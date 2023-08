Gli Stati Uniti sono ansiosi di fermare il declino della loro influenza in Medio Oriente

di Veniamin Popov (*)

L’influenza americana in Medio Oriente si è indebolita negli ultimi anni e l’agenda politica di Washington è stata ampiamente messa in discussione dai paesi arabi. Gli arabi hanno esperienza diretta del fatto che l’approccio degli americani alla regione è motivato solo dall’interesse personale, con l’obiettivo di imporre la propria volontà e affermare il proprio geo-dominio piuttosto che aiutare questi stati a risolvere i loro problemi.

La storia recente è disseminata di tali progetti cerebralmente morti: alcuni anni fa, hanno cercato di ingannare tutti con il concetto di un cosiddetto Grande Medio Oriente, e poi è arrivato il desiderio di istituire una NATO in Medio Oriente. Una delle iniziative preferite dagli strateghi di Washington è l’idea di creare nuovi blocchi politico-militari sotto la leadership americana.

Recentemente ci sono state segnalazioni sulla possibilità di un accordo di sicurezza reciproca tra gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita, in cui l’Arabia Saudita rafforzerebbe le relazioni con Israele in cambio di Israele che fa concessioni ai palestinesi sulla fattibilità di una soluzione a due Stati. Come parte della strategia, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha recentemente visitato Jeddah. Era accompagnato dal vice assistente del presidente e coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente e il Nord Africa, Brett McGurk.

Come allettamento, gli americani hanno sottolineato il fatto che questa era la prima volta che un simile accordo militare veniva stipulato con un’amministrazione “non democratica”. Gli americani si sono anche impegnati a vendere aerei da combattimento F-35, aggiornare i sistemi di difesa missilistica e assistere il Regno nella creazione di un programma nucleare civile.

Secondo i funzionari del Dipartimento degli Stati Uniti, l’accordo di sicurezza tra Stati Uniti e Arabia Saudita normalizzerà le relazioni tra Arabia Saudita e Israele, limiterà le relazioni tra il Regno e la Cina e modificherà i termini del gioco del Medio Oriente.

In particolare, la Casa Bianca era particolarmente preoccupata per il potenziale utilizzo dello yuan cinese invece del dollaro USA per fissare il prezzo delle forniture di petrolio alla Cina; date le influenze economiche della RPC e dell’Arabia Saudita, ciò avrebbe un impatto negativo significativo sul dollaro. I sauditi e gli americani dovrebbero chiedere al primo ministro Benjamin Netanyahu di impegnarsi formalmente a non annettere la Cisgiordania, a non costruire nuovi insediamenti o espandere quelli esistenti, a non legalizzare gli avamposti di selvaggi insediamenti ebraici e a consegnare parte del territorio sotto Controllo israeliano all’Autorità palestinese, come stipulato con gli Accordi di Oslo nel 1993.

Se si tiene conto dell’attuale situazione politica interna in Israele, che di fatto è sull’orlo della guerra civile, e se più della metà della popolazione non smette di manifestare contro la riforma giudiziaria proposta dal governo estremista, allora una domanda legittima si pone il motivo per cui gli strateghi di Washington stanno proponendo un piano così deliberatamente irrealistico. Soprattutto perché alcuni membri dell’opposizione israeliana hanno paragonato la leadership di Netanyahu al fascismo.

Israele ha chiarito, attraverso il suo consigliere per la sicurezza nazionale, che non cambierà la sua strategia in Medio Oriente; inoltre, “non vi è alcuna indicazione che le speranze degli Stati Uniti siano realistiche”, secondo il sito di notizie americano Al Monitor.

Il Jerusalem Post ha reso queste valutazioni ancora più chiare il 1° agosto di quest’anno: “I sauditi semplicemente non si fidano dell’America sotto Biden, che è arrivata in Arabia Saudita da Israele e non è riuscita nemmeno a convincere i sauditi ad abbassare il prezzo del petrolio prima di un’elezione americana di medio termine. L’amministrazione Biden non può nemmeno mediare la normalizzazione tra l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti, che è un ovvio prerequisito per lui per raggiungere un accordo con Israele.“

Forze USA nello Yemen

Il caporedattore del principale quotidiano saudita Arab News ha sottolineato dopo l’arrivo dell’emissario americano che “una soluzione equa e giusta per i palestinesi è sempre stata la prima priorità del Regno”.

Tutto questo clamore ha lo scopo di dimostrare che gli Stati Uniti mantengono l’iniziativa nelle questioni mediorientali e si preoccupano dei popoli della regione, e che è troppo presto per cancellare gli Stati Uniti come una grande potenza mediorientale.

Gli osservatori arabi più sofisticati ritengono che gli Stati Uniti non sappiano come rispondere al forte rafforzamento della Cina nella regione, che ha portato alla normalizzazione delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita, nonostante il fatto che Washington abbia a lungo cercato per infiammare il conflitto tra Teheran e Riyadh.

Inoltre, ritengono che di fronte ai fallimenti della politica estera statunitense, la Casa Bianca, anche solo parlando di una nuova iniziativa statunitense in Medio Oriente, sarà in grado di ottenere punti aggiuntivi nella corsa alle elezioni presidenziali.

L’intera vicenda mostra che l’approccio americano verso gli altri paesi è inequivocabile e non cambia; nessuno ha il diritto di difendere i propri interessi nazionali se non è favorevole a Washington.

*Veniamin Popov, Direttore del “Centro per il partenariato delle civiltà” in MGIMO (U) MFA della Russia, Candidato di scienze storiche, in esclusiva per la rivista online ” New Eastern Outlook ” (fonte)..

Traduzione: Luciano Lago