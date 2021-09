Gli Stati Uniti si ritirano da tre basi illegali in Siria

Poche ore dopo un attacco missilistico martedì sulla base statunitense Conoco a Deir Ezzor, in Siria, che ha seguito un altro violento attacco due giorni prima sullo stesso asse Conoco che ha ucciso 5 militanti SDF e ancora perdite statunitensi.

Il canale iraniano Al Alam ha confermato il precipitoso ritiro delle forze statunitensi da almeno tre delle sue tredici basi nel nord-est della Siria.

Citando una fonte militare siriana, Al Alam afferma che il ritiro degli Stati Uniti è avvenuto dalla base di Haq al Omar situata vicino al giacimento petrolifero di Al Omar. La seconda base sarebbe ad Hasaka, vicino a Qamishli, nella cittadina di Tel al Baidar, e la terza, quella di Qasrak, si trova a sud di Qamishli, sempre ad Hasaka.

Gli Stati Uniti e i loro alleati sono entrati illegalmente in Siria e hanno stabilito basi nel 2014 con il pretesto di combattere il gruppo terroristico dei Takfiri del Daesh. Il ritiro è arrivato mentre Washington stava esaurendo le scuse per estendere o ampliare la sua ingerenza regionale.

Nel frattempo, numerosi rapporti e funzionari regionali mostrano il ruolo degli Stati Uniti nel trasferimento di elementi di Daesh nell’intera regione e persino nel trasporto aereo di rifornimenti per la squadra terroristica.

In Siria, oltre a mantenere una presenza completamente illegale, gli Stati Uniti hanno saccheggiato il petrolio del Paese arabo, suscitando forti avvertimenti da Damasco di riservarsi il diritto di difendere la propria sovranità e le proprie risorse.

Ovviamente, questo ritiro precipitoso non potrebbe essere spiegato a meno che non si veda l’estrema vulnerabilità delle truppe statunitensi, poiché le loro basi di stanziamento sono regolarmente prese di mira dai missili e dai droni della Resistenza in Iraq e Siria.

Questo ritiro degli Stati Uniti da tre basi illegali in Siria è avvenuto poco dopo un ridispiegamento delle truppe statunitensi in Giordania.

Fonte: Varie

Traduzione: Fadi Haddad