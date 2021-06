Gli Stati Uniti si sono preoccupati per l’approfondimento dei legami tra Iran, Cuba e Venezuela?

C’è l’arroganza e c’è la tracotanza americana, radicata in un senso selvaggiamente mal riposto di eccezionalismo e proprietà di un mondo che nel terzo decennio del 21° secolo, come emerge dal Covid, è desideroso di liberarsi da un impero egemonico responsabile di un oceano di sofferenza e sconvolgimento in tutte le parti del mondo.

Non ci sono tre popoli che hanno sofferto di più per le depredazioni di questo impero rispetto ai popoli iraniano, cubano e venezuelano, e non ci sono tre popoli che sono stati più ribelli nel resistere al suo mandato e più uniti nel resistere al suo dominio.

Ecco perché l’emissione di un “avvertimento” da parte dell’attuale amministrazione Biden sulle navi iraniane dirette nell’emisfero occidentale attraverso l’Atlantico – che trasportano armi, secondo l’intelligence statunitense, destinate a essere consegnate a Cuba e Venezuela – sarà senza dubbio trattato con il disprezzo che indubbiamente merita.

Navi iraniane in navigazione atlantica

Invece dello sviluppo negativo rivendicato a Washington, in un mondo assediato dal settarismo religioso, culturale e nazionale, la crescente alleanza tra Iran, Cuba e Venezuela costituisce un esempio ispiratore di solidarietà e fraternità internazionale capace di superare le differenze religiose, culturali e nazionali. . Mostra anche che quando un popolo è determinato a difendere la sua dignità, sovranità e indipendenza, nessun impero, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal suo potere, può renderlo schiavo.

Nell’articolo sulle navi iraniane dirette a ovest attraverso l’Atlantico, un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha affermato: “La consegna di tali armi sarebbe un atto di provocazione e sarebbe intesa come una minaccia per i nostri partner nell’ emisfero occidentale. Ci riserviamo il diritto di adottare misure appropriate in coordinamento con i nostri partner per scoraggiare il transito o la consegna di tali armi.

Quando si tratta di “atti di provocazione”, Washington non ha rivali , mentre quando si tratta di “partner”, questo è un eufemismo per i paesi satelliti, i governi che governano non lo fanno principalmente nell’interesse del proprio popolo, ma nell’interesse di satelliti dagli Stati Uniti.

Navi iraniane arrivano in Venezuela

In questo senso, prendiamo la Colombia, il “partner” più stretto di Washington in America Latina e uno dei più vicini al mondo. Attualmente, gli Stati Uniti hanno sette basi militari nel paese, istituite nel 2009 per volere dell’amministrazione Obama per sostituire le basi statunitensi esistenti lì. Nel frattempo, il Dipartimento di Stato americano vanta sul proprio sito web che “Gli Stati Uniti sono il più grande partner commerciale e investitore della Colombia, con grandi investimenti nei settori minerario e manifatturiero. Circa 450 aziende statunitensi hanno investimenti in Colombia”.

Questo non è un tipo di associazione che una persona seria riconoscerebbe. Si tratta invece di un rapporto di dominazione neocoloniale in cui il governo colombiano, attualmente guidato dal presidente Iván Duque Márquez, agisce come agente di fatto degli interessi economici e strategici degli Stati Uniti.

Nel 1919, il libro perspicace Imperialismo e classi sociali dell’economista politico austriaco Joseph Schumpeter fu pubblicato con successo di critica. Si evidenzia un passaggio particolare del libro:

“Non c’era angolo del mondo conosciuto in cui non si presumeva che un interesse fosse in pericolo o sotto attacco reale. Se gli interessi non erano romani, erano quelli degli alleati di Roma; e se Roma non avesse alleati, allora gli alleati sarebbero inventati. Quando era assolutamente impossibile concepire un tale interesse, ebbene, allora era l’onore nazionale che era stato insultato. La lotta è stata sempre investita di un’aura di legalità».

Sostituisci Roman per American nel passaggio sopra e arriverai all’analisi più concisa ma completa dell’Impero Romano del nostro tempo, incentrata su Washington. In effetti, i paralleli tra l’antica Roma e l’America contemporanea sono agghiaccianti su più livelli.

Fraternizzazione iraniani Venezuelani

Come il suo predecessore, Washington presiede a un impero globale di portata economica, politica e culturale, assicurato da una capacità militare che supera di gran lunga i suoi rivali o qualsiasi potenziale alleanza dei suoi rivali. Come ai tempi in cui Roma governava e le persone in tutto il mondo conosciuto bramavano il riconoscimento della cittadinanza romana, milioni di persone oggi sognano di ottenere la cittadinanza americana, percepita come la convalida e lo status finale. Il richiamo del sogno americano, uno dei più grandi miti mai perpetuati, ha attratto con successo milioni di immigrati negli Stati Uniti da tutto il mondo, contribuendo a rafforzarne il potere economico.

L’associazione che un tempo esisteva tra Roma e la civiltà trova oggi la sua eco nell’associazione tra l’America e la democrazia liberale, considerata l’impeccabile barometro della civiltà del XXI secolo. Questo nonostante il fatto che il potere duraturo di entrambi fosse ed è assicurato dalla volontà di scatenare una guerra su scala schiacciante.

Le innumerevoli guerre combattute da Roma nel corso della sua storia sono eguagliate in termini relativi dagli Stati Uniti nell’ultimo secolo. In tutte le regioni del mondo, la potenza militare americana è stata dispiegata in una forma o nell’altra, di nascosto o apertamente, con l’obiettivo di mantenere o promuovere il vantaggio geopolitico ed economico dell’America.

Tuttavia, e indipendentemente dal potere di Roma in quel momento, la resistenza al suo dominio era costante. E come allora, ora con l’approfondimento dei legami dell’Iran con Cuba e Venezuela in quello che equivale a un blocco antimperialista.

Tornando all’articolo originale di POLITICO, gli autori dimostrano un’impressionante intuizione osservando che “il semplice fatto di intraprendere un viaggio attraverso l’Atlantico sarebbe un passo significativo per la marina iraniana, dimostrando le capacità delle navi e potenzialmente aumentando l’accesso di Teheran all’emisfero occidentale. «

Sfida, che si dice fosse la parola preferita di Karl Marx, è una cosa buona e meravigliosa.

John Wight è un autore e commentatore politico scozzese

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago