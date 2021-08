Gli Stati Uniti sempre più allarmati dallo sviluppo militare e nucleare della Cina

di Luciano Lago

Il crescente potere della Cina preoccupa negli USA più che il pericolo della pandemia del Covid, della crisi economica, della disoccupazione e del dilagare del crimine, secondo una inchiesta lanciata da Fox News su un campione di cittadini.

Fra i vari rischi la Cina viene considerata una minaccia inombente nella strategia di sicurezza nazionale, cosa che preoccupa gli USA perchè questa super potenza asiatica si mostra sempre più sicura del suo potere ed è l’unico concorrente che può potenzialmente integrare il suo potenziale economico, miltare e tecnologico per lanciare una sfida contro gli USA.

Assieme a questa bisogna considerare la sempre più stretta cooperazione della Cina con la Russia che si va intensificando anno dopo anno a tutti i livelli, militare, economico e tecnologico.

Non è un caso che il ministro della Difesa russo Shoigu si trovi attualmente in Russia dove ha presieduto alle esercitazioni congiunte russo cinesi svoltesi per la prima volta sul territorio cinese, con impiego di oltre 10.000 uomini e centinaia di mezzi blindati, missili e caccia bombardieri.

Le dichiarazioni rilasciate dal capo della difesa russa hanno messo in risalto che le forze russe e cinesi svolgono sempre più frequentemente esercitazioni congiunte per terra mare e cielo e addestramento comune e questo contribuisce alla stabiltà globale e regionale, ha dichiarato Shoigu.

Le manovre, come ha riferito il ministro, hanno avuto come obiettivo la neutralizzazione di un nemico simulato che doveva essere costituito da una attacco di gruppi terroristici ed hanno verificato il livello di efficienza delle forze militari congiunte.

l ministro della Difesa russo Shoigu



USA Cina polemica sul virus

La Russia si oppone nettamente ai tentativi di politicizzare il tema dell’origine del virus e l’ambasciatore russo in Cina ha messo in rilievo l’importanza di coordinare gli sforzi sanitari comuni ed un meccanismo di coordinamento senza avventurarsi in accuse politiche. La Russia mette in rilievo che la politicizzazione del virus è parte di una operazione di “false flag” che sta muovendo Washington per i suoi obiettivi geopolitici. Questa politicizzazione e le accuse contro la Cina hanno provocato anche crimini di odio contro gli asiatici all’interno degli USA che si vanno intensificando in episodi di aggressione contro asiatici, fatti questi che deteriorano l’immagine degli stati Uniti nel mondo come quella di un paese intollerante e razzista.

Questo non toglie che Washington stia alzando i toni e le provocazioni contro Pechino.

Da ultimo gli esperti della difesa degli Stati Uniti hanno lanciato l’allarme per il fatto che la Cina stia costruendo nuove installazioni missilistiche nucleari e sistemi di difesa per migliorare la sua risposta a possibili attacchi.

Un gruppo di esperti della difesa degli Stati Uniti afferma che, tenendo conto delle immagini satellitari, esiste la possibilità che la Cina abbia iniziato a costruire un nuovo sito missilistico, cosa che dimostra che Pechino sta cercando di espandere il proprio arsenale, secondo un rapporto, pubblicato venerdì, sul quotidiano britannico The Financial Times .

Le immagini, scattate dalla società Planet, aggiunge il quotidiano, potrebbero alimentare i timori statunitensi che la Cina stia abbandonando la sua strategia di “deterrenza minima” e si stia muovendo per istituire un arsenale nucleare abbastanza grande da affrontare un ipotetico attacco nucleare contro il paese asiatico.

I media, citando Roderick Lee, direttore della ricerca presso il “China Institute for Aerospace Studies”, organizzazione legata alla US Air and Space Force, sottolineano che tutto indica che “a metà maggio 2021, la People’s Army China Liberation Commission (PLA) ) probabilmente ha iniziato la costruzione di un potenziale sito di missili ICBM a Hanggin Banner, città di Ordos, nella Mongolia interna.”

La scoperta è arrivata dopo che gli esperti di armi nucleari hanno identificato altri due grandi campi di silos missilistici dalla fine di giugno che potrebbero ospitare più di 200 missili balistici intercontinentali, veicoli in grado di caricare testate nucleari.

Lee ha sottolineato che la combinazione del numero di lanciatori ICBM che i nuovi giacimenti potrebbero ospitare e le capacità di bombardieri e sottomarini del gigante asiatico significa che “il futuro inventario della Cina di sistemi di risposta nucleare strategica sembra essere sulla buona strada per avvicinarsi a quelli degli Stati Uniti e la Russia”.

L’allarme è stato lanciato anche dall’ammiraglio Charles Richard, comandante del comando strategico degli Stati Uniti, il quale ha definito l’espansione accelerata della Cina delle sue capacità nucleari una “rottura strategica”, come viene citato nel rapporto.

“La crescita esplosiva delle sue forze nucleari e convenzionali può essere solo ciò che ho descritto come impressionante. Francamente, quella parola “fantastico” potrebbe non essere sufficiente “, ha detto Richard a una conferenza sulla difesa missilistica.

Missili cinesi

Pechino dal canto suo non lascia trapelare nulla e le speculazioni degli analisti miltari sono concordi nell’affermare che l’impressionante programma di modernizzazione e di apliamento delle forze miltari cinesi metterà presto la Cina come superpotenza in grado di contrastare e reagire in modo adeguato alle minacce degli USA e dell’Occidente ai suoi interessi.

Tale prospettiva è anche il risutato delle politiche di ostilità e di provocazione che gli USA hanno da molto tempo messo in atto contro la Cina, fanno notare osservatori russi. L’Occidente raccoglie quello che ha seminato.