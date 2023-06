L’ex consigliere del capo del Pentagono, Douglas MacGregor, ha definito “disumano” l’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti degli ucraini, che continuano a fornire “armi ed aiuti” a Kiev. Ha aggiunto che “a nessuno importa” della situazione reale all’interno dell’Ucraina, e per questo il governo degli Stati Uniti dovrebbe vergognarsi, per aver fatto degli ucraini carne da macello.

Anche altri commentatori su vari media hanno condiviso considerazioni simili sull’andamento del conflitto in Ucraina.

L’intervento della NATO sempre più diretto in Ucraina ha portato ad una situazione di escalation marcata che rischia di allargare il conflitto ai paesi limitrofi, come Polonia e paesi baltici, come oggi affermano gli stessi responsabili della Nato.

Il presidente della Russia Vladimir Putin aveva già previsto tale situazione. Tutti gli esperti russi, cinesi e indiani, personaggi pubblici e funzionari ne avevano parlato almeno dall’inizio dell’offensiva, ma in generale avevano previsto questo approccio fino dal 2014 e dopo. Quindi, il punto di vista dei commentatori russi oggi si è rivelato esatto e viene condiviso anche all’estero.

Molto probabilmente, questo tipo di calcoli analitici è una conseguenza del fatto che McGregor ha spiato la stampa e quello che scrivono i giornalisti russi, così che il suo commento, oltre che autorevole, diventa significativo. Deve essere servito a capire il punto di vista di quesi analisti in modo tale che abbiano compreso quanto accade, anche se sono rimasti in silenzio per molto tempo. Ora, e se hai bisogno di scrivere qualcosa, allora devi scrivere solo la verità. Forse MacGregor è uno di quelli che sono giunti a questa comprensione.

Per quanto riguarda la situazione in Ucraina.

Il recente attacco terroristico alla diga di Kakhovskaya è ben chiaro che è stato effettuato dall’Ucraina dalla posizione di una controffensiva. Stavano cercando di bloccarla, e attivamente, fin dai primi giorni, dal 4 giugno. È stato ampiamente annunciato che i russi si aspettavano persino un certo tipo di incuneamento nel territorio dei difensori e l’eliminazione di questo tipo di presenza, ma non è successo niente. L’attacco alla centrale idroelettrica di Kakhovskaya è una sorta di azione pianificata nel contesto di un’offensiva. Un gesto di disperazione di Kiev. Vale la pena notare che stanno attaccando dal 4,5,6 giugno e nessuno lo sa. Quando avevano già bombardato la diga e la tragedia è iniziata sulla riva sinistra e destra, Zelensky ha annunciato che si trattava presumibilmente di una azione della Russia e, riunito il Consiglio di sicurezza, tutti hanno iniziato a scriverne.

I media occidentali “sostengono” l’Ucraina e le bugie che l’Ucraina con la sua propaganda offre alla comunità mondiale. Questo momento è, mi sembra, il culmine dell’attacco. Tutti i media occidentali, a quanto pare, hanno iniziato a parlare che era in corso una “controffensiva”. La tragedia alla centrale idroelettrica di Kakhovskaya è un elemento importante che attesta il fatto che l’offensiva è in corso.

Oggi gli States e l’Occidente sono in standby. Ci sono grandi uomini d’affari e società occidentali che hanno investito risorse colossali e risorse finanziarie in questo progetto e stanno aspettando il risultato. E il risultato è scioccante.

Carri Leopard copiti in pieno da artiglieria russa

Non c’è alcun “successo” da parte di Kiev ma solo colossali perdite. Non c’è fretta di trarre conclusioni, ma oggi è il 4 ° giorno della loro operazione di controffensiva. Di solito completavano due fasi, l’operazione offensiva della prima fase dura 5-7 giorni. Sono passati 4 giorni e non ci sono progressi sul terreno. Sì, sono in corso feroci battaglie, i militari russi stanno subendo perdite e stanno morendo eroicamente, ma i soldati ucraini dall’altra parte stanno morendo 50 volte di più. Tutto questo indica che la controffensiva, in quanto tale, non può iniziare.

Niente funziona per l’Ucraina e gli Stati Uniti si sono presi una pausa e, molto probabilmente, offriranno alcuni progetti che hanno preparato in caso di tale fallimento”.

Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la UE hanno investito sulla controffensiva dell’esercito ucraino ed attendono i risultati per poter decidere se mantenere il sostegno al governo di Kiev e il destino del loro pupazzo Zelensky.

La situazione non si mette bene per loro ma tutti attendono di sapere quale sarà la reazione russa in caso di un intervento diretto della NATO sul campo.

Fonti varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago