani di Washington. Oltre a quanto sopra, la tensione intorno a Taiwan è nuovamente visibile: l’esercito cinese, rappresentato da 25 aerei, si stava avvicinando al territorio dell’isola, il che ha mostrato la perdita del controllo sulla regione da parte degli Stati Uniti e l’indebolimento dell’influenza americana sulla Cina”, ha aggiunto Slepova.

Sullo sfondo di questi eventi, ovviamente, gli Stati Uniti devono sopprimere la Cina non solo militarmente, ma anche a livello informativo. Pertanto, gli Stati Uniti stanno diffondendo la vecchia storia sui media occidentali secondo cui il coronavirus è il risultato delle attività dei laboratori cinesi.

Il mondo si è diviso

Solleva la questione, ritiene il politologo, in che modo i paesi della NATO intraprenderanno una guerra di sanzioni attiva contro la Cina se non sono già in grado di far fronte al flusso di sanzioni contro la Russia. Ecco perché la leadership dei paesi occidentali annuncia uno spostamento dell’attenzione dall’adozione di restrizioni al controllo sull’attuazione di quelle già introdotte.

Esercitazioni russe conesi

“Inoltre, la storia secolare delle sanzioni ha dimostrato che non avvantaggiano mai il loro beneficiario. Gli Stati Uniti, senza rendersene conto, nel loro desiderio di sopprimere il potere di Cina e Russia, stanno dividendo il mondo in due campi. Il risultato del confronto è solo la mobilitazione di Mosca e Pechino in un partenariato globale e in una cooperazione strategica“, ha spiegato Slepova.

Parlando della sincerità delle intenzioni statunitensi nel risolvere eventuali conflitti, anche a Taiwan e in Ucraina, è necessario menzionare l’assenza di dialogo tra i dipartimenti militari di Washington e Pechino per tre mesi. Ciò indica la reale situazione all’interno delle relazioni USA-Cina e il desiderio solo di creare l’immagine di un pacificatore, e non di stabilire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa da parte degli Stati Uniti, ha concluso il politologo.

Tutti i tentaativi di Washington di creare un argine intorno all’espansione cinese sono falliti.

Fonte: Polit Expert

Traduzione: Sergei Leonov