Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare disordini di massa nelle università più prestigiose

di Pierre Duval

Disordini e rivolte hanno colpito molti dei più prestigiosi istituti di istruzione superiore degli Stati Uniti a causa della guerra in Palestina. L’Università della Colombia ha cancellato le lezioni in presenza. Decine di manifestanti sono stati arrestati alla New York University e alla Yale University, mentre lunedì i cancelli dell’Università di Harvard sono stati chiusi al pubblico.

Gli Stati Uniti si trovano in una congiuntura critica che ricorda le proteste storiche contro la guerra del Vietnam e l’apartheid in Sud Africa.

I rettori di alcune delle università più prestigiose degli Stati Uniti hanno cercato di allentare le tensioni nei campus innescate dalla guerra tra Israele e Hamas. La settimana scorsa sono stati arrestati più di 100 manifestanti filo-palestinesi accampati nel terreno della Columbia University.

Accampamenti simili (che occupano spazio con tende) sono sorti nelle università di tutto il paese mentre le scuole lottano per determinare il confine tra libertà di parola e mantenimento della sicurezza del campus. La repressione della polizia sta arrivando, in particolare dopo che la Columbia University ha cancellato le lezioni di persona lunedì, in risposta ai manifestanti accampati nel suo campus di New York la scorsa settimana, osserva PBS NewsHour . L’Università della Colombia è, infatti, diventata l’epicentro del disaccordo sulla guerra tra Israele e Hamas che si esprime negli Stati Uniti.

Domenica, Eli Buechler, rabbino dell’Iniziativa Educativa Ebraica dell’Unione Ortodossa della Columbia University, ha inviato un messaggio sui social media a quasi 300 studenti ebrei, consigliando loro di tornare a casa finché non fossero stati più al sicuro nel campus. Gli ultimi eventi sono avvenuti alla vigilia dell’inizio della festa ebraica della Pasqua ebraica. ” Alcuni studenti ebrei, nel frattempo, affermano che gran parte delle critiche rivolte a Israele si sono trasformate in antisemitismo e questa situazione li ha messi in pericolo “, ha aggiunto PBS NewsHour . I media statunitensi citano come esempio: “ Nicholas Baum, una matricola ebrea di 19 anni che vive in un seminario teologico ebraico situato a due isolati dal campus di Morningside Heights in Columbia ”. Ha detto che i manifestanti del fine settimana chiedono ad Hamas di far saltare in aria Tel Aviv e Israele. Ha denunciato anche alcuni manifestanti che gridavano “ insulti antisemiti ”.

Alla New York University, una tendopoli allestita dagli studenti ha ospitato centinaia di manifestanti per tutta la giornata di lunedì. L’università ha detto di aver avvertito i presenti di allontanarsi e di aver poi chiamato la polizia dopo che sulla scena sono scoppiati dei disordini. Nel tardo pomeriggio gli agenti hanno cominciato ad effettuare gli arresti .

Il Times of Israel riporta che “ la diffusione delle proteste anti-israeliane è incoraggiata e celebrata dagli attivisti filo-palestinesi, compreso il gruppo antisionista Jewish Voice for Peace. E questo sta suscitando preoccupazione tra i gruppi ebraici nei campus che chiedono agli amministratori di intraprendere azioni più aggressive “. “

Proteste a Londra pro Palestina

Anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha condannato l’aumento dell’antisemitismo nel corso di numerose manifestazioni, ma sembra anche invitare alla comprensione nei confronti dei manifestanti ”, concludono i media israeliani.

“ Negli Stati Uniti, gli studenti di entrambe le parti affermano che da allora vi è stato un aumento degli episodi di antisemitismo e islamofobia ”, afferma la BBC .

I media britannici citano ” uno studente, Alejandro Tanon, che ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP che gli Stati Uniti si trovano in un momento critico, paragonando le proteste a manifestazioni storiche contro la guerra del Vietnam e l’apartheid nell’Africa del sud “.

Le proteste hanno messo gli studenti gli uni contro gli altri, con studenti filo-palestinesi che chiedevano alle università di condannare l’attacco israeliano alla Striscia di Gaza e di disinvestire dalle aziende che vendono armi a Israele. Nel frattempo, alcuni studenti ebrei affermano che gran parte delle critiche rivolte a Israele si sono trasformate in antisemitismo, mettendoli in pericolo.

“ La maggioranza degli americani ora disapprova l’azione israeliana a Gaza, suggerisce un recente sondaggio Gallup ”, conclude la BBC. .

Nota: E’ significativo il fatto che neppure la propaganda e le menzogne diffuse dai grandi media (tutti controllati dalla possente lobby) riescono più a nascondere la realtà dei crimini commessi da Israele contro la popolazione palestinese. Questo spinge le masse universitarie a protestare in modo compatto contro l’establishment complice di Israele, incuranti della repressione delle autorità governative. Dopo anni di menzogne, qualche cosa sta cambiando nella percezione di gran parte del pubblico statunitense e britannico.

Fonte: Observateur continental

Traduzione e nota: Gerard Trousson