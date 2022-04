Gli Stati Uniti sono in allerta per un “significativo conflitto internazionale





L’alto funzionario militare statunitense avverte che il mondo sta diventando sempre più instabile e che il potenziale per un “conflitto internazionale” è in aumento.

“Stiamo entrando in un mondo che sta diventando sempre più instabile e il potenziale per un conflitto internazionale significativo è in aumento, non in diminuzione” , ha avvertito martedì il generale Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff degli Stati Uniti.

Parlando ai legislatori del Congresso degli Stati Uniti, il generale Milley ha affermato che l’operazione militare russa sul territorio ucraino è vista come “la più grande minaccia alla pace e alla sicurezza” sia in Europa che nel mondo nei suoi quattro decenni di servizio nell’esercito degli Stati Uniti.

L’operazione russa favorisce un conflitto con la partecipazione della Cina

Infatti, ha aggiunto, l’operazione russa in Ucraina – avviata il 24 febbraio per ordine del presidente russo Vladimir Putin – favorisce la possibilità di un conflitto tra le grandi potenze, con la partecipazione di Russia e Cina.

“Ora ci troviamo di fronte a due potenze mondiali: Cina e Russia, ciascuna con notevoli capacità militari e che cercano di cambiare radicalmente le regole basate sull’attuale ordine mondiale”, ha affermato.

Forze russe in Ucraina

Gli Stati Uniti non possono gestire la Russia di Putin

Quando gli è stato chiesto da alcuni rappresentanti repubblicani del fallimento degli Stati Uniti nel dissuadere Putin dalla sua operazione in Ucraina, Milley ha affermato che sarebbe stato possibile evitare quello che sarebbe successo solo se Washington avesse schierato truppe sul suolo ucraino, cosa che lui stesso avrebbe scoraggiato .

“Penso che l’idea di dissuadere Putin dall’invasione dell’Ucraina […] avrebbe richiesto l’impegno delle forze militari statunitensi e che ciò avrebbe comportato un conflitto armato con la Russia, cosa che non avrei consigliato”, ha ha indicato per allora la previsione che la crisi in Ucraina durerà “per anni”.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago