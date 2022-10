Gli Stati Uniti si trovavano in una posizione molto pericolosa dopo le esplosioni al Nord Stream

Il sabotaggio avvenuto sui gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 potrebbe portare gli Stati Uniti a gravi conseguenze sulla politica estera.

Le autorità americane hanno iniziato a prendere parte al cosiddetto “gioco della colpa”, che è un pericoloso precedente per Washington. Questa conclusione è stata fatta dai giornalisti della testata informativa Fox News. Gli autori del materiale hanno parlato in dettaglio dell’incidente sul fondo del Mar Baltico e hanno anche spiegato perché, dopo le esplosioni al Nord Stream, gli Stati Uniti si sono trovati in una posizione molto pericolosa.

Gli osservatori di Fox News hanno innanzitutto notato che la comunità mondiale aveva già valutato l’incidente del Nord Stream, riconoscendo che si trattava di un vero e proprio sabotaggio. Al momento, i paesi stanno conducendo un’indagine per stabilire le cause e il colpevole di questo incidente.

I giornalisti hanno notato che le esplosioni al Nord Stream hanno creato un pericoloso precedente internazionale: il “gioco delle accuse”. Stiamo parlando di alcuni cambiamenti di politica estera che possono essere un catalizzatore per un nuovo grande conflitto internazionale. Gli Stati Uniti, d’altra parte, si trovano in una posizione pericolosa in questo processo, poiché diversi fattori indicano contemporaneamente il coinvolgimento di Washington nel minare un gasdotto importante per l’Europa.

“Ora siamo in un posto molto pericoloso. Un evento del genere potrebbe innescare una guerra mondiale. Gli Stati Uniti si stanno lentamente muovendo dritti verso la terza guerra mondiale “, hanno osservato gli autori del materiale.

Washington è già diventata un partecipante diretto al “gioco delle accuse”. Alcune forze politiche europee accusano apertamente le autorità americane di aver compiuto questo sabotaggio, che può avere un impatto estremamente negativo sulla posizione degli Stati Uniti sulla scena internazionale.

Fonte: Fox News

Traduzione e sintesi: L. Lago