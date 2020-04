Gli Stati Uniti seguono proccupati il satellite iraniano “Nour” mentre questo entra in orbita

da Redazione

Gli Stati Uniti affermano di aver seguito il lancio, avvenuto con successo, dell’Iran e l’entrata in orbita del suo primo satellite militare.

Mercoledì scorso, il Corpo di guardie della rivoluzione islamica iraniana (IRGC) ha dichiarato di aver lanciato con successo e messo in orbita il primo satellite militare del paese, soprannominato Nour-1 (Light-1).

Il satellite è stato lanciato tramite il missile supersonico Qassed (vettore) durante un’operazione messa in atto a Dasht-e Kavir, il deserto centrale tentacolare dell’Iran. Il satellite è stato messo in orbita 425 chilometri sopra la superficie terrestre.

L’IRGC lancia in orbita il primo satellite militare iraniano ed entra nel club delle potenze spaziali.

In seguito all’annuncio, il generale dell’aeronautica statunitense John Hyten, che è il vice presidente del Joint Chiefs of Staff degli Stati Uniti, ha dichiarato che Washington sta seguendo da vicino il lancio.

Più tardi nel corso della giornata, il 18 ° squadrone di controllo spaziale dell’aeronautica americana (18 SPCS) ha dichiarato in un tweet di aver rintracciato due oggetti in orbita lanciati dall’interno dell’Iran, uno essendo il vettore e l’altro il satellite stesso.

Successivamente, il comando spaziale americano, la nuova struttura organizzativa all’interno del Pentagono che ha il controllo complessivo delle operazioni spaziali militari, ha dichiarato in un tweet che “stava monitorando attentamente il perseguimento dell’Iran di tecnologia di lancio spaziale praticabile”.

Il segretario di Stato Mike Pompeo ha dichiarato che l’Iran deve “essere ritenuto responsabile” per il lancio, sostenendo che la mossa ha violato la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La risoluzione 2231, che ha approvato un accordo nucleare multilaterale del 2015 tra l’Iran e altri sei paesi – da cui gli Stati Uniti in seguito si sono ritirati – “ha invitato” l’Iran “a non intraprendere alcuna attività relativa ai missili balistici progettati per essere in grado di fornire armi nucleari, compresi i lanci utilizzando tale tecnologia missilistica balistica “, ma non ha proibito a Teheran di lanciare satelliti.

In realtà risulta che, ai sensi di altre leggi internazionali, comprese quelle che disciplinano le attività legate allo spazio, a tutti i paesi è concesso il diritto all’uso dello spazio esterno per scopi pacifici. Non esiste un monopolio dello spazio riservato solo ad alcuni paesi.

Nour-1 è il primo satellite multiuso dell’Iran con applicazione nel settore della difesa, della metereologia e del tracciamento, tra le altre aree.

L’operazione di lancio è stata effettuata dalla divisione aerospaziale dell’IRGC. L’agenzia ha dichiarato che il programma aerospaziale del paese dovrebbe accelerare dopo il lancio.

Nel corso dei prossimi anni, si diceva, il paese avrebbe dovuto dispiegare le sue attività spaziali militari per prendersi cura dei suoi pertinenti scopi di telecomunicazione, compresa la promozione delle capacità di ricognizione e di comunicazione sicura.

Lancio del missile spaziale iraniano



Nota: Israele furibondo per l’avvenuito lancio del satellite iraniano. Netanyahu ha dichiarato che questo è un affronto ed un pericolo per l’entità sionista.

l ministero degli Esteri a Gerusalemme ha condannato il lancio da parte dell’IRGC di un satellite militare in orbita mercoledì scorso come “un trucco per mascherare lo sviluppo di missili balistici a capacità nucleare”. La dichiarazione chiede ulteriori sanzioni internazionali contro la repubblica islamica come deterrente contro la continuazione di “attività provocatorie e pericolose”.

Osservatori iraniani fanno notare che l’Iran non possiede armi atomiche e non è interessato a possederle, al contrario di Israele che dispone di un arsenale atomico e non ha mai sottoscritto alcun accordo di controllo internazionale.

Fonte: Press Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago