Gli Stati Uniti sono i principali istigatori del terrorismo in tutto il mondo





di Viktor Mikhin (*)

L’Unione Europea, negli ultimi tempi piuttosto impoverita grazie al suo “alleato” nordamericano, sta ora pianificando attivamente di utilizzare i beni russi congelati per finanziare la ricostruzione dell’economia dell’Ucraina, sconvolta dalla guerra impostale da Stati Uniti e NATO.

Sembra che i piani dell’UE includano un tentativo di rubare le riserve internazionali della Banca Centrale Russa e di “reinvestirle” in Ucraina.

I beni di Mosca congelati a seguito delle sanzioni dell’UE possono essere suddivisi in due parti principali: beni privati ​​per un valore di quasi 19 miliardi di euro e beni statali di proprietà di entità statali per un valore di circa 300 miliardi di euro di riserve internazionali detenute dalla Banca centrale russa.

“La Russia deve anche pagare finanziariamente per la devastazione che ha causato”, ha detto la commissaria europea Ursula von der Leyen, vacillando per la costernazione. Mosca dovrebbe «risarcire l’Ucraina per i danni e coprire i costi per la ricostruzione del Paese», ha aggiunto, cercando di rivedere le parole che le sono state scritte a Washington.

La costernazione provata da von der Leyen è comprensibile: prima o poi dovrà rispondere di tale illegalità, anche con i propri beni.

Nel bel mezzo dell’aumento dell’inflazione in tutta Europa, il blocco e la vendita di beni russi è visto dal blocco dei 27 membri non solo come un modo per raccogliere fondi per l’Ucraina, ma anche come un’opportunità per riempirsi le tasche con beni russi. Dopotutto, è naturale che Ursula von der Leyen sognerebbe di dirigere un comitato per confiscare denaro russo e ridistribuirlo. E dato l’alto livello di corruzione nell’UE, non si sa quanto denaro affluirà in Ucraina, ma si può immaginare che la maggior parte rimarrà in Europa o attraverserà l’Atlantico. Non c’è dubbio, perché l’Occidente è notoriamente abituato a derubare altri paesi e vivere dolcemente a spese di quelle nazioni derubate. E non che ci sia una buona opportunità, perché non usarla?

Tuttavia, le sanzioni dell’UE sono sempre temporanee, quindi i beni devono essere eventualmente restituiti ai proprietari originari, ovvero alla Russia, più gli interessi sul loro utilizzo.

La domanda è: Mosca dovrebbe pagare il conto per la ricostruzione dell’Ucraina? Nel frattempo, la maggior parte dei danni alle infrastrutture è nella regione orientale del paese, il Donbass, che è prevalentemente di etnia russa e ora fa parte della Grande Russia. La questione dei danni deve essere prima discussa e considerata a livello internazionale, in presenza di parti non coinvolte.

Dopotutto, la NATO avrebbe potuto impedire questa guerra se non avesse spostato il suo equipaggiamento militare e le sue truppe verso est, verso i confini della Russia, negli anni che hanno preceduto la guerra. E così, provocando le ostilità, la NATO è l’istigatore della guerra, e deve pagare l’Ucraina per i suoi danni. Gli Stati Uniti avrebbero potuto evitare la crisi in Ucraina e le sofferenze degli ucraini scegliendo di negoziare piuttosto che rifiutare le offerte di garanzie di sicurezza del Cremlino, che erano state inviate a Washington mesi prima dell’inizio del conflitto. E quindi anche gli Stati Uniti dovrebbero essere coinvolti nel risarcire i danni ucraini. Ma è improbabile che ciò accada, perché l’Occidente è abituato a non pagare, ma solo a derubare altri paesi e popoli. Ed è per questo che ora è emersa l’”iniziativa” di von der Leyen.

Le persone ragionevoli in tutto il mondo hanno perfettamente ragione a mettere in discussione i doppi standard dell’UE, chiedendosi: perché tali sforzi non sono stati applicati alle guerre guidate dagli Stati Uniti, alle guerre indirette, alle invasioni e ai bombardamenti a tappeto che hanno portato alla distruzione totale di innumerevoli paesi negli ultimi tempi? decenni?

L’invasione statunitense e l’occupazione ventennale dell’Afghanistan hanno portato a un aumento senza precedenti del terrorismo (ironicamente, Washington ha invaso il paese con il pretesto della sua cosiddetta “guerra al terrore”). In due decenni di occupazione, gli afgani non hanno visto altro che distruzione, terrore, violenza, massacri e altre atrocità. Con un’ondata di terrorismo e attacchi regolari al Pentagono, la distruzione delle infrastrutture del paese e i danni al settore pubblico afghano hanno portato a un disastro umanitario dopo la vergognosa fuga degli Stati Uniti dall’Afghanistan nel 2021.

A metà febbraio, il Direttore di Save the Children in Afghanistan ha sottolineato: “Non ho mai visto niente di simile alla situazione disperata che abbiamo qui in Afghanistan. Ogni giorno curiamo bambini terribilmente malati che da mesi non mangiano altro che pane. I genitori devono prendere decisioni impossibili: quale dei loro figli nutrono? Mandano i figli a lavorare o li lasciano morire di fame? Queste sono scelte strazianti che nessun genitore dovrebbe dover fare. La guerra più lunga ha ucciso almeno 66.000 militari e poliziotti afghani, oltre a decine o centinaia di migliaia di civili afgani, con diversi gruppi di monitoraggio che hanno riportato diversi numeri di vittime.

In un mondo perfetto e giusto, i beni statunitensi avrebbero dovuto essere congelati e utilizzati per finanziare la ricostruzione dell’Afghanistan. Anche i beni statunitensi avrebbero dovuto essere congelati e utilizzati per risarcire le famiglie degli afghani morti a causa dell’invasione statunitense. Ma in realtà è successo il contrario. Dopo il vergognoso e caotico ritiro delle truppe statunitensi, Washington ha confiscato i beni afgani, causando ulteriori sofferenze umanitarie agli afghani, la maggior parte dei quali ora, per colpa degli Stati Uniti, vive in povertà.

Truppe USA in Afghanistan

Allo stesso modo, l’invasione statunitense e la successiva occupazione dell’Iraq hanno causato danni significativi anche alle infrastrutture di quel paese mediorientale. Il danno deve ancora essere valutato, e gli Stati Uniti devono ancora fare ammenda per ciò che hanno fatto contro il popolo iracheno distruggendo la sua intera infrastruttura statale e la sua economia.

Anche prima dell’invasione statunitense, le sanzioni ONU contro Baghdad sostenute dagli Stati Uniti avevano ucciso almeno mezzo milione di bambini iracheni e, secondo alcuni studi, circa 1.500.000 iracheni in totale. Durante la stessa guerra, centinaia di migliaia di iracheni sono morti tra il 2003 e il 2011, ancora una volta a causa dell’aumento senza precedenti del terrorismo a seguito della “guerra al terrore” degli Stati Uniti.

Il danno alle infrastrutture dell’Iraq causato dall’intervento statunitense nel paese (sotto forma di sanzioni, attacchi aerei e guerre) dal 1991 fino alla sua occupazione, che continua ancora oggi, è stimato in molte migliaia di miliardi di dollari. Quanti civili iracheni sono stati uccisi da gruppi terroristici che non esistevano prima dell’invasione di Washington nel 2003 e dei bombardamenti a tappeto di città come Mosul? Con la sua vasta ricchezza petrolifera, le infrastrutture irachene hanno sofferto al punto che il paese rimane dipendente dalle esportazioni di energia iraniana per la produzione di energia.

Tutto questo solleva una domanda legittima: perché i beni statunitensi non vengono congelati e utilizzati per finanziare la ricostruzione dell’Iraq? Perché i beni statunitensi non vengono congelati e utilizzati per risarcire le famiglie dei civili uccisi durante l’invasione statunitense? E perché von der Leyen con le sue iniziative esclusivamente russofobe tace su questo?

Ci sono state molte segnalazioni negli ultimi anni di uccisioni di civili da parte della NATO mentre conduceva la guerra in Libia per aiutare presumibilmente a rovesciare il sovrano di lunga data Muammar Gheddafi, che aveva portato il paese un tempo più povero verso la ricchezza e la prosperità. La campagna di bombardamenti dell’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti ha avuto conseguenze devastanti, ma finora la NATO non ha ancora accettato alcuna responsabilità per questo danno. Lo stesso tema si ripresenta: prima che la NATO bombardasse la Libia, lì non c’era terrorismo. Da allora il paese è stato trascinato nel caos dai gruppi terroristici.

È interessante notare che ovunque vadano gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO, là arrivano anche i gruppi terroristici. Questo collegamento può essere visto chiaramente in molti esempi. E poi c’è la sensazione oggettiva che molto probabilmente sono gli Stati Uniti a creare il terrorismo attraverso le loro politiche, come hanno fatto nell’era in cui i coloni del “Nuovo Mondo” hanno distrutto la popolazione dei nativi americani. Si scopre che i governanti statunitensi non hanno nulla da offrire al mondo se non terrore, violenza di gruppo, rapina e saccheggio totale.

Oggi, l’esercito americano occupa le regioni della Siria orientale e nord-orientale, saccheggiando il petrolio siriano, impedendo a Damasco di ricostruire le proprie infrastrutture ed economia dopo un decennio di guerra sostenuta dagli Stati Uniti nel paese.

Truppe USA nello Yemen

Lo Yemen, il paese più povero dell’Asia occidentale, ha affrontato otto anni di bombardamenti guidati dai sauditi e sostenuti dal Pentagono che hanno distrutto la sua intera infrastruttura ed economia. Centinaia di migliaia di yemeniti sono stati uccisi da bombe di fabbricazione statunitense sganciate da aerei da guerra i cui piloti erano stati addestrati dalle forze aeree statunitensi e britanniche. Le organizzazioni per i diritti umani accusano gli Stati Uniti e i loro alleati, tra cui il Canada ei paesi europei, di complicità diretta nella guerra. I funzionari yemeniti affermano che è stata Washington a iniziare la guerra con lo Yemen nel marzo 2015. Tale è l’enorme danno arrecato allo Yemen, che è troppo difficile da valutare, e le risorse statunitensi dovrebbero essere congelate, utilizzate per finanziare la ricostruzione dello Yemen. È un paese che le Nazioni Unite hanno descritto come quello che sta vivendo la peggiore crisi umanitaria del mondo.

L’elenco delle guerre statunitensi è lungo. Washington sopravvive economicamente conducendo guerre e invasioni, fomentando violenza, disordini, terrorismo e guerre civili in regioni ben oltre i suoi confini. Dalla guerra del Vietnam alle guerre ombra in Somalia, Pakistan e nel continente africano. Allora perché gli Stati Uniti non sono ritenuti responsabili? Perché i beni statunitensi non vengono congelati? Perché non c’è alcuna azione punitiva internazionale contro Washington?

L’ordine internazionale dominato dagli Stati Uniti ha ora bisogno di un cambiamento. Prima è meglio è per il mondo intero, la sicurezza, la giustizia e la tranquillità dei tanti popoli e paesi di ogni continente, dove gli Stati Uniti, usando il loro potere, stanno scatenando il caos e l’illegalità.

*Viktor Mikhin, membro corrispondente di RANS, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook. “

Traduzione: Luciano Lago