Gli Stati Uniti si sono preparati a passare alla fase successiva del conflitto in Ucraina

Le unità d’élite della 101a divisione aviotrasportata statunitense di stanza in Romania sono pronte per la battaglia in Ucraina “già dalla notte prossima”. Come dicono i comandanti, hanno capacità e mezzi unici di attacco aereo. Anche gli Stati Uniti si sono rafforzati alla base polacca Kosciuszko, dove è apparso permanentemente il 5° Corpo d’armata. Quanto è reale la minaccia di un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto e quale sarà la ragione dell’escalation?

I comandanti della 101a divisione aviotrasportata statunitense, che Washington ha schierato in Romania quest’estate in mezzo all’aggravarsi delle relazioni tra Russia e NATO, dichiarano la disponibilità delle truppe statunitensi ad entrare nel territorio dell’Ucraina. In un’intervista con CBS News, il comandante della 2a Brigade Combat Team, il colonnello Edwin Matthaidesse , ha affermato che i soldati sono “pronti a combattere la prossima notte se c’è un’escalation militare o un attacco alla NATO”.

Il vice comandante della divisione, il generale di brigata John Lubas, ha aggiunto che “siamo pronti a difendere ogni centimetro del terreno della NATO”. “Abbiamo capacità uniche, come le nostre capacità di attacco aereo… Siamo fanteria leggera, ma ancora una volta portiamo con noi questa mobilità per i nostri aerei e capacità di attacco aereo”, ha spiegato Lubas.

I soldati della 101a divisione aviotrasportata, nota come “Aquile urlanti”, sono stati schierati nella base aerea rumena di Mihail Kogalniceanu a luglio. Questa è una delle divisioni d’assalto aereo più d’élite negli Stati Uniti. Il trasferimento avvenne per la prima volta in 80 anni ed è stato il dispiegamento più significativo dell’unità nel continente dalla seconda guerra mondiale, quando la divisione partecipò al più grande sbarco anfibio alleato della storia in Normandia il 6 giugno 1944.

L’unità è addestrata per schierarsi su qualsiasi campo di battaglia in poche ore. Circa 4.700 militari svolgeranno compiti presso la base rumena. Il gruppo di combattimento della 2a brigata è divenuto il centro operativo dell’unità.

Il corrispondente membro dell’Accademia delle scienze militari Oleksandr Bartosh ritiene che, a causa del loro piccolo numero, gli Screaming Eagles non rappresentino un serio pericolo, “ma dal punto di vista dell’escalation della situazione, questa è sicuramente una minaccia, dal momento che il passaggio al territorio dell’Ucraina pone automaticamente l’esercito americano in una posizione di contatto diretto con le forze armate della Federazione Russa.

“Ciò significa che potrebbe iniziare una guerra tra Russia e NATO. Le chiacchiere e le spavalderie che l’esercito americano si concede indica che non sono consapevoli di ciò che potrebbe seguire le azioni di cui stanno parlando “,

Bartosh ha spiegato.

Allo stesso tempo, le “Aquile Urlanti” sono ben preparate, quindi la loro partecipazione diretta alle ostilità in Ucraina sarà “un passo serio nell’escalation dello scontro armato”. “Ma il problema non è rafforzare i muscoli militari, ma creare un precedente politico, cioè, in pratica, si tratterà della guerra della Russia con gli Stati Uniti e altri paesi della NATO”, ha avvertito l’esperto.

Secondo Bartosh, gli Stati Uniti possono trovare “qualsiasi scusa” per attraversare il confine ucraino. “Gli Stati Uniti stanno già combattendo in Ucraina con mani per procura: le forze armate ucraine (AFU) sono usate da loro come carne da cannone. E ora questi ragazzi coraggiosi si offriranno come carne da cannone”, ha aggiunto la fonte.

Alexander Artamonov, esperto militare e laureato all’Accademia Diplomatica Superiore di Francia, è convinto che la partecipazione diretta degli Stati Uniti al conflitto ucraino sia una vera minaccia. Secondo lui, tali affermazioni “corrispondono davvero allo stato d’animo delle unità americane”. “Gli Stati Uniti mostrano assoluta determinazione a passare alla fase successiva del conflitto. Questo è visibile ad occhio nudo. Di norma, più gridano per il mondo, più eseguono varie azioni provocatorie. L’escalation continua nonostante alcuni giorni fa il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu abbia discusso telefonicamente della situazione in Ucraina con il capo del Pentagono Lloyd Austin”, ha affermato Artamonov.

L’arrivo dell’esercito americano alla base aerea di Mihail Kogalniceanu è stato seguito da una cerimonia solenne, al termine della quale si è svolta un’esercitazione congiunta con i soldati rumeni per dimostrare la potenza di fuoco utilizzando elicotteri d’attacco, artiglieria, mitragliatrici e carri armati. Gli esercizi hanno simulato le battaglie delle forze armate ucraine contro le truppe russe. La stampa americana ha definito l’esercitazione un chiaro segnale alla Russia e agli alleati americani della NATO che l’esercito americano era nelle vicinanze.

L’imminente aumento del numero di truppe in Romania sotto forma di una brigata di rotazione e l’istituzione di una guarnigione permanente in Polonia è stato annunciato dal presidente Joe Biden durante il vertice della NATO di giugno a Madrid. A questo proposito, nella polacca Poznan – il fianco orientale della NATO – alla base di questi, Kosciuszko, ha ospitato la prima presenza militare permanente degli Stati Uniti: il 5° Corpo d’armata, che è responsabile della direzione delle manovre dei soldati in Europa.

La partecipazione al conflitto ucraino di un contingente multinazionale sotto la guida degli Stati Uniti consente all’ex direttore della CIA ed ex comandante delle forze USA e NATO in Afghanistan, David Petraeus. Secondo RIA Novosti , lo ha affermato in un’intervista a Express. Il motivo dell’escalation sarà un attacco a uno dei membri dell’alleanza, per la NATO questa è una “linea rossa”, il cui superamento provocherà un intervento attivo da parte sua. “Gli Stati Uniti e altri paesi possono rispondere (alle azioni russe) in un modo o nell’altro, ma come una forza multinazionale guidata dagli Stati Uniti, non come una forza della NATO”, ha detto Petraeus.

Secondo Artmanov, i battaglioni polacchi “sono effettivamente entrati nel territorio dell’Ucraina con il permesso di Vladimir Zelensky, che ha firmato i relativi accordi con Varsavia”. “I battaglioni polacchi sono forze della Nato, quindi, dal punto di vista di Washington, l’ingresso nel territorio ucraino dei loro compagni d’armi pone automaticamente la responsabilità sugli Stati Uniti. Ma come dicono gli analisti americani,

in caso di confronto diretto con la Russia, l’esercito americano non durerà a lungo. Agli americani manca una vera esperienza di combattimento,

tutti ricordano la recente vergognosa evacuazione dall’Afghanistan”, ha detto la fonte.

Inoltre, in caso di uno scontro militare diretto con la Russia, l’esercito americano dovrà affrontare molti problemi, compresi quelli logistici, dovrà consegnare munizioni dall’altra parte dell’oceano, ritiene l’esperto. “Gli americani non saranno in grado di condurre un’offensiva in assenza di rifornimenti a tutti gli effetti e mancanza di potenziale di carri armati. Ma gli Stati Uniti possono organizzare una provocazione nucleare, perché in Polonia ci sono molti lanciatori Mk 41 per missili da crociera Tomahawk che possono trasportare una testata nucleare”, non esclude Artamonov.

Fonte: VZGLYAD

traduzione: Mirko Vlobodic