Gli Stati Uniti salgono il livello dell'escalation in Ucraina





di MK Bhadrakumar

Con ogni probabilità, il messaggio trasmesso al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov dal suo omologo americano, Antony Blinken, tramite il nuovo ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, riguardava l’attacco missilistico ucraino a Makiivka (Donetsk), il giorno di Capodanno alle 12:02 pm, che ha ucciso 89 coscritti russi.

Kiev ha affermato che fino a 400 soldati russi potrebbero essere stati uccisi. Il ministero della Difesa russo ha riconosciuto un raro numero elevato di vittime: l’ultima cifra è di 89. Mosca rilascia raramente dati sulle vittime di guerra.

Dichiarazioni russe sottolineano che nell’attacco sono stati utilizzati missili HIMARS di fabbricazione americana. Il sito era una “struttura di spiegamento temporaneo” (una scuola professionale temporaneamente utilizzata come caserma per dozzine di truppe appena mobilitate inviate da Mosca).

L’incidente ha suscitato ulteriori critiche pubbliche allo stato dell’esercito russo e alla decisione di utilizzare le infrastrutture civili per ospitare i soldati. Il primo vice capo del principale dipartimento politico-militare delle forze armate russe, il tenente generale Sergei Sevryukov, ha detto ai giornalisti:

“ Ormai è chiaro che la causa principale dell’evento è stata l’attivazione su larga scala e l’utilizzo, contrariamente al divieto, di telefoni cellulari da parte di personale a portata dei mezzi di distruzione del nemico. Questo fattore ha permesso al nemico di determinare la posizione e le coordinate della posizione dei militari per lanciare un missile. Sono attualmente in corso di adozione le misure necessarie per escludere in futuro simili tragici incidenti ”.

Apparentemente, è iniziato il gioco della colpa: la “causa principale” della tragedia è stata il comportamento indisciplinato dei soldati che usavano i telefoni cellulari al fronte. Ma ci saranno delle conseguenze.

Missili USA HIMARS

La pressione pubblica può aumentare e richiedere il massimo uso della forza per porre rapidamente fine alla guerra. C’è sempre il rischio di un’escalation se vengono oltrepassate alcune linee rosse non scritte e non dette nella condotta della guerra.

È del tutto concepibile che i parametri di “deconflitto strategico” in stile Guerra Fredda vengano elaborati tra lo Stato Maggiore di Mosca e il Pentagono al fine di evitare qualsiasi errore di calcolo o serie di azioni (da parte di entrambe le parti) che potrebbero portare a un conflitto non necessario . Le forze statunitensi e russe operano in Siria da anni e una linea di comunicazione, utilizzata quotidianamente, ha consentito a entrambe le parti di evitare il conflitto diretto.

L’attacco di Capodanno arriva mentre l’amministrazione Biden cerca di fornire miliardi di dollari in armi all’Ucraina, sostenendo che evitare uno scontro diretto con la Russia è stata una delle massime priorità degli Stati Uniti.

In ogni caso, sebbene i servizi segreti russi abbiano una buona idea di dove si trovino gli ufficiali della NATO che effettuano le operazioni in Ucraina, finora non sono stati presi di mira. . Per questo la decisione del ministero della Difesa russo di segnalare lunedì che i missili HIMARS forniti dagli Stati Uniti hanno ucciso decine di soldati russi nella notte tra domenica e lunedì deve aver causato qualche malessere a Washington. .

La grande domanda è se ora Mosca salirà nel livello dell’escalation e prenderà di mira direttamente il personale militare statunitense dispiegato in Ucraina.

Naturalmente, qualsiasi morte di militari statunitensi in Ucraina sarà oggetto di titoli molto dannosi per l’amministrazione Biden nel ciclo di notizie statunitensi. Finora non c’è stato un solo caso di sacco per cadaveri arrivato dall’Ucraina. Probabilmente ci hanno pensato i generali russi.

I rapporti russi spesso menzionano pubblicamente che i sistemi missilistici HIMARS altamente avanzati forniti all’Ucraina sono effettivamente utilizzati dal personale statunitense. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha dichiarato all’agenzia di stampa Tass proprio la scorsa settimana:

” Il regime di Kiev è deliberatamente inondato delle armi più avanzate, inclusi prototipi che non sono ancora stati messi in servizio con gli eserciti occidentali, apparentemente per vedere come si comporteranno in condizioni di combattimento… Nel frattempo, gli occidentali affermano di preferire rimanere “al di sopra della mischia”. e considerano inaccettabile uno scontro diretto tra Nato e Russia, che è pura e semplice ipocrisia. A partire da ora, i membri della NATO sono diventati de facto parti in conflitto: compagnie militari private e istruttori militari occidentali stanno combattendo a fianco delle forze ucraine. “.

Né Washington né Bruxelles hanno mai tentato di confutare queste schiaccianti accuse russe. Invece, hanno scelto di procedere con cautela, poiché una discussione pubblica potrebbe mettere a repentaglio il delicato accordo/tacito di “deconflitto strategico” raggiunto con lo Stato Maggiore russo.

Non sorprende che Washington stia prendendo le distanze dallo spregevole attacco di Capodanno a Donetsk, che ha fatto sanguinare i russi. Citando un anonimo diplomatico israeliano, The Times of Israel riferisce che lunedì il segretario di Stato americano Antony Blinken ha telefonato al nuovo ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen e gli ha chiesto “ di trasmettere messaggi a Lavrov, ma non ha specificato quali ”.

La lettura russa della conversazione telefonica tra Cohen e Lavrov di martedì menziona che quest’ultimo ” ha informato la sua controparte israeliana su alcuni aspetti della situazione in Ucraina nel contesto dell’operazione militare speciale della Russia “.

Lavrov probabilmente ha detto la sua nella farsa di Blinken secondo cui gli Stati Uniti non avevano nulla a che fare con l’uccisione di 89 soldati russi. Il fatto che fino a sei micidiali missili HIMARS siano stati sparati in rapida sequenza contro un singolo bersaglio alle 12:02 mostra che gli ucraini e/o i loro mentori occidentali erano fiduciosi che sarebbe stato inflitto il massimo danno.

Le informazioni di intelligence in tempo reale mostrano il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nell’orribile operazione che ha preso di mira la festa di Capodanno dei coscritti russi proprio mentre iniziavano i brindisi. Naturalmente, suscitare il sentimento pubblico in Russia contro Putin è un obiettivo americano chiave in questa guerra.

Stiamo entrando in una zona grigia. Aspettatevi anche “attacchi chirurgici” dalle forze russe. Dopotutto, a un certo punto sembrerà che quello che è salsa per l’oca è salsa per il papero.

fonte: Indian Punchline

Traduzione: Luciano Lago