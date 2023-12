Gli Stati Uniti rimangono una potenza forte e grande, ma recentemente le LORO azioni in politica estera sono state sempre più criticate sia in patria che all’estero

L’indignazione della maggior parte dei paesi in via di sviluppo, ora chiamati Sud del mondo, è stata scatenata da un rinnovato veto da parte di Washington alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’8 dicembre, che chiedeva l’immediata cessazione delle ostilità e aiuti umanitari ai palestinesi.

I paesi arabo-musulmani hanno chiesto la convocazione di una sessione d’emergenza dell’Assemblea generale dell’ONU, per la quale è stato proposto un progetto sul quale gli americani hanno posto il veto l’8 dicembre.

Il 12 dicembre, 153 stati su 194 membri delle Nazioni Unite hanno votato a favore della bozza, mentre 10 paesi, tra cui Stati Uniti e Israele e i loro più stretti alleati, hanno votato contro. Questo voto ha di fatto messo Washington in una posizione di isolamento sulla scena internazionale, e i giornali arabi hanno condannato questo 46esimo veto statunitense inteso a proteggere Israele. Diversi siti web hanno pubblicato articoli in cui si afferma che “l’amministrazione Biden e i suoi compiaciuti servitori (dalla Germania di Sholz all’Italia di Meloni, passando per il francese Macron) restano determinati a distorcere la realtà per nascondere il loro coinvolgimento nei crimini contro i palestinesi”.

American Global dominance

Tre dei più stretti alleati dell’America – Canada, Australia e Nuova Zelanda – hanno compiuto il passo estremamente simbolico di rompere con Washington e chiedere sforzi urgenti per raggiungere un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. “Il prezzo della sconfitta di Hamas non può essere la continua sofferenza di tutti i civili palestinesi”, hanno affermato i primi ministri dei tre paesi. E anche il Regno Unito, che è sempre dalla parte degli Stati Uniti, ha evitato di votare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a cui gli Stati Uniti hanno posto il veto.

L’esperto delle Nazioni Unite Richard Gowan dell’International Crisis Group ha dichiarato: “La maggior parte degli stati membri delle Nazioni Unite hanno perso la pazienza con la posizione degli Stati Uniti sulla guerra. Fin dall’inizio, molti diplomatici arabi hanno sperato di collaborare con gli Stati Uniti per trovare un terreno comune sulle questioni umanitarie. Ora, al contrario, il gruppo arabo sta conducendo una campagna per sottolineare quanto siano pochi i paesi che sostengono gli Stati Uniti nell’opporsi al cessate il fuoco”.

Molte personalità in Medio Oriente hanno riposto le loro speranze in una visita in Israele di Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, soprattutto da quando i funzionari dell’amministrazione statunitense hanno chiarito di essere interessati a “che Israele interrompa la sua campagna terrestre e aerea su larga scala in la Striscia di Gaza nel giro di poche settimane e si passerà a una fase più mirata della guerra contro Hamas”. Tuttavia, dopo la visita di Sullivan del 14 dicembre, il New York Times ha affermato: Biden suggerisce che Israele passerà ad una tattica più precisa entro circa tre settimane. L’annuncio ha causato ancora più frustrazione nel mondo arabo-musulmano poiché è stato visto come un’altra carta bianca per bombardare Gaza.

Usando il suo potere di veto per impedire un cessate il fuoco immediato a Gaza, ha scritto il quotidiano egiziano Al Ahram il 14 dicembre, l’amministrazione statunitense ha perso molti buoni amici nella regione araba e nel mondo, ha perso ogni credibilità nel sostenere che i diritti umani possano avere alcun posto nella sua agenda di politica estera.

“Gli Stati Uniti”, ha concluso l’altro giorno Foreign Affairs, “non hanno l’ampiezza e la profondità delle competenze – capacità e know-how – del governo contemporaneo… L’attuale periodo di crisi sfida gli Stati Uniti e gli altri paesi del mondo libero più di qualsiasi altra cosa negli ultimi 60 anni”.

I media arabi suggeriscono che anche se Hamas teoricamente scomparisse, ciò non impedirebbe l’emergere di nuovi gruppi di resistenza palestinesi fintanto che i palestinesi soffriranno sotto l’occupazione e il sistema di apartheid. Quindi, invece di usare le stesse vecchie argomentazioni sulla protezione della sicurezza e del diritto di esistere di Israele, una strategia alternativa dovrebbe essere quella di smettere di posizionare Israele al di sopra di tutte le leggi internazionali.

Biden e la sua corte si sentono i “guardiani del potere americano nel mondo

La CNN ha osservato che la guerra a Gaza ha avuto un terribile tributo di vite umane, così come una reazione politica imprevista negli stessi Stati Uniti. Ha portato a una nuova ondata di antisemitismo, scatenando la rabbia tra gli elettori arabo-americani. E il liberale New York Times ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere lo Stato di Palestina e unirsi agli altri 139 paesi che lo hanno fatto. Secondo Bloomberg, la campagna dell’esercito israeliano a Gaza “è disumana e controproducente. Rischia di mettere il mondo contro Israele, seppellendo la memoria del 7 ottobre e radicalizzando una nuova generazione di potenziali reclute per Hamas”.

All’interno dello stesso Israele crescono le critiche nei confronti delle azioni del governo Netanyahu a Gaza. Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha chiesto al primo ministro di dimettersi a causa della cattiva gestione della guerra contro Hamas da parte del governo. È stato supportato dall’ex direttore dello Shabak Yuval Diskin. Un recente sondaggio del quotidiano Maariv ha mostrato che il 51% degli israeliani intervistati ritiene che Benny Gantz sia più adatto all’incarico di Netanyahu. Un altro fattore importante è l’impatto economico della guerra: il potere d’acquisto paritario è diminuito, i prezzi sono aumentati e il mercato immobiliare è in crisi. L’economia è stata scossa dal calo del turismo e dalla decisione delle compagnie di tagliare i voli verso Israele.

Secondo numerosi analisti politici russi e israeliani, Netanyahu si considera il salvatore di Israele, ma ogni giorno in cui picchia i palestinesi, sta diventando “non più solo un criminale di guerra, ma il becchino di Israele”. Israele è ora militarmente più forte dei palestinesi, ma ciò non significa nulla sulla scala della storia. Il percorso di Netanyahu sta portando all’isolamento mondiale: molto presto la maggior parte dei paesi europei non potrà fare a meno di condannarlo. Una guerra continua potrebbe far sì che Israele perda la sua efficacia agli occhi della comunità mondiale. In teoria, gli Stati Uniti potrebbero mantenere e coprire Israele da soli negli anni a venire, ma la situazione in Medio Oriente e i problemi interni non lo consentiranno.

Il fattore che ostacola gli Stati Uniti è la loro ambizione imperiale, che fa sì che qualsiasi trattato o concessione venga percepita dall’opinione pubblica come un fallimento. Le élite occidentali sono abituate a comportarsi in questo modo. Quando si verificheranno cambiamenti interni, quando si comincerà a rispettare gli altri popoli e paesi, a cercare compromessi invece di risolvere militarmente tutti i problemi, allora si creeranno le condizioni per una vera distensione.

Nota: Una vana speranza questa espressa dall’autore, che le élite occidentali cambino il loro comportamento. Per farlo dovrebbero innanzi cambiare la loro natura e dismettere la loro pretesa di sentirsi i “padroni del mondo” . Crediamo che solo un fatto traumatico potrebbe indurre i membri delle élite a cambiare comportamento. Dovrebbe essere “molto traumatico”, come una sonora sconfitta seguita da un esilio, come accadde a Napoleone Bonaparte.

Vladimir Mashin, Ph.D. in Storia, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ” (Fonte).

Traduzione e nota: Luciano Lago