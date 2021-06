Gli Stati Uniti si stanno preparando attivamente per la “prima guerra artica”

di Maxim Stoletov

Gli Stati Uniti sono abituati a fare pressione sul mondo con il loro potere militare ed economico

Hanno fatto questo lavoro tutt’altro che gratificante regolarmente dalla fine della seconda guerra mondiale. Sono rimaste solo due regioni sul pianeta che non sono ancora state colpite dalla loro “democrazia” distruttiva: l’Antartide e l’Artico. Non sono ancora riusciti a riempire il territorio intorno al Polo Sud di basi, bombe e missili, ma questa, credo, è questione di tempo.

Il territorio oltre il Circolo Polare Artico, a quanto pare, sta già diventando una zona di acceso confronto tra NATO e Russia, o meglio, tra gli Stati Uniti, i paesi dell’alleanza che vi hanno aderito e la Federazione Russa. I nostri “partner” d’oltremare sono ossessionati dalle ricchezze artiche e dalla rotta russa del Mare del Nord.

La nuova strategia della Marina degli Stati Uniti, la “Blue Arctic”, afferma che d’ora in poi gli Stati Uniti e i loro alleati interferiranno attivamente con le azioni della Russia nell’Artico. I leader militari americani hanno definito per le loro navi “il diritto e il dovere” di “dominare come forza navale alle latitudini settentrionali”, anche sulle rotte marittime che passano nelle acque artiche controllate dalla Federazione Russa.

Recentemente, l’autorevole edizione americana di The National Interest ha pubblicato materiale da cui si ricava che gli Stati Uniti si stanno preparando per la “prima guerra artica”.

Secondo la pubblicazione, il rapido scioglimento del ghiaccio artico ha contribuito all’emergere di nuove rotte marittime, che hanno aiutato Mosca a sviluppare infrastrutture e consolidare la sua presenza militare nell’estremo nord. “La Russia ha costruito basi militari nell’Artico, oltre a condurre molte operazioni di addestramento nella regione, una serie di manovre che hanno spinto gli Stati Uniti ad aumentare significativamente la propria attività nell’Artico per controbilanciare la sua influenza strategica”, osserva l’articolo.



Washington sarebbe stata costretta non solo a intensificare l’addestramento delle sue truppe, ma anche a cercare cooperazione con altri stati artici, in particolare con la Norvegia. Alaska, Groenlandia, Canada, Islanda e Danimarca hanno già schierato un unico complesso per avvertire gli Stati Uniti di un attacco missilistico.

È possibile che anche altri paesi della NATO dichiarino le loro rivendicazioni sull’Artico e sulla partecipazione alla lotta per questa regione. In generale, i diritti sull’Artico sono rivendicati non solo dagli stati con accesso diretto all’Oceano Artico – Russia, USA, Canada, Norvegia, Danimarca o Islanda, ma anche da Cina, Corea del Sud, India, Brasile …

Quali sono i loro pretese giustificate? È semplice: il fatto che l’Artico non ha ancora confini riconosciuti a livello internazionale. L’Oceano Artico non appartiene a nessuno degli stati. E, come si sapeva, mentre il nord era saldamente bloccato dal ghiaccio alla deriva per la maggior parte dell’anno, che non consentiva l’estrazione mineraria, nessuno era particolarmente interessato ai confini dell’Artico. Il continente era principalmente occupato da scienziati e ricercatori.

Ora il ghiaccio si sta sciogliendo. Le risorse naturali stanno diventando più accessibili. La domanda su come li divideremo sorge acutamente. E c’è qualcosa da condividere.

Solo negli ultimi anni sono stati scoperti 61 giacimenti di idrocarburi sulla piattaforma artica, 43 dei quali nelle acque territoriali russe. Secondo i ricercatori, questa regione può contenere fino a un quarto delle riserve mondiali di petrolio e metà delle riserve di gas.

Artico Forze russe



È abbastanza prevedibile che qui verranno create nuove alleanze, appariranno nuovi spazi per la rivalità. E viste le grandi e insormontabili distanze, sono l’Aviazione Militare e le forze spaziali sono quelle che che dovrebbero svolgere un ruolo primario nell’Artico.

Inoltre, la rotta più breve per il volo dei missili statunitensi verso i più importanti obiettivi strategici, politici ed economici della Russia centrale, gli Urali, in Siberia, attraversa il Polo Nord. I missili russi, ovviamente, percorreranno la stessa rotta in risposta. Come ha detto Vladimir Putin, “Non voglio anticipare nulla qui, ma gli esperti sanno che, ad esempio, i sottomarini nucleari americani sono in servizio nel nord della Norvegia. Il tempo di volo dei loro missili è di 15 minuti per Mosca. E dobbiamo capire, vedere cosa sta succedendo lì”. Pertanto, l’Artico sta diventando un campo di battaglia non solo per l’acqua e le terre rare sotterranee, ma anche per lo spazio.

La strategia per l’Artico degli Stati Uniti prevede il ruolo centrale dell’Air Force e della Space Force in ciò che gli Stati Uniti chiamano diplomaticamente una “proiezione del potere globale”. Secondo Washington, l’aeronautica americana sarà in grado di controllare le rotte verso l’Europa e l’India dall’Artico.

Tuttavia, questo obiettivo non è realistico per gli Stati Uniti, dal momento che la Russia è in grado di resistere con successo alle sue aspirazioni aggressive da sola. Nonostante il fatto che il più grande aeroporto di base al mondo per i più recenti F-35 sia in costruzione nell’Artico, ma finora, tuttavia, non può reggere alcun confronto con il russo Su-57. Tuttavia, gli Stati Uniti stanno costruendo le proprie forze per contrastare attivamente la Russia nella regione. Le unità del Corpo dei Marines hanno recentemente condotto l’esercitazione Reindeer II qui con la Brigata Nord dalla Norvegia. A breve si terrà un’altra esercitazione, che coinvolgerà migliaia di marinai e marines degli Stati Uniti.

Gli esperti hanno chiarito: l’alleanza Usa-Norvegia è importante per il confronto con la Russia, perché Mosca ha molti rompighiaccio. “Il fatto che i nostri alleati stiano conducendo esercitazioni con noi, fa parte della politica di sicurezza della Norvegia e naturalmente in termini di cooperazione nell’ambito della NATO. La Russia lo sa molto bene, non ha reali motivi di indignazione “, ha affermato in precedenza il ministro della Difesa norvegese Bake-Jonsen.

Certo, le esercitazioni della NATO nell’Artico sono dopotutto un mito, un’illusione, un’invenzione della Russia; in generale, è “diverso”, a differenza, ad esempio, dei sottomarini russi al largo della costa della Svezia, che la NATO ha cercato diversi decenni e non riuscendo a trovarli così, come cercare senza successo di trovare un mostro preistorico nel Loch Ness scozzese. Ma queste barche sono ancora da qualche parte, sì, i russi le hanno appena travestite da… balene blu. Ed esiste anche questa versione.

Tutto questo non ha senso, ovviamente, ma l’uomo occidentale non è abituato a percepire in modo critico le informazioni che vengono pompate 24 ore su 24 dalla sua macchina di propaganda unita dell’Occidente. Alla notizia di un’altra “aggressione” dei russi, quasi sviene, afferra una pala e corre a costruire un altro rifugio antiaereo.

Nel frattempo, la prospettiva del cambiamento climatico rende l’Artico un’area in cui si intensificherà anche la competizione tra diversi paesi e blocchi.

“Il ritmo dell’apertura di nuovi corsi d’acqua a causa dello scioglimento dei ghiacci fa sì che la Marina degli Stati Uniti debba agire su una scala più ampia (di adesso)”, ha affermato il “National Interest”. Pertanto, nella strategia del presidente Joe Biden, il cambiamento del clima è la conquista della leadership nell’Artico.

All’incontro tra Biden e il presidente Vladimir Putin, l’agenda climatica sarà ovviamente legata a quella artica. Gli Stati Uniti stanno pianificando di essere coinvolti nel tema dell’Artico, anche attraverso il sequestro dell’iniziativa dell’agenda per il clima. Questo viene fatto semplicemente. Il Consiglio Artico, attraverso il tema del clima, sta perseguendo l’agenda di cui hanno bisogno gli Stati Uniti, sebbene sia un’organizzazione internazionale in cui i presidenti cambiano, ad esempio, ora la presidenza è passata alla Russia. Ma i paesi artici sono per lo più vassalli degli Stati Uniti. L’unico paese non vassallo è la Russia, che è da tempo radicata nell’Artico.

Zona artica della Russia



A proposito, è con la Russia che gli Stati Uniti intendono avviare ogni sorta di intrighi contro la Cina. Se la Russia conduce la Cina nell’Artico, gli Stati Uniti non saranno in grado di diventare un leader lì. Ma è improbabile che gli Stati Uniti abbiano una proposta per l’Artico che possa interessare Putin.

Gli Stati Uniti hanno a lungo affilato i denti sull’Artico e hanno sognato di cacciare la Russia in questa regione, che non solo sviluppa latitudini settentrionali, ma schiera anche basi militari qui, compresi gli aeroporti, per difendere il proprio territorio. Il segretario della Marina Kenneth Braithwaite non nasconde il fatto che gli Stati Uniti “come forza navale globale dominante” fermeranno la Russia, che sta sviluppando con fiducia i territori artici e controllando la rotta del Mare del Nord. Di conseguenza, l’estremo nord si sta trasformando davanti ai nostri occhi non solo in un “punto caldo”, ma in un continente di confronto tra le principali potenze mondiali.



Tuttavia gli Stati Uniti hanno ottenuto un completo fallimento con la flotta rompighiaccio (semplicemente non esiste), le portaerei non passeranno sicuramente lungo la rotta del Mare del Nord, l’unica speranza è quella di basarsi alle latitudini settentrionali. Ci sono poche opzioni: in Alaska e nell’isola di Adak, che fa parte dell’arcipelago delle Aleutine (la base è stata messa fuori servizio dal 1997).

L’Alaska Air Force è rappresentata dall’11th Air Force, che è di stanza in due basi aeree: Elmendorf ad Anchorage ed Eielson a Fanbanks. Composizione – caccia-intercettori, aerei AWACS, VTA e petroliere. Si prevede inoltre di schierare bombardieri strategici e caccia F-35 su base permanente. Tuttavia, dal lato dell’Alaska, non è possibile controllare l’intero Artico, se non con l’uso dell’aviazione strategica, che non sarà coperta dai caccia lungo l’intera rotta.

Non è un caso che gli Stati Uniti stiano cercando così insistentemente di “ancorarsi” in Norvegia, nella parte occidentale della regione artica, da dove è possibile controllare sia il mare di Barents che quello di Kara. Pertanto, questa catena si chiuderà alle latitudini settentrionali intorno alla Russia.

Mosca era anche preoccupata per l’equipaggiamento di un porto separato per ricevere sottomarini nucleari, la cui posizione è prevista nella norvegese Tromsø, conosciuta come la “Porta Artica” (350 km sopra il Circolo Polare Artico).

Inoltre, la NATO, anche con la partecipazione degli Stati Uniti, conduce regolarmente grandi esercitazioni in Norvegia (Trident Juncture) con il coinvolgimento di circa 50mila soldati, 150 aerei e 60 navi, il che fa pensare che la Norvegia stia diventando un baluardo antirusso nel Nord.

Il Pentagono considera il rafforzamento della sua presenza nella direzione artica dalla Norvegia a scapito dei bombardieri B-1 B e B-52 come una seria minaccia per la Russia nel nord. Questo è certamente vero. Lo stesso B-1 B Lancer, sebbene non sia il più moderno dell’aeronautica statunitense (in funzione dal 1984) e per molti aspetti inferiore allo “stratega” russo Tu-160 (“White Swan”), rappresenta una forza molto formidabile . Prima di tutto, a causa dei 24 missili da crociera AGM-158 JASSM trasportati da ciascun aereo con un raggio di volo da 360 km a 980 km, a seconda della modifica. Inoltre, questi velivoli hanno la capacità di sfondare la difesa aerea a bassa quota volando ad altitudini bassissime con l’arrotondamento del terreno.

Va detto che i bombardieri strategici B-1 B Lancer dell’aeronautica statunitense erano “stazionati” in Norvegia per bloccare la flotta settentrionale russa, con la pretesa di controllare l’Artico. Sono arrivati ​​qui a febbraio come parte dell’esercitazione Arctic Hawk-2021 e sembravano essere temporaneamente situati all’aeroporto norvegese di Orland.

Ora questi quattro “bombardieri” americani, che dopo le manovre dovevano rientrare alla loro base, sono rimasti in Norvegia, e il comando dell’aeronautica americana ha confermato le sue intenzioni di prendere piede nella regione. La spiegazione è semplice: “invia un segnale alla Russia”.

Il segnale è stato notato anche prima che gli Stati Uniti lo avessero inviato in questo modo. Il fatto che gli Stati Uniti stiano aumentando la presenza di navi da guerra nell’Artico è stato dichiarato al consiglio finale del Ministero della Difesa nel dicembre 2020 dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. Secondo lui, “la situazione politico-militare nella regione è complicata dalla concorrenza dei principali paesi del mondo per l’accesso alle risorse e alle comunicazioni di trasporto”. E la domanda principale per noi è: la Russia è in grado di resistere a questo?

Base russa nell’Artico



Nell’Artico, le forze armate della Federazione Russa si sono stabilite molto tempo fa e in modo affidabile, anche grazie alla vasta rete di aeroporti militari lungo l’intero perimetro dell’Artico russo. Ora ci sono anche “aeroporti di salto” attrezzati qui, che consentiranno, se necessario, di controllare completamente non solo il cielo artico all’interno dei confini della Russia, ma anche di raggiungere rapidamente qualsiasi obiettivo in questa parte del continente. In totale, nell’Artico sono stati eretti 10 aeroporti militari, il cui programma di costruzione è iniziato nel 2014. La maggior parte di essi, anche sull’isola di Alexandra Land, è già pronta per l’uso in combattimento. Nessun altro al mondo potrebbe fare una cosa del genere nell’estremo nord e nelle condizioni del permafrost. La Russia è stata in grado e ha fornito ai suoi confini settentrionali una protezione affidabile da terra, aria e acqua.

Oggi gli americani ammettono di aver dormito troppo nell’Artico. La Russia li ha seriamente sorpassati. Ma Washington ha rivisto la sua politica artica. Ha acquisito un carattere apertamente militarista.

Di recente, l’accademia militare norvegese ha affermato: poiché la Norvegia è più vicina alla Russia – un potenziale nemico degli Stati Uniti – e partecipa sempre più alla rivalità tra questi paesi, potrebbe presto diventare un vero campo di battaglia nell’Artico, dove si scontrano i due superpoteri. Suppongo che i “Vichinghi” moderni abbiano un’immaginazione eccessivamente malata. Non c’è quasi un solo soldato norvegese che voglia morire per gli interessi dell’America nel proprio territorio.

Maxim Stoletov,

Fonte: stoletie.ru/rossiya_i_mir/gorachaja_arktika_438.htm

Traduzione: Sergei Leonov