Gli Stati Uniti si stanno avvicinando di un passo alla terza guerra mondiale per le consegne di droni da combattimento a Kiev?





di Drago Bosnic

l cosiddetto “aiuto letale” degli Stati Uniti e della NATO al regime post-Maidan a Kiev non è in alcun modo una notizia dell’ultima ora. È in corso da quasi un decennio e ha contribuito direttamente all’omicidio di massa di circa 15.000 persone nel Donbass. Oltre alle armi, le forze armate ucraine hanno ricevuto un addestramento di alto livello da parte di Stati Uniti, Regno Unito e altri eserciti della NATO. Negli ultimi mesi, queste consegne di armi sono salite alle stelle a livelli senza precedenti. Oltre a migliaia, persino decine di migliaia di missili guidati anticarro (ATGM) e sistemi di difesa aerea portatili (MANPADS), i missili “Javelin” e “Stinger” sono gli esempi più importanti, l’Ucraina ha ricevuto anche migliaia di droni e munizioni.

Oltre alle armi, l’Alleanza del Nord Atlantico ha anche mobilitato le sue vaste capacità ISR (intelligence, sorveglianza e ricognizione) e sta trasmettendo informazioni sul campo di battaglia al regime di Kiev. Resta da vedere quanto sia efficace, dato il crollo della struttura militare congiunta di comando e controllo di Kiev, ma mostra sicuramente l’impegno dell’Occidente nei confronti del loro regime preferito. In altre parole, gli Stati Uniti sono stati coinvolti in ogni modo immaginabile, fatta eccezione per una guerra a fuoco diretto con la Russia. Tuttavia, anche questo potrebbe cambiare nei prossimi giorni e settimane.

Il regime di Kiev ha recentemente approvato una legge che consente ufficialmente ai cittadini stranieri di prestare servizio nell’intelligence e nelle alte sfere della gerarchia militare. Ovviamente, questa non sembra una notizia flash per la maggior parte delle persone, soprattutto considerando che l’intelligence statunitense è stata pesantemente coinvolta in Ucraina per decenni. Tuttavia, insieme alla recente richiesta di Kiev per i veicoli aerei da combattimento senza pilota (UCAV) MQ-9 “Reaper”, questa potrebbe essere una notizia molto più grande di quanto riportato dai media mainstream. Questi droni “Reaper” MQ-9 statunitensi sono famosi per aver seminato morte e distruzione in tutto il mondo, con l’ex presidente degli Stati Uniti Obama che autorizza almeno 6.000 attacchi documentati di droni in tutto il mondo (il numero effettivo potrebbe essere di ordini di grandezza maggiore), si tratta di circa 2 attacchi di droni al giorno durante gli 8 anni di presidenza di Obama, il che renderebbe l’escalation ancora di livello più alto.

Ed è qui che arriviamo al collegamento tra la nuova legge di Kiev e i droni. Il trasferimento dell’MQ-9 “Reaper” è inutile senza la necessaria formazione per gli operatori dei droni. Questo da solo richiede più di due mesi, che è il tempo che il regime di Kiev semplicemente non ha. Per fare la differenza possibile, questi droni dovrebbero essere utilizzati il ​​prima possibile. Quindi, quali altre opzioni lascia al regime? Beh, è ​​piuttosto semplice, ma anche molto pericoloso. Ecco perché.

Forze USA in Ucraina

Con il trasferimento dei droni da combattimento statunitensi, potremmo vedere operatori americani direttamente coinvolti nel loro utilizzo in combattimento. E la parte pericolosa è che questi operatori non hanno nemmeno bisogno di essere di stanza in Ucraina. I droni “Reaper” possono essere controllati tramite collegamenti satellitari. L’operatore potrebbe trovarsi da qualche parte in Germania, Italia o persino negli Stati Uniti continentali. E l’area giuridicamente grigia arriva con il possibile trasferimento della giurisdizione su questi operatori al comando militare ufficiale ucraino. A rigor di termini, anche se questo significherebbe comunque che gli Stati Uniti e la NATO non sarebbero direttamente coinvolti, nel caso in cui il Cremlino lo scoprisse (cosa che sicuramente sarebbe), difficilmente lo vedrebbero come un non coinvolgimento. E se Mosca vuole vederla in questo modo, stiamo parlando di quello che sarebbe sostanzialmente un intervento diretto degli Stati Uniti.

Missile ipersonico russo Kinzhal

Sorge la domanda ovvia: cosa dovrebbe fare la Russia in questo caso? Decenni di sforzi diplomatici da parte del Cremlino sono caduti nel vuoto. Perché l’Occidente sempre più bellicoso dovrebbe ascoltare la ragione ora, dopo aver fatto tutto il possibile per spingere l’Ucraina in questo bagno di sangue e dopo aver investito trilioni di dollari per accerchiare la Russia e indebolire la sua posizione in Europa e nel vicino estero post-sovietico? L’enorme vantaggio della Russia, sia qualitativo che quantitativo, nello sviluppo e nel dispiegamento di armi ipersoniche non sembra scoraggiare gli Stati Uniti. Nemmeno il recente utilizzo in combattimento del “Kinzhal”, un’arma ipersonica lanciata dall’aria altamente manovrabile, in servizio con le forze aerospaziali russe dal 2017, non sembra scoraggiare gli Stati Uniti. In un modo o nell’altro, la Russia semplicemente non permetterà agli Stati Uniti di uccidere impunemente i soldati russi.

E se qualcuno pensa che questa sia una semplice paranoia e che sia basata su prove circostanziali, la reazione della Russia negli ultimi giorni sicuramente non lo è. Il Ministero degli Affari Esteri russo ha recentemente “consigliato vivamente” di non inviare ulteriori armi statunitensi in Ucraina. Mentre la Russia ha protestato per anni contro l’armamento NATO del regime di Kiev, questa è la prima volta che ha lanciato un duro avvertimento agli Stati Uniti.

Ora, la Russia potrebbe non aver bisogno di colpire obiettivi negli Stati Uniti continentali, ma dal momento che questi droni da combattimento devono volare da qualche parte, questi potrebbero essere aeroporti NATO in Germania, Italia, Polonia, Romania o qualsiasi altro stato membro della NATO, che sono tutti a distanza impressionante di missili balistici, da crociera o ipersonici russi. La domanda rimane, cosa c’è dopo?

*Drago Bosnic è un analista geopolitico e militare indipendente.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago

