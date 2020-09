Gli Stati Uniti si stanno preparando per la guerra con la Cina

di Vladimir Danilov (*)

Negli ultimi anni, a causa della politica seguita dalla Casa Bianca, le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono scese rapidamente ai minimi termini.

Non solo la guerra commerciale, dichiarata da Washington, si sta intensificando tra le due maggiori economie mondiali, ma si stanno anche aggravando le questioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale, dove gli Stati Uniti stanno cercando di impegnarsi nel “pattugliamento della libertà di navigazione”. La pubblicazione cinese Global Times ha proclamato che “[gli Stati Uniti] stanno trasformando il Mar Cinese Meridionale in un palcoscenico geopolitico e in prima linea marittima per sopprimere la Cina”.

Questi fattori sono rafforzati dalla propaganda anti-cinese degli Stati Uniti, che fa leva sulle discrepanze negli approcci che i due paesi adottano nei confronti dei problemi di Hong Kong, Taiwan e Tibet e, a partire da poco tempo, è stato aggiunto carburante sul fuoco – entrambi nella forma dello scontro tra Washington e Pechino sull’origine dell’infezione da coronavirus COVID-19, nonché su come impostare la lotta contro la pandemia.

Gli Stati Uniti hanno chiesto che un certo numero di mezzi di comunicazione gestiti dal governo cinese riducano il numero dei loro giornalisti che operano negli Stati Uniti, e ciò ha causato l’espulsione di fatto di 60 dipendenti che lavorano per le organizzazioni mediatiche della RPC. Da parte sua, la Cina ha chiesto ad alcuni giornalisti del New York Times, del Wall Street Journal e del Washington Post che lavorano in Cina di consegnare le loro carte d’identità, costringendo i giornalisti americani a lasciare il Paese. Inoltre, gli Stati Uniti, e poi – in risposta – la Cina, hanno rafforzato i loro requisiti reciproci per i giornalisti e hanno chiesto un rapporto sul numero di dipendenti, rendicontazione finanziaria e altri aspetti delle attività svolte dai media nei rispettivi paesi.

Anche i requisiti per i principi che regolano il lavoro svolto dal personale diplomatico stanno diventando più rigorosi.

Le autorità federali statunitensi hanno revocato i visti a oltre 1.000 cittadini cinesi; tali revoche di visti sono principalmente rivolte a studenti e scienziati.

Ora, a seguito di queste azioni, oltre alle componenti commerciale, economica e propagandistica, gli Stati Uniti stanno attivamente generando un sentimento di guerra fredda nei confronti della Cina. Insieme a questo, prendendo in considerazione i preparativi militari che Washington ha già avviato per intensificare lo scontro, accelerando i preparativi per una resa dei conti militare con la Cina vicino ai suoi confini e tentando di imporre una corsa agli armamenti nucleari sulla Cina, la guerra fredda che è scoppiata di fatto tra questi paesi potrebbe, in qualsiasi momento, trasformarsi in un conflitto armato.

L’attuale élite politica statunitense, nel vedere l’atto di scatenare la guerra non come un disastro umanitario su larga scala, ma come un modo per portare l’economia americana fuori dalla sua crisi fiorente , non sta nemmeno cercando di nascondere i suoi preparativi attivi per le operazioni di combattimento, ed ha scelto la Cina come suo avversario militare.

Il capo diplomatico della politica estera statunitense Mike Pompeo ha fatto proclami da diverse settimane ormai i cui toni sono diversi da qualsiasi cosa si sia sentita dai tempi della Guerra Fredda, e in particolare che la Cina e il Partito Comunista Cinese rappresentano la “minaccia centrale nell’era moderna “. Questo pensiero è ripreso da John Ratcliffe, il direttore della National Intelligence degli Stati Uniti, che ha definito la Cina come “una minaccia per gli Stati Uniti” in un’intervista a Fox News e in molti dei suoi recenti discorsi.

La retorica che include minacce provocatorie e anti-cinesi provenienti da Washington ha recentemente iniziato a essere supportata da azioni specifiche intraprese dal Pentagono per prepararsi a scatenare un conflitto armato. Ad esempio, il generale dell’esercito americano Gus Perna, il comandante dell’apparato materiale dell’esercito americano, ha già riferito sulla creazione di nuove, grandi scorte di veicoli militari e altre proprietà nell’Asia-Pacifico, e questo senza dubbio sta avvenendo nel quadro della preparazione per l’azione militare.

Il Wall Street Journal, e subito dopo USNI News, una pubblicazione navale americana specializzata, stanno rilasciando documentazione su come il Corpo dei Marines degli Stati Uniti si sta strategicamente riorientando verso la Cina, e il maggiore Joshua Benson, portavoce del Marine Corps Combat Development Command, afferma direttamente su “USNI News” che il Corpo dei Marines degli Stati Uniti sta ricostruendo le sue forze per la guerra di spedizione navale in spazi in cui esiste una disputa attiva, assicurandosi che i suoi piani siano in completa sintonia con la strategia di difesa nazionale degli Stati Uniti, che ora riconosce la Cina come uno dei principali avversari di gli Stati Uniti.

Tenendo conto che qualsiasi possibile conflitto armato con la Cina non può verificarsi senza che gli Stati Uniti coinvolgano la sua Marina e l’Aviazione, in una mossa che chiaramente non fa parte di un ordinario ordine di appalti militari, il Pentagono ha preso la decisione di acquistare 850 vettori all’avanguardia, anti missili navali nel prossimo futuro, riferiscono i media americani, citando il progetto di bilancio della Marina degli Stati Uniti. Nello specifico, intende acquistare missili da crociera anti-superficie a lungo raggio Lockheed Martin (LRASM) e installarli su aerei da caccia multiruolo F / A-18E / F Super Hornet, lanciati dal ponte. mentre dal 2017-2020 solo 99 di questi missili sono stati consegnati alla US Navy.

Il capo di stato maggiore dell’aeronautica statunitense Charles Brown ha affermato chiaramente pochi giorni fa che il governo americano dovrebbe iniziare a prepararsi per una possibile guerra con la Russia o la Cina. Ognuno di questi potenziali conflitti sarebbe paragonabile alla seconda guerra mondiale in termini di scala, afferma la rivista Defense News, citandolo. Le conclusioni raggiunte dagli specialisti di Brown e del Pentagono sono esposte in un rapporto chiamato “Accelerate Change or Lose”, che indica che gli Stati Uniti dovranno combattere una grande guerra in futuro con un avversario di forza paragonabile, e questo potrebbe comportare enormi perdite. Questa guerra non sarà come i conflitti a cui Washington ha partecipato nel corso degli ultimi decenni.

E non si può non notare che Washington sta prendendo i suddetti preparativi per incitare una nuova guerra sullo sfondo della retorica pubblica del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha promesso, durante il suo discorso alla Casa Bianca per la Convenzione Nazionale Repubblicana, di mantenere gli Stati Uniti fuori da “guerre insensate e costose all’estero”.

*Vladimir Danilov, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago