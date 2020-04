Gli Stati Uniti sbagliano se pensano che il virus fermerà la Cina in Iran: analisi

da Redazione

Il perseguimento a lungo termine della Cina di progetti infrastrutturali in Iran continuerà nonostante le intensificate sanzioni statunitensi mentre la Repubblica islamica combatte il nuovo coronavirus, affermano gli analisti.

La Cina è il principale cliente iraniano di petrolio greggio e un partner commerciale di prim’ordine. Considera la centrale elettrica del Medio Oriente una destinazione chiave nell’iniziativa Belt and Road della Cina da trilioni di dollari che coinvolge enormi progetti infrastrutturali che collegano l’Asia all’Europa e oltre.

“Lo stallo dell’economia iraniana colpita dalle sanzioni mentre combatte il coronavirus è improbabile che fermi il perseguimento a lungo termine della Cina di progetti infrastrutturali nella Repubblica islamica”, ha dichiarato martedì “Voice of America” (VOA) citando gli analisti.

Per anni, la Cina ha investito nei settori dell’energia e dei trasporti dell’Iran. Alcuni dei progetti in corso includono la riprogettazione della Cina di un reattore nucleare ad acqua pesante ad Arak e il coinvolgimento nella costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità che collega Teheran a Qom e Isfahan, che dovrebbe essere completata il prossimo anno.

Il più grande progetto di trasporto di Pechino in Iran vale 1,5 miliardi di dollari per elettrificare la linea ferroviaria da Teheran a Mashhad per una lunghezza di 926 chilometri.

Un rapporto di mercoledì afferma che Sinomach aveva firmato un contratto del valore di 5,35 miliardi di yuan per costruire una linea ferroviaria nell’Iran occidentale.

La Cina prevede inoltre di costruire un complesso petrolchimico nel porto iraniano meridionale di Chabahar, mentre le sue compagnie energetiche CNPC e Sinopec sono selezionate per portare avanti lo sviluppo dei giganteschi giacimenti petroliferi di Yadavaran e Azadegan nel sud-ovest dell’Iran.

Tuttavia, alcuni dei progetti sono stati congelati. L’anno scorso, China National Petroleum Corp (CNPC) ha abbandonato la fase di sviluppo 11 del gigantesco giacimento di gas South Pars. Il ministro iraniano del petrolio Bijan Zangeneh ha anche affermato a febbraio che Sinopec non stava continuando a lavorare a Yadavaran, mentre le compagnie cinesi che si trovavano a dover affrontare la pressione degli Stati Uniti si ritiravano dal progetto della superstrada Teheran-Shomal che collegava la capitale iraniana alla provincia settentrionale di Mazandaran.

Ulteriore incertezza nei progetti cinesi è stata creata nel mezzo della diffusione del coronavirus che ha bloccato parti dell’economia iraniana e costretto le autorità iraniane a chiudere attività non essenziali.

Cooperazione Cina Iran

I media statali cinesi hanno riferito che almeno 473 per lo più uomini d’affari e lavoratori sono tornati in Cina dall’Iran su diversi voli charter diretti nella prima metà di marzo.

Alcune società cinesi avevano ridimensionato i loro legami con l’Iran anche prima della pandemia, al fine di evitare di violare le sanzioni statunitensi.

Proseguimento della guerra con altri mezzi

La diffusione del coronavirus non ha rallentato il normale andamento delle successive serie di sanzioni imposte dagli Stati Uniti all’Iran. Nelle ultime due settimane, il governo degli Stati Uniti ha imposto tre serie di nuove sanzioni contro aziende e privati ​​per aver fatto affari con Teheran.

I leader statunitensi affermano che le sanzioni sono alternative “umane” alla guerra per obiettivi di politica estera. Mark Dubowitz, un falco anti-iraniano con il gruppo politico della Fondazione per la difesa delle democrazie, ha scritto martedì sulla rivista Foreign Policy che il coronavirus “non è assolutamente una scusa per revocare sanzioni all’Iran”.

In un articolo, Dubowitz sosteneva che un alleggerimento delle sanzioni avrebbe solo peggiorato le “sfide” del governo degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. “Così richiederebbe un salvataggio del Fondo monetario internazionale da $ 5 miliardi richiesto dall’Iran”, ha aggiunto.

L’amministrazione Trump ha ignorato un coro di appelli da parte di leader mondiali, tra cui il capo delle Nazioni Unite, i leader europei e decine di legislatori statunitensi, per la sospensione delle sanzioni economiche in un momento in cui tutta l’umanità si trova di fronte un nemico comune, invisibile,.

La scorsa settimana, il principale quotidiano statunitense The Washington Post ha ammesso che le sanzioni hanno ostacolato gli sforzi dell’Iran di importare medicine e altre forniture mediche necessarie per combattere la pandemia di coronavirus.

Il bilancio delle vittime dell’Iran per coronavirus ha raggiunto 3.036 mercoledì, con 138 morti nelle ultime 24 ore, ha detto il portavoce del Ministero della Sanità Kianush Jahanpur, aggiungendo che il paese ha 47.593 casi infetti.

“Abbiamo avuto 2.987 nuovi casi di persone infette nelle ultime 24 ore e 15.473 persone si sono riprese dalla malattia”, ha detto.

Linea ferroviaria realizzata dalla Cina

Il significato geopolitico dell’Iran

Molti osservatori ritengono che l’amministrazione Trump consideri l’epidemia un’opportunità in linea con la sua campagna di “massima pressione” che cerca di allontanare paesi come la Cina dall’Iran. Tuttavia, affermano che il calo in Iran è temporaneo e le società cinesi sono destinate a ritornare nel paese persiano.

“Quando si tratta della pandemia in Iran, la Cina probabilmente vuole semplicemente mettere le cose in sospeso, se non finire alcuni di questi progetti rimanenti che hanno iniziato, perché vogliono rimanere in Iran”, Alex Vatanka, un analista iraniano – che lavora nel Middle East Institute, ha dichiarato a VOA Persian.

“L’Iran è potenzialmente un mercato redditizio per la Cina, che vuole mantenere la sua stretta su quel mercato e tenere fuori i rivali. Perché lasceresti entrare i tedeschi o chiunque altro e portartere via i lavori? ” Ha detto Vatanka.

“La Cina, inoltre, non vuole vedere la caduta della Repubblica islamica a causa della pressione americana, un risultato che i cinesi avrebbero letto come una perdita netta per se stessi, in chiave geopolitica”.

Funzionari statunitensi stanno lavorando dietro le quinte per costringere la Cina a fermare tutte le sue importazioni di petrolio e condensa dall’Iran, secondo quanto riferito dall’agenzia S&P Global Platts.

Pechino ha respinto le pressioni degli Stati Uniti, affermando che la cooperazione della Cina con l’Iran è legittima ai sensi del diritto internazionale e dovrebbe essere “rispettata”.

L’amministrazione Trump si è impegnata a portare le esportazioni di petrolio dell’Iran a zero, ma le spedizioni hanno continuato a raggiungere i principali clienti, soprattutto in Asia.

Il governo degli Stati Uniti ha già imposto sanzioni a diverse società cinesi, tra cui la società energetica statale Zhuhai Zhenrong e le consociate della Cosco Shipping Corporation, per la spedizione di petrolio iraniano.

L’Iran è un partner essenziale per la Cina e Pechino non ha intenzione di rinunciare alla cooperazione con Teheran, nonostante le pressioni degli USA.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago